Pronostic Metz vs Marseille, les marseillais sur leur lancée

Cette rencontre du 4 octobre est à l’avantage des marseillais. Les informations sur la rencontre et le pronostic Metz vs Marseille de notre expert.

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Les meilleurs paris pour Metz Marseille

Notre expert football français a analysé de près ce match, voici les trois paris qu’il a sélectionné :

Marseille gagne de 2 ou plus ⭐ à la cote de 2,17 sur Unibet, soit une probabilité de 46 % de voir Marseille remporter le match par au moins 2 buts d’écart.

Plus de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,49 sur Unibet, soit une probabilité de 67,1 % de voir au moins 3 buts inscrits dans la rencontre.

But de Amine Gouiri ⭐ à la cote de 2,29 sur Unibet, soit une probabilité de 43,6 % de voir l’attaquant Algérien marquer.

Notre pronostic Metz vs Marseille voit l’Olympique de Marseille gagner 3 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le FC Metz est déjà en grande difficulté en ce début de saison. Bon dernier du championnat avec seulement 2 points en 6 journées, l’équipe de Stéphane Le Mignan est toujours à la recherche de sa première victoire. Après avoir brillamment figuré en Ligue 2 la saison dernière, ils montrent leurs limites pour la division élite française. Leur dernier match à domicile s’est soldé par un 0/0 contre Le Havre, mais c’est un autre morceau qui se présente ce samedi.

Pour Marseille, la série est belle avec 3 victoires de suite contre le PSG, Strasbourg et une dernière dans la semaine en Ligue des Champions contre l’Ajax. Les coéquipiers de Balerdi sont en pleine forme et vont se déplacer à Metz dans l’optique d’obtenir les 3 points et de rester au contact des leaders parisiens et lyonnais. Un peu de rotation devrait avoir lieu et ne devrait pas empêcher l’OM d’aligner une équipe compétitive.

Les effectifs probables pour Metz Marseille

Composition attendue de Metz : Fischer - Kouao, Gbamin, Yegbe - Mputu, Traoré, Deminguet, Mboula - Hein, Sabaly - Diallo

Composition attendue de Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Aguerd, Emerson - O’Riley, Hojbjerg - Greenwood, Gomes, Weah - Gouiri

Marseille un ton au-dessus

Pour cette septième journée de Ligue 1, Metz reçoit un très gros morceau avec l’Olympique de Marseille. Le club lorrain est attendu en zone de relégation et le club phocéen à jouer les premiers rôles du championnat. Une rencontre déséquilibrée sur le papier et qui risque de se finir avec un écart important au niveau du score. Metz n’a toujours pas gagné et en grand manque de confiance avant d’affronter Marseille.

Pour l’OM, cette rencontre suit une série de victoires qui est seulement entachée d’une défaite à Madrid contre le Real. Pour cette rencontre, malgré une rotation de l’effectif prévue, les joueurs du coach De Zerbi devraient facilement prendre l’ascendant de la rencontre.

Pronostic 1 Metz vs Marseille : Marseille gagne de 2 ou plus - cote de 2,17 sur Unibet

Une attaque super efficace

Depuis le début de la saison, Marseille a inscrit 12 buts en 6 journées, une moyenne de 2 réalisations par match. De l’autre côté, Metz a encaissé 13 buts avec le même nombre de journées. Cela montre la force offensive marseillaise et la fébrilité défensive des lorrains. Cet écart important entre les deux équipes nous promet des buts pour cette rencontre de Ligue 1.

L’attaque marseillaise sort d’une large victoire 4 buts à 0 contre l’Ajax d’Amsterdam en Ligue des Champions et devrait continuer sur sa lancée. Face à une équipe un ton en dessous des hollandais, les coéquipiers de Greenwood devraient avoir l’occasion de marquer plus d’une fois dans ce match de Ligue 1.

Pronostic 2 Metz vs Marseille : Plus de 2,5 buts - cote de 1,49 sur Unibet

L’ouverture du compteur but pour Gouiri

Avec une rotation attendue du côté Marseillais, Amine Gouiri devrait avoir du temps de jeu à la pointe de l’attaque. Laissé sur le banc pendant la victoire en Ligue des Champions, l’attaquant Algérien devrait débuter et profiter des espaces laissés pour inscrire son premier but. L’Olympique de Marseille est très efficace ces dernières semaines avec 12 buts inscrits lors des 5 derniers matchs joués.

Amine Gouiri n’a toujours pas marqué cette saison, mais son talent n’est plus à démontrer en Ligue 1. Cette rencontre est le moment parfait pour lancer sa saison et montrer la profondeur de l’effectif Marseillais pour jouer sur plusieurs tableaux. Face au dernier du championnat, il aura plusieurs occasions pour marquer au moins une fois et finalement débloquer son compteur but pour cette saison.