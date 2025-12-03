Pronostic Manchester United vs West Ham 04/12/2025 : les Hammers prêts à frustrer Amorim

Les Hammers ont remporté leur dernière visite à Old Trafford en Premier League et ont ouvert le score lors de cinq de leurs sept dernières confrontations. Parviendront-ils à décrocher la victoire jeudi ?

+

Pronostic Manchester United vs West Ham : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester United vs West Ham

Match nul ou West Ham (Double Chance) à une cote de 2,50 avec Winamax

West Ham (1er but) à une cote de 2,90 avec Winamax

Callum Wilson – Buteur à tout moment à une cote de 3,00 avec Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Manchester United 1-1 West Ham

Pronostic des buteurs : Manchester United – Mbeumo ; West Ham – Wilson

Après une victoire encourageante 2-1 à Crystal Palace, Manchester United retrouve Old Trafford pour affronter West Ham United jeudi soir.

Les Diables Rouges de Ruben Amorim avaient besoin de cette victoire pour se remettre de la défaite 1-0 à domicile contre Everton, réduits à dix. United est actuellement septième au classement de la Premier League, à seulement quatre points de Manchester City, deuxième. Leur principal problème reste leur défense, ayant encaissé 20 buts en 13 matchs, soit plus que Fulham, qui est 15e avec 17 buts encaissés.

United a souvent eu du mal face à West Ham ces dernières saisons. Les Hammers ont marqué lors de leurs trois dernières confrontations. Amorim espère que Joshua Zirkzee continue de marquer, tandis que Sesko est toujours blessé.

West Ham a récolté sept points lors de ses quatre derniers matchs de Premier League. Malgré une défaite 2-0 à domicile contre Liverpool dimanche, les Hammers ont montré plus de solidité récemment. Deux victoires consécutives à domicile contre Newcastle et Burnley ont été suivies d'un match nul 2-2 à AFC Bournemouth.

Avant ce match nul, West Ham avait du mal en déplacement. Ils avaient perdu à Leeds et Arsenal mais ont réussi à prendre quatre points lors de leurs visites à Everton et Nottingham Forest. Alors que Nuno Espírito Santo commence à façonner l'équipe, nous nous attendons à ce que West Ham soit plus difficile à battre.

Les effectifs probables pour Manchester United vs West Ham

Composition attendue de Manchester United : Lammens ; Shaw, Yoro, de Ligt, Dalot ; Diallo, Fernandes, Casemiro, Mount ; Mbeumo, Zirkzee

Composition attendue de West Ham : Areola ; Wan-Bissaka, Diouf, Todibo, Mavropanos ; Magassa, Potts, Guilherme, Fernandes ; Bowen, Wilson

Parier contre les Diables Rouges

United a subi une inquiétante défaite 1-0 à domicile contre Everton, échouant à percer la solide défense des Toffees. Un scénario similaire est attendu jeudi.

Nuno Espírito Santo adopte un style de gestion similaire à celui de David Moyes, se concentrant principalement sur la structure et la solidité défensive, offrant à ses joueurs offensifs une base pour s'exprimer. Les Hammers ont également remporté une victoire 2-0 à Old Trafford contre l'équipe de Ruben Amorim en mai.

Avec United privé de deux de ses talents offensifs les plus coûteux, Matheus Cunha et Benjamin Sesko, c'est le moment idéal pour West Ham de se déplacer. West Ham sera sans Lucas Paqueta en raison d'une suspension d'un match. Par conséquent, Luis Guilherme devra bien performer et essayer de sécuriser une place de titulaire régulière.

Pronostic 1 Manchester United vs West Ham : Match nul ou West Ham (Double Chance) à une cote de 2,50 avec Winamax

Miser sur les Hammers pour ouvrir le score

Nous avons déjà mentionné que les visiteurs ont marqué en premier lors de cinq des sept dernières rencontres entre ces équipes. Il est également intéressant de noter que Manchester United n'a marqué en premier que dans 33 % de ses matchs à domicile jusqu'à présent cette saison.

Les marchés des paris suggèrent que les Hammers n'ont que 32,26 % de chances de marquer en premier jeudi. Par conséquent, c'est une bonne valeur basée sur leur bilan face à face et les débuts lents des Red Devils à domicile.

West Ham a en moyenne 1,17 buts marqués par match à l'extérieur jusqu'à présent cette saison, donc ils devraient être capables de faire taire les supporters d'Old Trafford. Sur la base de ces faits, c'est le pari numéro un en termes de valeur parmi notre trio de pronostics Manchester United vs West Ham.

Pronostic 2 Manchester United vs West Ham: West Ham (1er but) à une cote de 2,90 avec Winamax

Valeur sur Wilson pour maintenir sa forme éclatante

L'attaquant de 33 ans, Callum Wilson, a bien performé depuis son retour en forme à West Ham. L'ancien avant-centre de Newcastle a marqué lors de 40 % de ses dix apparitions en Premier League jusqu'à présent cette saison.

Les marchés des paris lui donnent 32,26 % de chances de trouver le filet à Old Trafford. Cela suggère qu'il y a 7 % de chances qu'il marque s'il maintient sa forme récente.

Wilson se situe actuellement au 68e percentile pour les buts non sur pénalty. Une autre statistique montre à quel point il presse l'adversaire depuis l'avant. Le vétéran est au 94e percentile pour les interceptions (0,43 par match).