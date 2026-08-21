Pourquoi choisir le code promo Betclic pour ce choc ?

Le problème d’une première journée, c’est qu’on ne connaît pas encore le niveau réel des équipes et que les automatismes se cherchent encore. De plus, les compositions ne sont dévoilées qu’une heure avant le coup d’envoi.

Le code promo Betclic BCGOAL offre une couverture qui n’est pas de trop dans ce genre de situations. Si votre tout premier pari est perdant, Betclic vous rembourse votre mise jusqu’à 100 €, sous la forme de feebets. Autrement dit, des jetons à rejouer sur le site plutôt que de l’argent virable sur votre compte bancaire.

Vous pouvez donc tenter une cote un peu plus haute, sans craindre de perdre votre mise de départ. L’opérateur ajoute 5 parties de Spin & Rush. C’est son format de poker express à trois joueurs dont le gain est tiré au sort avant le début de la partie.

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Pour profiter de cette offre de bienvenue avant le coup d'envoi de Marseille - Strasbourg :

Inscription : rendez-vous sur le site ou l’application Betclic, puis cliquez sur le bouton de création de compte. Formulaire : renseignez vos coordonnées en veillant à ce qu’elles correspondent exactement à vos justificatifs d’identité. Code promo : saisissez BCG* dans le champ dédié avant de valider votre profil, sans quoi l’offre ne s’activera pas. Dépôt : créditez votre compte d’au moins 10 € afin de débloquer le bonus. Premier pari : misez sur OM - Strasbourg et récupérez jusqu’à 100 € en feebets si votre pronostic tombe à côté.

Nos pistes de pronos pour Marseille vs Strasbourg

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Strasbourg a encaissé 21 buts en six matchs de préparation. Un 0-7 contre le Sporting, beaucoup de déchet contre Elversberg, promu en Bundesliga (2-5), et un 3-4 contre Brighton après avoir pourtant mené 2-0. Seul le dernier test, un 1-1 à Newcastle, a un peu rassuré. Précisons, pour être juste, que les internationaux alsaciens ont repris tard après le Mondial et que l’effectif était en plein chantier.

Les meilleurs buteurs du Racing ne sont pas là. Joaquín Panichelli s’est rompu les ligaments croisés en mars avec l’Argentine. Son retour est espéré à l’automne. Emanuel Emegha a été vendu à Chelsea. De retour de prêt de l’AJA, Sékou Mara hérite donc de la pointe de l’attaque, en attendant peut-être Lucas Stassin (ASSE).

L’OM démarre sans la moindre recrue. Une dizaine de départs, dont Greenwood, Aubameyang et le gardien Rulli, mais zéro arrivée, le club recrutant sous l’œil de la DNCG. Bruno Genesio a lui-même reconnu, à deux jours du match, ne pas connaître sa charnière : Balerdi, gêné au mollet, Kondogbia a été ménagé, et Aguerd n’a plus joué depuis cinq mois (pubalgie). Timber est, lui, suspendu (cumul de cartons jaunes la saison passée).

Hugo Oliveira, troisième coach en douze mois à la Meinau. Le Portugais vit son baptême du feu en Ligue 1. Il est certes un adepte du pressing haut et d’un jeu direct vers la surface. Mais ses équipes avaient un défaut récurrent, la difficulté à défendre bas. Face au pressing haut que Genesio installe depuis juillet, on devrait donc voir du jeu dans les deux surfaces.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🔵 Victoire de Marseille 1.75 Strasbourg n’a plus battu l’OM au Vélodrome depuis 20 déplacements. Le Racing arrive sans ses deux meilleurs buteurs après six amicaux sans victoire. 🔥 Les deux équipes marquent (Oui) 1.54 Quatre des cinq dernières confrontations ont vu les deux équipes marquer. La charnière marseillaise est incertaine. Le Racing a marqué dans trois de ses six amicaux malgré ses défaites. ⚡ Plus de 2.5 buts dans le match 1.52 Les cinq derniers duels tournent à 2,4 buts de moyenne. Le nouvel entraîneur de Strasbourg assume un jeu qui laisse des espaces derrière.

L'avis de la rédaction

Nous pronostiquons une victoire de l’OM sur le score de 2-1, cohérente avec un pari « victoire de Marseille et plus de 2,5 buts ». L’OM a ses problèmes, mais le Racing nous semble davantage en délicatesse avec 21 buts encaissés en présaison.

Paixão, buteur sur les trois derniers amicaux (toujours servi dans la profondeur ou lancé côté gauche), devrait se créer sans mal des occasions face à une défense du Racing qui cherche le bon schéma.

Cela dit, le nul est devenu une habitude dans ce duel, avec trois partages des points consécutifs au Vélodrome, dont un 2-2 en février. Raison de plus pour jouer ce match avec le code BCG* : si votre premier pari tombe à côté, Betclic vous rembourse jusqu’à 100 € en feebets.

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