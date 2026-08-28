Les Lillois ont réussi leur rentrée à Angers (0-2, Giroud à la 11e, Tiago Santos à la 31e), quand le champion en titre a couru après le score à Rennes avant d’arracher le nul sur un doublé de Ferran Torres (2-2).

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Pistes de paris pour Lille - PSG

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Un bilan à l’avantage (net) de Paris. Le PSG compte 26 victoires en 45 confrontations, contre seulement six pour Lille (la dernière victoire lilloise remonte au Trophée des Champions 2021 à Tel-Aviv). Le dernier duel, en janvier dernier, s’est d’ailleurs soldé par un 3-0 au Parc des Princes, dont un but somptueux de Dembélé.

Paris fébrile en première période ? Les huit buts concédés par le PSG cet été sont tous tombés entre la 9e et la 51e minute. Et tous les buts marqués en compétition officielle sont arrivés après la pause (Doué à la 61e en Supercoupe, doublé de Torres aux 71e et 82e à Rennes). Le marché de la mi-temps la plus prolifique, voire l’ouverture du score lilloise, mérite le coup d’œil.

Le pressing lillois toujours aussi efficace. L’an passé, le LOSC était déjà la troisième équipe du championnat au nombre de ballons récupérés dans le dernier tiers. L’équipe a déjà converti deux récupérations hautes en buts cet été, dont le but de Giroud à Angers (11e). Attention, car trois des huit buts encaissés par Paris partent d’un ballon perdu à la relance (Zabarnyi à Majorque, Koukaba contre Manchester United, le dribble de trop de Kvaratskhelia à Rennes).

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? Victoire du PSG 🇫🇷 1,69 26 succès en 45 duels face à Lille, un 3-0 au Parc en janvier, et des entrants plutôt convaincants (Torres, Ruiz, Godts) Les deux équipes marquent (Oui) ⚽ 1,63 Le PSG a encaissé dans ses cinq matchs de l’été (huit buts), Lille a marqué dans cinq (douze buts). Plus de 2,5 buts dans le match 🔥 1,62 Les matchs du PSG cet été ont produit 13 buts, ceux de Lille 20, dans une Ligue 1 qui tournait à 2,83 buts par match la saison passée.

L’avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert⯯: victoire du PSG 2-1, avec les deux équipes qui marquent dans un match qui se décante après l’heure de jeu (cote combinée à viser). Nous pensons voir un LOSC mettre le feu d’entrée par son pressing, avec un PSG à la peine pour mettre son jeu en place sans Dembélé (repos), avant de faire parler la profondeur de son effectif.

Éric Wattelier, désigné pour la rencontre, siffle en moyenne 0,40 penalty par match (contre 0,34 en Ligue 1), et Lille en a concédé trois sur ses cinq derniers matchs. C’est un paramètre de plus en faveur d’un but parisien.

Avant de valider votre coupon, deux petits rappels utiles. Les feebets crédités en cas de premier pari perdant ne sont pas retirables, seuls les gains qu’ils génèrent le sont, et l’offre BCG*** suppose un premier dépôt de 10 € minimum. Pensez ensuite à rafraîchir les cotes juste avant le coup d’envoi : elles bougeront à l’annonce des compositions, notamment sur le couloir gauche parisien et le retour de Benjamin André dans l’entrejeu lillois.

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