Les avantages du code promo Betclic

En dehors d’un vague amical à l’été 2018 (2-2) Le LOSC n’a jamais affronté le Bétis. Pas le moindre historique « H2H » (les face-à-face entre deux équipes) en compétition officielle pour se repérer. Aussi notre code promo Betclic BCGOAL peut vous être utile sur cette affiche.

En effet, si votre premier coupon sur Lille - Bétis est perdant, Betclic vous rembourse l’intégralité de votre mise, jusqu’à 100 €. Le remboursement se fait en crédits « freebets » pour placer des paris. Si ces crédits ne sont pas directement retirables, les gains qu’ils produisent le sont bel et bien en revanche.

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Cinq étapes simples pour activer votre bonus Betclic

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Nos meilleures sélections sur Lille - Bétis

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Davide Ancelotti a pu offrir cinq jours de repos à son équipe, après la victoire à Toulouse (0-1) en match avancé jeudi dernier. Ce petit surcroît de fraîcheur peut profiter au LOSC, sachant que le Bétis, lui, a joué vendredi soir. Les Verdiblancos se déplacent sans leur défenseur central Diego Llorente, titulaire lors de deux des trois derniers matchs sévillans sans but encaissé. La cote sur « Victoire de Lille » semble intégrer ce déséquilibre.

Les deux équipes soignent leurs fins de match. Le Bétis a inscrit quatre de ses cinq derniers buts après l’heure de jeu. Et souvent sur corner, à l’image de celui marqué contre le Real Madrid (Parrott, 81e). Lille, de son côté, marque à chaque sortie depuis un mois (huit buts en cinq matchs). De quoi surveiller le marché « Les deux équipes marquent : Oui », surtout si le score reste serré à la 80e.

Olivier Giroud, toujours au cœur du jeu lillois. À 39 ans, le capitaine a déjà lancé sa saison : un but d’une frappe sèche à Angers (dès la 11e minute) et deux passes décisives contre le PSG, pour Haraldsson puis Bakwa. Il est impliqué sur trois des huit derniers buts nordistes. On note que la défense du Bétis a concédé la moitié de ses buts sur coup de pied arrêté, domaine où l’ancien international reste une référence. « Olivier Giroud buteur » est affiché sur Betclic à une belle cote.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? ⚜️ Victoire de Lille 2.15 Un effectif au complet, un jour de récupération en plus, face à des Sévillans diminués qui restent sur un 5-2 encaissé lors de leur dernier déplacement. ⚽ Les deux équipes marquent : OUI 1.66 L’arbitre bulgare Georgi Kabakov distribue cinq cartons par match. De quoi potentiellement multiplier les coups de pied arrêtés, registre préféré des deux formations. 🔥 Olivier Giroud buteur 2.63 Un but et deux passes décisives en trois journées, face à une défense qui encaisse la moitié de ses buts sur coup de pied arrêté.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l’expert : victoire de Lille 2-1. Il est décidément difficile de cerner le Bétis de Manuel Pellegrini, tombeur euphorique du Real Madrid, mais battu sèchement quelques jours avant par… Levante (5-2), promu l’an passé. L’inspiration repose plus que jamais sur Antony (8 buts et 6 passes décisives la saison passée) et Pablo Fornals (milieu offensif, tireur attitré pour les corners).

Sans historique H2H, le pronostic intègre aussi le fait que les Dogues laissent le contrôle du ballon à l’adversaire (29 % de possession contre le PSG) et préfèrent procéder en attaques rapides, lancées par le biais de ballons longs, et sur coups de pied arrêtés. Un plan qui peut tomber à pic contre un Bétis joueur, qui aime prendre le ballon à son compte, mais fébrile en défense (quatre défenses différentes ont été alignées en quatre matches de championnat).

Grâce au code promo BCG*, tentez vos paris l’esprit serein : si le résultat ne tourne pas en votre faveur, Betclic vous rembourse jusqu’à 100 € en crédits de jeu ! Avant de valider votre coupon, pensez à rafraîchir les cotes à l’annonce des compositions.

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