Pronostic Monaco vs Tottenham 22/10/2025 : Un match nul prometteur en Principauté

Quatorze buts ont été inscrits lors des quatre dernières rencontres entre ces deux équipes, et des défenses affaiblies laissent présager un autre match intense mercredi.

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Pronostic Monaco vs Tottenham : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Monaco vs Tottenham

Match nul à une cote de 3,60 chez Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,35 chez Winamax

Richarlison buteur à tout moment à une cote de 2,70 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic du score – Monaco 2-2 Tottenham

Pronostic des buteurs – Monaco : Fati, Balogun – Tottenham : Richarlison, Johnson

Avec quatre points obtenus lors de leurs deux premiers matchs de la phase de poules de l'UCL, Tottenham sait qu'une victoire à Monaco les rapprocherait de la qualification pour le top 16.

Leurs adversaires français, l'AS Monaco, n'ont qu'un point après leurs deux premiers matchs. L'équipe dirigée par Sébastien Pocognoli a encaissé six buts en 180 minutes. Cependant, leur match nul 2-2 contre Manchester City lors de leur dernier match de phase de poules était encourageant. Ce résultat était d'autant plus positif qu'ils avaient été battus 4-1 par le Club Bruges le mois précédent.

Thomas Frank devra composer avec une défense affaiblie pour le déplacement en Principauté mercredi soir. Destiny Udogie et Cristian Romero sont très incertains pour le voyage, après que le duo ait rencontré de nouveaux problèmes avant le match contre Aston Villa.

Monaco a une liste de blessés tout aussi longue, mais Folarin Balogun, Ansu Fati et Mika Biereth représentent des options offensives impressionnantes.

Les effectifs probables pour Monaco vs Tottenham

Composition attendue de l'AS Monaco : Kohn, Diatta, Salisu, Henrique, Kehrer, Teze, Coulibaly, Ouattara, Akliouche, Fati, Balogun

Composition attendue de Tottenham Hotspur : Vicario, Spence, Porro, Danso, Van de Ven, Bentancur, Bergvall, Sarr, Johnson, Simons, Richarlison

De nouvelles blessures pourraient amener les Spurs à se contenter d'un match nul

Thomas Frank s'apprête à emmener son équipe au Stade Louis II sans le capitaine influent, Cristian Romero, tandis que Destiny Udogie devrait également manquer mercredi. Kevin Danso est le remplaçant probable, mais les Spurs ne seront pas au complet.

Monaco a également de nombreux absents. L'ancien pilier de Tottenham, Eric Dier, ne sera pas en mesure d'affronter ses anciens coéquipiers après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers. Le nouveau patron de Monaco, Sébastien Pocognoli, attend toujours que Paul Pogba obtienne le feu vert pour jouer et renforcer son milieu de terrain.

Avec des effectifs réduits mais toujours capables de menacer offensivement, nous pourrions assister à un match nul divertissant mercredi soir.

Pronostic 1 Monaco vs Tottenham : Match nul à une cote de 3,60 chez Winamax

Des buts en pagaille des deux côtés

Lors de leurs quatre dernières confrontations en Ligue des Champions, aucune des deux équipes n'a réussi à garder sa cage inviolée. Notamment, 14 buts ont été inscrits lors de leurs quatre derniers matchs. Monaco a également concédé en moyenne trois buts lors de ses deux premiers matchs cette saison. Cela fait du pari "Plus de 3,5 buts" une option intéressante parmi notre trio de pronostics pour Monaco vs Tottenham.

Les marchés de paris estiment qu'il n'y a que 40 % de chances que cela se produise, mais cette probabilité semble faible. Monaco a besoin d'une victoire pour relancer sa campagne de phase de poules, tandis que les Spurs adoptent généralement un style de jeu fluide.

En fait, mis à part le PSG, Monaco est la deuxième équipe la plus prolifique de Ligue 1 jusqu'à présent cette saison. Des joueurs comme Ansu Fati et Mika Biereth représentent de sérieuses menaces pour l'équipe locale. Pendant ce temps, Richarlison a un taux de réussite de 37,50 % en Premier League.

Pronostic 2 Monaco vs Tottenham : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,35 chez Winamax

Parier sur Richarlison pour briser sa disette en UCL 25/26

En parlant de Richarlison, il pourrait être intéressant de parier sur lui pour marquer mercredi. Le Brésilien semble prêt à mener l'attaque avec Mathys Tel inéligible.

Richarlison est souvent utilisé par Thomas Frank comme faux neuf. Malgré quelques performances mitigées en 2025/26 jusqu'à présent, son taux de réussite de 37,50 % est plus que respectable.

Les marchés de paris estiment qu'il a 36,36 % de chances de marquer mercredi soir. Étant donné que Richarlison semble être le point focal de l'attaque des Spurs, cela vaut la peine de parier.