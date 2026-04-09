Pronostic Newcastle vs Barcelone 18/09/2025 : les Magpies évitent la défaite pour leur retour en Ligue des champions

Notre expert en paris s'attend à un match compétitif, avec Raphinha qui devrait marquer pour le Barça, et les hôtes prenant au moins un point.

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Pronostic Newcastle vs Barcelone : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Newcastle vs Barcelone

Newcastle ou match nul à une cote de 1,56 sur Winamax

Raphinha marque à tout moment à une cote de 3,25 sur Winamax

Newcastle marque plus de 1,5 buts à une cote de 1.80 sur Winamax

Newcastle devrait faire match nul 2-2 contre Barcelone.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L'été a été difficile à Tyneside. Newcastle a peiné à attirer ses principales cibles de transfert, tandis que l'attaquant vedette Alexander Isak a poussé pour un transfert à Liverpool.

Cela a contribué à leur début de saison sans victoire, mais ils ont vaincu les Wolves 1-0 samedi pour leur première victoire en Premier League. Un but lors des débuts du nouvel attaquant Nick Woltemade a couronné un après-midi meilleur pour l'équipe d'Eddie Howe.

Quant à Barcelone, ils ont remporté trois de leurs quatre matchs en Liga jusqu'à présent. Ils ont été médiocres lors de leur dernier match avant la pause internationale, faisant match nul 1-1 contre le Rayo Vallecano. Cependant, les Catalans ont rebondi avec une victoire 6-0 à domicile contre Valence, même sans Lamine Yamal en raison d'une blessure.

Les effectifs probables pour Newcastle vs Barcelone

Composition attendue de Newcastle : Pope, Trippier, Schär, Burn, Livramento, Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton, Elanga, Woltemade, Barnes

Composition attendue de Barcelone : J. Garcia, Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Martin, Pedri, De Jong, Rashford, Fermin, Raphinha, Lewandowski

Newcastle obtient un résultat

L'absence attendue de Yamal est certainement un avantage significatif pour l'équipe à domicile. Barcelone n'a remporté que deux de ses sept matchs de championnat la saison dernière lorsque l'adolescent n'a pas débuté. Bien qu'ils n'aient eu aucun problème sans lui dimanche, l'équipe de Hansi Flick trouvera cela beaucoup plus difficile en Angleterre.

Newcastle sera soutenu par une foule passionnée pour son retour en Ligue des Champions. Cela devrait les motiver, et bien qu'ils soient en période de transition en attaque, les Magpies devraient pouvoir compter sur leur milieu de terrain de premier choix. Avec Bruno Guimaraes, Sandro Tonali et Joelinton en action, ils seront physiquement supérieurs au centre du terrain. Cela devrait les aider à mettre la pression sur Pedri, le meneur de jeu clé des visiteurs.

Les hôtes semblent capables d'éviter la défaite, avec une probabilité implicite de 60,6 % de décrocher au moins un point.

Pronostic 1 Newcastle vs Barcelone : Newcastle ou match nul à une cote de 1,56 sur Winamax

Raphinha, la principale menace pour les visiteurs

Sans Yamal, Raphinha est susceptible d'être la principale arme offensive de l'équipe visiteuse. Il a eu une année exceptionnelle depuis que Flick a pris les rênes et se délecte de jouer dans cette compétition. Le Brésilien a marqué en moyenne un but toutes les 94 minutes en Ligue des Champions 2024/25. Il a terminé co-meilleur buteur de la compétition avec 13 buts, aux côtés de Serhou Guirassy du Borussia Dortmund. Raphinha a tiré en moyenne 3,76 fois toutes les 90 minutes en Europe la saison dernière, convertissant 25 % de ses tentatives.

Il a également bien commencé cette saison. Initialement laissé sur le banc après un retour tardif de service international, l'ancien ailier de Leeds a marqué deux fois en seconde période contre Valence, portant son total à trois buts en quatre apparitions compétitives sous les couleurs de Barcelone cette saison.

Pronostic 2 Newcastle vs Barcelone : Raphinha marque à tout moment à une cote de 3,25 sur Winamax

Les Magpies pour exposer la ligne haute du Barça

Depuis que Flick a pris les commandes, Barcelone a opté pour une ligne défensive haute. Bien que risquée, cela a servi de recette pour des matchs palpitants, y compris les deux manches de leur défaite 7-6 en demi-finale de la Ligue des Champions contre l'Inter la saison dernière.

Inigo Martinez est parti cet été, ils ont donc perdu un défenseur clé et le principal organisateur de leur piège du hors-jeu. Cela pourrait potentiellement poser des problèmes dans ce match.

Bien que le Barça n'ait concédé que trois buts jusqu'à présent cette saison, tous leurs adversaires se trouvent actuellement dans le bas du classement de la Liga. Rayo Vallecano a souvent réussi à passer derrière eux lors de leur troisième match, et Newcastle a la vitesse pour faire de même.

L'ailier Anthony Elanga a enregistré un temps de sprint de 100m de 10,93 secondes cet été. Harvey Barnes et Woltemade sont également assez rapides pour exploiter ces espaces.

Les hôtes ont une probabilité implicite de 50 % de marquer au moins deux fois dans ce match.