Pronostic Monaco vs Metz, match très difficile pour le promu Messin

Dimanche 21 septembre, le promu se déplace en principauté pour un match très difficile. Le pronostic Monaco vs Metz de notre expert Ligue 1.

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Les meilleurs paris pour Monaco Metz

Cette rencontre déséquilibrée nous promet quelques buts entre les deux équipes. Les pronostics Monaco vs Metz de notre expert:

Monaco gagne de 2 buts ou plus ⭐ à la cote de 1,60 sur Unibet, soit une probabilité de 62,5 % de voir Monaco remporter la rencontre avec au moins 2 buts d’écart.

Metz moins de 0,5 but ⭐ à la cote de 2,03 sur Unibet, soit une probabilité de 49,2 % de ne voir qu’une équipe marquer.

Monaco gagne à la mi-temps ⭐ à la cote de 1,53 sur Unibet, soit une probabilité de 65,3 % de voir Monaco être devant au score à la mi-temps.

Notre pronostic Monaco vs Metz voit Monaco remporter la rencontre 3 buts à 0.

Notre analyse: l’état de forme des deux équipes

L’AS Monaco sort d’un très gros revers face au Cercle Bruges pour le début de la campagne de Ligue des Champions avec une défaite 4 buts à 1. Malgré de bons débuts en championnat, ce large score va avoir un impact sur le moral des joueurs d’Adi Hütter. L’arrivée dans le groupe d’Ansu Fati, buteur pour sa première apparition, devrait faire un bien fou à l’équipe pour relancer la machine.

Le FC Metz promu en Ligue 1 est annoncé de retour en Ligue 2 dès la saison prochaine et les résultats actuels ne sont pas là pour contredire la tendance. Avec un seul point marqué en 4 matchs, les Grenats sont bons derniers du championnat et se déplacent chez une équipe taillée pour jouer la Ligue des Champions. Une rencontre qui s’annonce très difficile et un exploit sera nécessaire pour repartir avec au moins un point.

Les effectifs probables pour Monaco Metz

Composition attendue de Monaco: Kohn, Teze, Kehrer, Dier, Ouattara, Bamba, Camara, Akliouche, Minamino, Ilenikhena, Balogun.

Composition attendue de Metz: Fischer, Kouao, Gbamin, Yegbe, Tour, Stambouli, Traoré, Tsitaishvili, Hein, Sabaly, Diarra.

Supériorité Monégasque pour tout le match

Le revers de Monaco en milieu de semaine est une mauvaise nouvelle pour les Messins. Ils vont affronter une équipe revancharde et prête à effacer le résultat obtenu en Belgique. Monaco dispose de l’effectif pour jouer sur les deux tableaux et pourra se permettre de changer quelques joueurs afin d’avoir un nouveau souffle lors de cette rencontre de Ligue 1.

Metz est bien enlisé en tant que lanterne rouge et aura du mal à se sortir des places de relégables cette saison. En déplacement à Monaco, ils semblent en danger et vont avoir un réel problème pour gérer les offensives adverses tout au long de la rencontre. Avec déjà 8 buts encaissés face à des équipes moins fortes, ils devraient encaisser quelques buts lors de ce match.

Pronostic 1 Monaco vs Metz: Monaco gagne de 2 buts ou plus - cote de 1,60 sur Unibet

Une rencontre à sens unique pour Monaco

Monaco devrait avoir un temps d’avance sur toute la rencontre et va vouloir se rassurer défensivement après la déroute belge. La puissance du collectif d’Adi Hütter devrait se traduire par un clean sheet monégasque en fin de rencontre. L’équipe de la principauté ne va pas fermer le jeu, mais devrait prendre le dessus collectivement pour ne pas encaisser de buts.

Metz est en panne de création offensive avec seulement 3 buts inscrits. Leur meilleur buteur de la saison dernière, Cheick Sabaly, a été en grève pour partir, mais est toujours là et a perdu la confiance de son coach. Le retour d’Habib Diallo au club permet aux supporters d’espérer mieux, mais cela sera sûrement sur des rencontres un peu plus à la portée du club Messin.

Pronostic 2 Monaco vs Metz: Metz moins de 0,5 but - cote de 2,03 sur Unibet

Monaco prend l’ascendant dès le début du match

Cette cinquième journée de Ligue 1 devrait commencer pied au plancher pour Monaco qui va se ruer vers l’attaque. Que ce soit pour se rassurer ou pour prendre l’ascendant direct, les coéquipiers de Magnes Akliouche auront à cœur de montrer un meilleur visage que celui affiché en Belgique. En attaquant d’entrée, ils pourront se mettre vite à l’abri pour ensuite dérouler leur puissance collective.

Les Messins seront en difficulté tout au long de la rencontre et auront du mal à empêcher Monaco de marquer en première mi-temps. Je vois bien Monaco rentrer au vestiaire après 45 minutes avec un avantage numérique. En plus de remporter le match, ils devraient remporter la première mi-temps.