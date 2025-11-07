Pronostic Monaco vs Lens, pour une place sur le podium

Notre expert a regardé de près cette douzième journée de Ligue 1 avec le match du samedi 8 novembre. Il dévoile son pronostic Monaco vs Lens.

+

Les meilleurs paris pour Monaco Lens

Un match où le vainqueur se retrouvera sur le podium entre le troisième et le cinquième. Notre expert a choisi trois cotes et donne son pronostic Monaco Lens :

Victoire de Monaco ⭐ à la cote de 1,89 sur Unibet, soit une probabilité de 52,9 % de voir Monaco gagner cette rencontre.

Moins de 2,5 buts ⭐ à la cote de 2,16 sur Unibet, soit une probabilité de 46,3 % de voir moins de 3 buts marqués dans ce match.

Match nul à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,31 sur Unibet, soit une probabilité de 43,3 % de voir les équipes se neutraliser à la pause.

Notre pronostic Monaco vs Lens voit Monaco gagner ce match 1 but à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les Monégasques ont repris un meilleur rythme depuis l’arrivée de Pocognoli au club, malgré une défaite contre le Paris FC la semaine dernière à domicile. Ils ont joué en milieu de semaine avec une courte victoire 1 but à 0 contre Bodo/Glimt en Ligue des Champions. Ils doivent maintenant confirmer en championnat, même s’ils connaissent une période difficile au niveau de leur effectif. De nombreux joueurs sont blessés et empêchent une rotation des joueurs.

Lens réalise un grand début de saison. Les hommes de Pierre Sage ont réussi à créer un groupe soudé avec une défense solide. Certains renouveaux de joueurs, comme Florian Thauvin et Malang Sarr, portent l’équipe vers le haut et une troisième place au classement. Avec seulement 10 buts encaissés, ils sont la deuxième meilleure défense du championnat et peuvent être difficiles à manœuvrer.

Les effectifs probables pour Monaco Lens

Composition attendue de Monaco : Kohn - Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Teze, Coulibaly, Cabral, Ouattara - Akliouche, Golovin - Biereth

Composition attendue de Lens : Risser - Gradit, Baidoo, Sarr - Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol - Thauvin, Saïd - Edouard

L’esprit revanchard des Monégasques

Pour cette douzième journée de Ligue 1, Monaco reçoit une équipe au stade Louis II pour la deuxième fois consécutive. Le week-end dernier, ils ont perdu contre le Paris FC par le plus petit des scores, 1 but à 0. Cette contre performance voudra être effacée par les Monégasques afin de remonter sur le podium et de garder une chance pour le titre de champion. Ils ont obtenu 13 points sur 18 possibles avec une seule défaite et voudront remettre les pendules à l’heure.



Les Lensois, très bons à domicile, rencontrent plus de difficultés lors de leurs déplacements, comme le montre leur défaite à Metz par 2 buts à 0. Malgré une belle assise défensive, ils ont du mal à concrétiser hors de leurs terres avec seulement 4 buts inscrits à l’extérieur. Pour ce match à Monaco, ils affrontent une équipe taillée pour l’Europe et auront de grandes difficultés à faire la différence.

Pronostic 1 Monaco vs Lens : Victoire de Monaco - cote de 1,89 sur Unibet

Des défenses qui ont fait leurs preuves

Lens a la particularité d’avoir encaissé seulement 10 buts en 11 journées. La seule équipe qui a une moyenne de buts encaissée par match inférieure à 1 avec le Paris Saint-Germain. Cette solidité leur permet de remporter des matchs et de se hisser en haut du classement, malgré une attaque peu prolifique en Ligue 1 avec 17 buts inscrits, et seulement 4 en déplacement.

Les Monégasques ont encaissé 17 buts, dont 8 à la maison en 6 matchs joués. Capable du meilleur avec des larges victoires comme le 5 à 2 contre Metz, mais aussi du pire comme la défaite contre le Paris FC, cette équipe reste assez solide défensivement. Face à une défense comme celle de Lens, ils auront du mal à marquer et devraient nous proposer un match pauvre en buts.

Pronostic 2 Monaco vs Lens : Moins de 2,5 buts - cote de 2,16 sur Unibet

Une rencontre principalement tactique

En jouant le haut du tableau, les deux équipes devraient adopter une approche tactique défensive afin de s’assurer de ramener des points. Comme ils l’ont montré depuis le début de saison, les Lensois n’aiment pas encaisser des buts et devraient continuer avec une tactique solide pour évoluer en contre derrière. Monaco, après son match en Ligue des Champions, devrait aussi observer en début de match et garder de l’énergie.

Cela nous promet d’avoir 45 premières minutes assez lentes, comme un round d’observation à la boxe. Les ajustements de la mi-temps devraient faire la différence d’un point de vue tactique pour trouver la faille dans l’organisation adverse afin d’essayer de remporter la rencontre. Un match tactique, avec un score nul, et sûrement vierge, à la mi-temps.