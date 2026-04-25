Pourquoi choisir le code promo Betclic ?

Le code promo Betclic BCGOAL transforme votre expérience de jeu sur cette affiche. L'avantage majeur de Betclic réside dans la « deuxième chance » qu'il procure aux nouveaux parieurs. Si votre premier pronostic sur cette rencontre s'avère incorrect, l'opérateur vous crédite jusqu'à 100 € en feebets (crédits de jeu).

C'est l'occasion idéale pour tenter un pari audacieux, comme un score exact ou un combiné, sans la peur de perdre votre mise de départ. En cas d'échec, vous récupérez vos fonds sous forme de crédits pour rejouer sur l'affiche de votre choix. En prime, l'activation de ce code vous offre également 5 parties de Poker Spin&Rush, parfait pour découvrir l'univers du tapis vert entre deux mi-temps.

Comment profiter du bonus en 5 étapes clés

Ouverture de compte : rendez-vous sur le site Betclic et complétez le formulaire d'inscription en quelques secondes. Saisie du code : mentionnez le code promo BCGOAL dans la case prévue à cet effet lors de votre inscription. Premier dépôt : créditez votre compte du montant que vous souhaitez engager (jusqu'à 100 € pour maximiser le bonus). Prise de pari : placez votre première mise sur le match Angers - PSG (résultat, buteur, score exact, etc.). Activation du bonus : si votre pari est perdant, recevez votre mise en feebets dès la fin du match, ainsi que vos tickets de Poker.

Nos options de paris pour Angers - PSG

D'un côté, le SCO d'Angers joue sa survie et compte sur sa solidarité collective pour créer l'exploit devant ses supporters. De l'autre, le Paris Saint-Germain débarque avec ses stars mondiales et une puissance de feu offensive capable de faire voler en éclats n'importe quel verrou. Entre la ferveur angevine et le génie technique parisien, l'enjeu est clair : la résistance héroïque face à la quête de suprématie.

Pari Cote Pourquoi ? 🚀Victoire du PSG par 2 buts ou + 1,63 L'écart technique entre les deux effectifs laisse présager une domination parisienne nette. ⚡Buteur : Bradley Barcola 2,10 En grande forme cette saison, l'ailier parisien est souvent à la conclusion des mouvements rapides. ⚽Plus de 3,5 buts dans le match 2,15 Le PSG a l'habitude de soigner sa différence de buts face aux formations du bas de tableau.

L’avis de la rédaction

Difficile d'imaginer un autre scénario qu'une victoire autoritaire des Parisiens. Angers risque de souffrir physiquement sur la durée du match.

⭐Notre pronostic se porte sur une victoire du PSG 3-0. En utilisant le code promo Betclic, vous pouvez tenter un pari plus risqué sans stress : soit vous encaissez un gros gain, soit vous repartez avec 100 € de feebets pour vous refaire sur le prochain match !

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