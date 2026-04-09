Pronostic Newcastle vs Liverpool 25/08/2025 : Trois conseils pour un affrontement enflammé

Nous prévoyons une victoire des Reds dans ce match, mais les Magpies ne se laisseront pas faire à St. James’ Park.

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Pronostic Newcastle vs Liverpool : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Newcastle vs Liverpool

Liverpool gagne et les deux équipes marquent à une cote de 3,30 sur Winamax .

. Plus de 4,5 cartons à une cote de 1,77 sur Winamax .

. Hugo Ekitike marque à tout moment à une cote de 2,62 sur Winamax.

Liverpool devrait l'emporter sur Newcastle 3-2 dans un match à haute intensité.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Newcastle United a échoué contre Aston Villa lors de son match d'ouverture, mais aurait mérité une victoire. Les Magpies ont bien joué et créé de nombreuses occasions, mais il leur a manqué cette finition cruciale. Ils seront sans Alexander Isak, mais disposent encore de joueurs capables de poser des problèmes à Liverpool.

Le premier match des Reds s'est déroulé comme prévu, avec une attaque remaniée qui a brillé, mais des faiblesses défensives qui se sont révélées. Un scénario similaire pourrait se reproduire à Newcastle lors de la deuxième journée. L'absence d'Isak ajoute un petit sous-texte fascinant à l'ensemble de l'affaire, et cela promet d'être animé à St. James’ Park.

Les effectifs probables pour Newcastle vs Liverpool

Composition attendue de Newcastle : Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Elanga, Gordon, Barnes

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Les Reds pour l'emporter dans un match riche en buts

Liverpool pourrait offrir beaucoup de spectacle aux neutres cette saison. Leur défense suscite de grandes interrogations, et leur penchant pour l'attaque rend les matchs à score élevé probables. Six buts lors de leur match d'ouverture contre Bournemouth pourraient être un signe de ce qui est à venir.

Cette confrontation a généralement produit des buts, même avant les transactions estivales. Il y a eu 20 buts lors des cinq dernières rencontres entre Newcastle et Liverpool, et les deux équipes ont marqué dans quatre d'entre elles. Depuis 2019, seules quatre rencontres (sur 14) n'ont pas vu les deux équipes marquer.

Les hommes d'Arne Slot devraient avoir le dessus sur les hôtes au coup de sifflet final, mais attendez-vous à ce que l'armée Toon se batte jusqu'au bout.

Pronostic 1 Newcastle vs Liverpool : Liverpool gagne et les deux équipes marquent à une cote de 3,30 sur Winamax

Un affrontement houleux

Il y a eu 11 cartons jaunes distribués lors des trois confrontations entre ces deux équipes la saison dernière, et c'était avant tout le drame Isak. Les deux équipes seront bien motivées pour ce match, et la foule les poussera encore plus. Il est possible que les choses deviennent un peu tendues.

Joelinton, probablement sans surprise, est considéré comme le joueur le plus susceptible de recevoir un carton jaune, et également le favori pour être le premier averti. Ce match pourrait devenir très physique, et il pourrait y avoir quelques joueurs sur le terrain avec une rancune. Deux des quatre derniers matchs entre ces deux équipes se sont terminés avec sept cartons ou plus.

Pronostic 2 Newcastle vs Liverpool : Plus de 4,5 cartons à une cote de 1,77 sur Winamax

Hugo Ekitike une fois de plus

Ekitike a déjà marqué dans le Community Shield et lors de ses débuts en Premier League. Cela pourrait être le début. Le joueur de 23 ans est un ajout extrêmement excitant pour les Reds, et Eddie Howe est bien conscient de la menace qu'il représente.

Il ne serait pas surprenant de le voir marquer à St. James’ Park, où il est attendu pour mener la ligne. Mo Salah est considéré comme le buteur le plus probable par les bookmakers, mais Ekitike - surtout compte tenu de son départ fulgurant - semble offrir une meilleure valeur. Il semble cependant assez probable qu'il ne sera pas le seul joueur de Liverpool à marquer.

L'attaquant avait le deuxième xG le plus élevé de tous les joueurs de Bundesliga la saison dernière (21,7), et se retrouve constamment dans des positions dangereuses. Il sera un véritable casse-tête toute la saison.