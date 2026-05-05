Pourquoi utiliser le code promo Betclic pour ce match ?

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Comment profiter de l'offre en 5 étapes

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Nos pistes de pronos pour Arsenal - Atletico

L'Atlético de Madrid, véritable forteresse tactique, mise sur une solidité défensive à toute épreuve et des contres assassins pour faire douter les Londoniens. Entre la possession stérile et le réalisme froid, ce duel tactique promet des étincelles.

Pari Cote Pourquoi ? 🏟️Victoire d'Arsenal 1,61 À domicile, les Gunners sont redoutables et poussent fort d'entrée. 🧱Moins de 2,5 buts 1,78 Le style verrouillé de l'Atlético limite souvent le score final. 🎯Buteur : Bukayo Saka 2,90 L'ailier anglais est l'homme de base pour percer les blocs compacts.

L'avis de la rédaction

Bien que l'Atlético soit passé maître dans l'art de frustrer ses adversaires, la dynamique actuelle d'Arsenal à l'Emirates semble trop puissante. Nous misons sur une victoire courte mais précieuse des Londoniens.

⭐Pronostic final : Victoire d'Arsenal (1-0).

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