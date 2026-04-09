Pronostic Newcastle vs Arsenal 28/09/2025 : les Gunners tenus en échec sur le Tyneside

Arsenal se rend à Newcastle dimanche avec l'objectif d'éviter de perdre davantage de terrain sur les leaders Liverpool dans la course au titre de la Premier League 2025/26.

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Pronostic Newcastle vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Newcastle vs Arsenal

Match nul à une cote de 3,41 avec Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 1,76 avec Winamax

Anthony Gordon buteur à tout moment à une cote de 4,50 avec Winamax

Les Magpies devraient obtenir un match nul 1-1 à domicile contre les Gunners.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Newcastle United se prépare à accueillir Arsenal dimanche après-midi, les Magpies cherchant leur deuxième victoire de la campagne 2025/26 de la Premier League.

Les hommes d'Eddie Howe ont fait match nul lors de trois de leurs cinq premiers matchs de la saison, avec une victoire et une défaite. Marquer des buts a été le principal problème des Magpies, le départ d'Alexander Isak les laissant sans puissance de feu avérée dans le dernier tiers.

Newcastle a marqué seulement trois buts en cinq matchs, mais n'en a encaissé que trois également. Le plus grand dilemme de sélection de Howe ce week-end concerne son attaquant central. Il pourrait déployer un Anthony Gordon de retour en forme en tant que faux neuf ou lancer la star allemande des U21, Nick Woltemade, dans le mélange. Alternativement, il pourrait choisir les deux dans une ligne d'attaque à trois avec Anthony Elanga.

Arsenal a très bien commencé la saison, avec une moyenne de deux points par match, deux buts marqués par match et seulement 0,4 but encaissé par match. Si ce n'était pas pour le début de saison parfait de Liverpool, l'équipe de Mikel Arteta recevrait beaucoup plus d'éloges en ce moment.

Arteta a utilisé de nombreux joueurs de l'équipe première lors de leur déplacement au troisième tour de la Coupe EFL à Port Vale en League One mercredi. Il a désespérément besoin que des joueurs clés comme Bukayo Saka, Gabriel Martinelli et Eberechi Eze retrouvent leur forme. Avec les récentes blessures de Noni Madueke, Kai Havertz et Martin Odegaard, il est impératif pour Saka et ses coéquipiers de prendre le relais.

Les effectifs probables pour Newcastle vs Arsenal

Composition attendue de Newcastle : Pope ; Botman, Thiaw, Burn, Hall, Livramento, Guimaraes, Tonali, Gordon, Elanga, Woltemade

Composition attendue de Arsenal : Raya ; Calafiori, Timber, Saliba, Gabriel, Rice, Zubimendi, Merino, Eze, Saka, Gyokeres

Un point chacun à St James’ Park

Avec Arsenal confronté à une période difficile en début d'automne sans plusieurs milieux de terrain et attaquants clés, les hommes de Mikel Arteta doivent se serrer les coudes et maintenir le rythme avec les leaders Liverpool. L'anxiété de glisser à plus de cinq points derrière les Reds risque de peser lourdement sur les Gunners ce week-end.

Newcastle est toujours une proposition difficile à domicile, soutenu par les passionnés supporters Geordie. Les Magpies ont remporté leurs trois derniers matchs compétitifs à domicile contre Arsenal et ont gardé leur cage inviolée lors de ces trois rencontres.

Les problèmes de but de Newcastle continueront également à les hanter, rendant le match de dimanche très tendu et serré. Les marchés de paris estiment à 29,41 % la probabilité d'un match nul, et nous sommes prêts à le prendre à ce pourcentage.

Pronostic 1 Newcastle vs Arsenal : Match nul à une cote de 3,41 avec Winamax

Les données pointent vers moins de 2,5 buts

Huit des dix dernières rencontres compétitives entre Newcastle et Arsenal se sont terminées avec deux buts ou moins. De plus, quatre des cinq derniers matchs des Gunners ont comporté deux buts ou moins.

Newcastle a une moyenne de seulement 0,6 but marqué et encaissé par match, et leurs visiteurs ont une moyenne de seulement 0,4 but encaissé. Cela fait du pari sur moins de 2,5 buts à une probabilité de 57,14 % le pari de valeur de notre trio de pronostics Newcastle vs Arsenal.

La pression de maintenir le rythme avec Liverpool pèse déjà lourdement sur les hommes d'Arteta. Cependant, Newcastle devrait être bien équipé pour garder les Gunners tranquilles pendant la majeure partie du match de ce week-end.

Pronostic 2 Newcastle vs Arsenal : Moins de 2,5 buts à une cote de 1,76 avec Winamax

Parier sur Gordon pour marquer et prouver sa valeur

Anthony Gordon a commencé la saison de manière très discrète. Cependant, il y a eu de véritables signes d'amélioration la semaine dernière. Gordon a marqué lors de la défaite étroite 2-1 des Magpies en Ligue des Champions contre Barcelone la semaine dernière.

La performance individuelle de Gordon a été encore meilleure lors de la victoire 4-1 de Newcastle contre Bradford City en League One lors de leur match du troisième tour de la Coupe EFL. Avec le joueur de 24 ans de nouveau en pleine forme, il est probable qu'il soit sélectionné pour affronter une équipe d'Arsenal qui était fortement liée aux services du Liverpuldien cet été.

Les marchés de paris estiment à 23,1 % la probabilité que Gordon marque à tout moment dimanche après-midi. Lors des deux derniers matchs, il a montré des signes de retour à la forme qui l'avait rendu si populaire auprès des fans en 2023/24. Cette saison-là, il avait un taux de réussite de plus de 31 % en tant que buteur. C'est pourquoi nous sommes prêts à parier qu'il marquera un but ce week-end.