Pronostic Nantes vs PSG 17/08/2025 : le manque de vivacité offre une chance aux hôtes

Notre expert en paris s'attend à une soirée difficile pour le PSG, compte tenu de leur manque de forme avant le début de la saison ; cependant, les champions devraient l'emporter.

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Pronostic Nantes vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Nantes vs PSG

Mi-temps/fin de match - PSG/PSG 1.78 sur Winamax

1x2 & BTTS - PSG et oui 2.46 sur Winamax

Buteur à tout moment - Achraf Hakimi 4.60 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire 2-1 pour le PSG.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La saison dernière a été décevante pour Nantes, qui a terminé leur campagne de Ligue 1 à la 13e place, à seulement trois points de la zone de relégation, bien qu'ils aient été dans le top trois après leur troisième match.

Cependant, il y a eu un changement de direction, Luís Castro ayant remplacé Antoine Kombouaré. Bien que Castro ait été inconnu de beaucoup, son style de jeu expansif et divertissant a attiré l'attention de l'ancien invincible Nantes.

Bien qu'il aurait voulu commencer en force, la pré-saison ne s'est pas bien passée. Les Canaris n'ont remporté qu'un de leurs cinq matches amicaux et abordent leur premier match de championnat après quatre défaites consécutives.

Pendant ce temps, le PSG s'est remis de sa lourde défaite 3-0 en finale de la Coupe du Monde des Clubs contre Chelsea, ayant remporté leur cinquième trophée depuis mai en milieu de semaine. Ils ont remonté un déficit de deux buts contre Tottenham en Super Coupe pour égaliser à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

L'équipe de Luis Enrique est championne de la Super Coupe, mais l'entraîneur espagnol sait que son équipe n'est pas encore à son pic de forme. Il y avait des signes de ce manque de forme, que les hôtes voudront exploiter dimanche au Stade de la Beaujoire.

Les effectifs probables pour Nantes vs PSG

Composition attendue de Nantes : Lopes ; Amian, Radakovic, Tati, Cozza ; Deuff, Assoumani, Leroux, Mahamoud, Guirassy ; Mohamed

Composition attendue de PSG : Chevalier ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes ; Lee Kang-in, Vitinha, Doue ; Barcola, Kvaratskheila, Dembélé

Domination dès le début

Le PSG a été une équipe dominante la saison dernière en Ligue 1. Dans 19 de leurs 34 matchs, ils menaient à la mi-temps et ont remporté le match 18 fois. Leurs statistiques à l'extérieur étaient similaires, puisqu'ils ont gagné neuf des 17 matchs à la mi-temps, et ont obtenu le maximum de points dans huit.

Les hôtes perdaient à la mi-temps dans 12 de leurs 34 matchs, dont huit se sont soldés par une défaite. La saison dernière, le PSG menait également à la mi-temps lors de cette rencontre, mais les hôtes ont réussi à obtenir un match nul.

De plus, deux des trois dernières sorties de Nantes les ont vus perdre à la mi-temps et à la fin du match. Malgré le manque de forme des visiteurs, ils sont susceptibles de dominer les hôtes dès le début.

Pronostic 1 Nantes vs PSG : Mi-temps/fin de match - PSG/PSG 1.78 sur Winamax

PSG trop fort

La défaite du PSG contre Chelsea est leur seule défaite sur leurs six derniers matchs. Ils sont invaincus contre Nantes lors de leurs sept dernières confrontations, ayant gagné cinq fois et perdu deux. Les deux matchs se sont terminés par un match nul, rompant une série de cinq victoires consécutives.

Cependant, le PSG est la meilleure équipe d'Europe. Ils ont montré pendant la semaine que même contre toute attente, ils peuvent encore gagner. Avec cela en tête, un nouveau gardien de but et un léger manque de forme pourraient créer des opportunités pour Nantes de marquer.

Les hôtes ont marqué au moins une fois lors de quatre de leurs cinq dernières confrontations directes. Pendant ce temps, les visiteurs ont concédé cinq buts lors de leurs deux dernières sorties. Par conséquent, il y a de fortes chances que les Canaris trouvent le chemin des filets dimanche soir.

Pronostic 2 Nantes vs PSG : 1x2 & BTTS - PSG et oui 2.46 sur Winamax

Prouvant sa valeur aux deux extrémités

Choisir des joueurs comme Ousmane Dembélé ou Bradley Barcola pour trouver le filet est un choix facile, mais cela n'apportera pas beaucoup de valeur. Cependant, parier sur Achraf Hakimi pour marquer est une bonne option car les cotes offrent une belle valeur.

Hakimi a la capacité de se retrouver dans des situations dangereuses et a marqué des buts cruciaux pour le PSG. Il a marqué lors de deux matchs consécutifs à la CWC, quittant le tournoi avec quatre contributions de but, comprenant deux buts et deux passes décisives.

Lors de ses quatre dernières apparitions pour le PSG à la fin de la saison dernière, le Marocain a marqué trois buts en quatre matchs, dont deux en finales de coupe. Il a également inscrit le seul but des champions lors du match retour la saison dernière, assurant un point pour son équipe.

Bien que ce soit un pari risqué, voir Hakimi marquer est devenu une habitude, surtout avec ses fréquentes attaques. Donc, miser sur lui pour trouver le filet dimanche est un choix raisonnable.