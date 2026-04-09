Pronostic Marseille vs PSG 21/09/2025 : miser sur un ailier pour marquer

Notre expert en paris s'attend à ce que le PSG remporte sa cinquième victoire en championnat de la saison, surtout après leur écrasante victoire contre l'Atalanta en Ligue des champions.

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Pronostic Marseille vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Marseille vs PSG

BTTS - Oui à la cote de 1,48 sur Winamax

1x2 - PSG à la cote de 1,80 sur Winamax

Buteur à tout moment - Bradley Barcola à la cote de 2,65 sur Winamax

Le PSG devrait s'imposer 3-1 contre Marseille.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Marseille a surmonté ses problèmes internes après son premier match de Ligue 1 et a réalisé une belle série. Cela place l'OM à la septième place, à six points des champions en titre, mais à portée des places européennes.

Les Phocéens ont entamé leur campagne de Ligue des champions cette semaine et ont offert une belle résistance face au Real Madrid. Les géants espagnols ont dû compter sur deux penalties de Kylian Mbappé pour décrocher les points face à l'OM.

Bien que cela ait été décevant, cela encouragera Robert De Zerbi et ses troupes, alors qu'ils se préparent à accueillir les champions d'Europe en titre. Le PSG a commencé sa défense avec une victoire 4-0 contre l'Atalanta, poursuivant sur la lancée de la saison précédente.

Les Parisiens ont été intouchables lors de leurs quatre premiers matchs de championnat, étant le seul club avec un bilan parfait. Tous les signes venant du camp de Luis Enrique suggèrent que le PSG est en bonne voie pour une autre saison riche en trophées.

Les effectifs probables pour Marseille vs PSG

Composition attendue de Marseille : Rulli ; Pavard, Medina, Balerdi, Emerson ; Kondogbia, Højbjerg ; Greenwood, O’Riley, Weah ; Aubameyang

Composition attendue de PSG : Chevalier ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes ; Ramos, Vitinha, Ruiz ; Kvaratskhelia, Lee Kang-in, Barcola

Puissance de feu à domicile

Marseille a été une force dominante à domicile au Stade Vélodrome. Aucune autre équipe n'a marqué plus de buts que l'OM à domicile en Ligue 1 cette saison, avec neuf buts en seulement deux matchs.

Marseille a inscrit au moins trois buts lors de chacun de ses six derniers matchs de championnat à domicile, ce qui montre leur force offensive. Avec Aubameyang maintenant à la pointe de l'attaque, il y a toujours une chance de marquer.

De plus, le PSG a concédé trois buts lors de ses deux déplacements en Ligue 1, soit une moyenne de 1,50 but par match. Malgré le fait que les champions aient gardé leur cage inviolée lors de leurs six dernières visites en championnat à Marseille, l'équipe locale a suffisamment de puissance de feu pour percer cette fois-ci.

En outre, la dernière rencontre entre ces équipes a vu des buts des deux côtés, ce qui n'est pas un pronostic farfelu, surtout compte tenu de la forme de Marseille chez eux.

Pronostic 1 Marseille vs PSG : BTTS - Oui à la cote de 1,48 sur Winamax

Un historique de domination à sens unique

Les hommes de De Zerbi sont sur une série incroyable de six victoires consécutives en championnat à domicile. Cependant, ils n'ont pas remporté sept victoires consécutives ou plus depuis une décennie, et affronter les champions rend cet exploit moins probable cette saison.

Le bilan de l'OM à domicile contre le PSG est éloquent. Ils n'ont pas gagné un match de championnat à domicile contre les Parisiens lors de leurs douze dernières tentatives (trois nuls, neuf défaites), ce qui est un grand encouragement pour les visiteurs.

Le PSG, quant à lui, a déjà remporté quatre victoires consécutives en Ligue 1. S'ils peuvent décrocher trois points supplémentaires ici, ce sera la quatrième fois au cours des neuf dernières saisons qu'ils entament leur campagne de première division nationale avec cinq victoires d'affilée.

Pronostic 2 Marseille vs PSG : PSG à la cote de 1,80 sur Winamax

L'homme du moment

L'attaque du PSG est actuellement affaiblie par les blessures. Le talisman d'Enrique, Ousmane Dembélé, sera absent, tout comme Désiré Doué, et il semble que João Neves pourrait également être sur la touche.

Cela signifie que les buts doivent venir d'ailleurs. Bradley Barcola est un bon candidat pour se démarquer en leur absence. L'attaquant français est en grande forme, ayant marqué quatre fois lors de ses cinq dernières apparitions pour le club et le pays.

Au total, cela fait six contributions décisives lors de cette série de matchs, ce qui signifie qu'il sera difficile à arrêter dimanche. Barcola a également clôturé le score lors du match correspondant la saison dernière, il sait donc ce qu'il faut pour trouver le chemin des filets au Stade Vélodrome.

Pronostic 3 Marseille vs PSG : Buteur à tout moment - Bradley Barcola à la cote de 2,65 sur Winamax



