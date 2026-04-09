Pronostic Monaco vs Toulouse: Trois points clés pour l’Europe en jeu

Découvrez le pronostic Monaco vs Toulouse du match de ce samedi 25 octobre. Une rencontre indécise où chaque équipe pourrait avoir sa chance.

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Les meilleurs paris pour Monaco Toulouse

Le match entre Monaco et Toulouse s’annonce disputé avec une fin difficile à prédire. Voici les trois sélections de notre expert :

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 1,71 sur Unibet, soit une probabilité de 58,4 % que Monaco remporte la rencontre.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,49 sur Unibet, soit une probabilité de 67,1 % de voir la rencontre finir avec au moins 3 buts.

Mika Biereth buteur ⭐ à la cote de 2,15 sur Unibet, soit une probabilité de 46,5 % de voir l’attaquant danois inscrire un but.

Notre pronostic Monaco vs Toulouse voit Monaco remporter la partie 3 buts à 2.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L’AS Monaco est un peu en difficulté ces dernières semaines. Ils ont changé d’entraîneur pendant la trêve et restent sur cinq matchs sans victoire. Malgré un effectif de qualité et bien supérieur à de nombreuses équipes de Ligue 1, les monégasques ont encore du mal à se trouver sur le terrain. Cette semaine, ils ont réussi à contenir les assauts de Tottenham et cela pourrait être de bon augure pour la suite et voir la patte du nouveau coach.

Toulouse est en grande confiance grâce à un début de saison canon et déjà 13 points marqués, seulement un de moins que leurs adversaires de samedi. Ils alternent les rencontres offensives et défensives, ce qui les rend difficiles à pronostiquer. Ils ont été les premiers à battre Lyon en championnat cette année et en déplacement. Les recrues ont bien été intégrées et le collectif prend bien pour faire douter toutes les équipes de Ligue 1.

Les effectifs probables pour Monaco Toulouse

Composition attendue de Monaco : Köhn - Diatta, Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Coulibaly, Teze, Ouattara - Akliouche, Biereth, Fati.

Composition attendue de Toulouse : Restes - Sidibé, Cresswell, Nicolaise, Methalie - Dönnum, Francis, Casseres, Gboho - Magri, Emersonn

Monaco pour une première victoire avec Pocognoli

Cette neuvième journée de Ligue 1 est assez indécise entre deux équipes proches au classement. Monaco est 7ème et Toulouse est 8ème, avec un seul point d’écart. Pourtant, la qualité de l’effectif est largement en faveur de l’AS Monaco qui dispose du troisième budget de Ligue 1. Pour cette rencontre, Sebastien Pocognoli va devoir trouver la solution pour obtenir sa première victoire pour son troisième match sur le banc.

À Toulouse, ce déplacement en tant qu’outsider est l’occasion, une fois de plus, de montrer la qualité de son collectif. Les joueurs de Carles Martinez Novell savent déranger les équipes, mais cela sera bien plus difficile face à Monaco. Le talent en face et la course pour la Ligue des Champions mettent les monégasques plusieurs crans au-dessus des toulousains qui devraient souffrir pendant 90 minutes.

Pronostic 1 Monaco vs Toulouse : Victoire de Monaco - cote de 1,71 sur Unibet

Des buts avec deux équipes efficaces ces dernières semaines

En championnat, les deux clubs ont déjà inscrit respectivement 17 buts et 15 buts. Ils marquent en moyenne 2 buts par match et ne disposent pas d’une défense des plus solide du championnat non plus. Avec l’efficacité des deux équipes, nous devrions assister à une rencontre avec plusieurs buts inscrits. Monaco en a besoin pour reprendre sa route vers le trio de tête et Toulouse pour obtenir son maintien le plus rapidement possible.

Toulouse peut laisser beaucoup d’espaces, comme cela a été le cas contre le PSG et la défaite 6 buts à 3 en début de saison. Même s’ils en encaissent un peu moins depuis, ils ont montré une fébrilité en défense et dans les buts. Avec tant d’ouvertures dans les deux défenses, il est possible que nous assistions à de nombreux buts.

Pronostic 2 Monaco vs Toulouse : Plus de 2,5 buts - cote de 1,49 sur Unibet

Un attaquant buteur pour l’AS Monaco

Contre Tottenham ce mercredi, l’attaquant était sur le banc avec Balogun en pointe. L’attaquant n’a pas réussi à marquer et il se pourrait que le Danois soit celui sélectionné pour débuter la rencontre contre Toulouse. En manque de confiance, Biereth a besoin de buts et avec un nouvel élan apporté par l’entraîneur belge, il devrait rapidement se retrouver avec une unité de plus à son compteur.

Ultra efficace la saison dernière, le talent du Danois n’est plus à démontrer et il est arrivé à Guillaume Restes, gardien de Toulouse, de faire quelques erreurs ces dernières semaines. De quoi voir Monaco en profiter et permettre à son attaquant de se relancer avec une grande confiance.