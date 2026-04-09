Pronostic Man Utd vs Chelsea 20/09/2025 : les Blues pour aggraver la misère de United

United peine à retrouver sa forme, et bien que les Blues aient perdu en milieu de semaine, nous les soutenons pour rebondir à Old Trafford.

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Pronostic Man Utd vs Chelsea : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Man Utd vs Chelsea

Chelsea pour gagner à une cote de 2,35 sur Winamax

Plus de 2,5 buts à une cote de 1,50 sur Winamax

Cole Palmer pour marquer ou faire une passe décisive à une cote de 2,00 sur Winamax

Chelsea devrait s'imposer de justesse 2-1 contre Man Utd.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Ruben Amorim sera désespéré de voir une réaction de son équipe après leur lourde défaite face à Manchester City lors de leur dernier match. Le début de saison a été difficile, avec une défaite contre Grimsby Town en Carabao Cup, et la pression monte. Ils ont remporté leur dernier match à domicile 3-2 contre Burnley, ce qui est une occasion de faire taire certains critiques.

Chelsea a vu sa série de neuf matchs sans défaite se terminer contre le Bayern Munich mercredi soir, perdant 3-1 à l'Allianz Arena. Néanmoins, cela ne ternit guère le bon travail accompli par Enzo Maresca, et ils restent favoris pour ce match. Ils ont également marqué neuf buts lors de leurs trois derniers matchs de Premier League.

Les effectifs probables pour Man Utd vs Chelsea

Composition attendue de Man Utd : Lammens, Yoro, de Ligt, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Diallo, Mbuemo, Sesko

Composition attendue de Chelsea : Sanchez, James, Chalobah, Tosin, Cucurella, Caicedo, Fernandez, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

Les Blues ajoutent à la misère de United

Chelsea a peut-être perdu en milieu de semaine, mais ils sont certainement en meilleure forme que Manchester United. Les hommes de Maresca marquent beaucoup, et bien qu'un match nul à l'extérieur contre Brentford lors de leur dernier match n'était pas idéal, ils ont tout de même inscrit deux buts. Ils seront confiants face aux Red Devils en difficulté.

L'équipe d'Amorim, quant à elle, traverse une période difficile ; une défaite 3-0 contre City a aggravé les choses, et les fans ne sont pas contents. Matheus Cunha est également incertain, rejoignant Mason Mount et Diego Dalot sur la liste des absents possibles pour ce match. Le manager espère qu'ils pourront être prêts.

Il y a aussi l'intrigue autour d'Alejandro Garnacho, qui pourrait débuter pour les Blues contre son ancien club. Il voudra leur montrer exactement ce qu'ils manquent.

Pronostic 1 Man Utd vs Chelsea : Chelsea pour gagner à une cote de 2,35 sur Winamax

Un match pour les neutres à Old Trafford

Chelsea et United ont vu beaucoup de buts marqués dans leurs matchs jusqu'à présent cette saison, bien que pas toujours en leur faveur. Trois des quatre derniers matchs des Blues toutes compétitions confondues ont vu plus de 3,5 buts marqués, et ils n'ont échoué à marquer qu'une seule fois lors de leurs 15 derniers matchs.

Ils ont marqué même lors de la défaite en Allemagne, et avec la défense poreuse des hôtes, ils espèrent le faire à nouveau à Manchester. L'équipe d'Amorim, quant à elle, n'a pas gardé de feuille blanche cette saison, et - même en incluant les amicaux - n'en a qu'une seule lors de ses 12 derniers matchs. L'attaque bien fournie de Maresca se réjouit de cette opportunité.

United a marqué six buts en deux matchs contre Fulham, Grimsby et Burnley, et ils ont beaucoup dépensé pour leur attaque cet été. Ils pourraient au moins causer quelques problèmes aux visiteurs - même s'ils ne peuvent pas les battre.

Pronostic 2 Man Utd vs Chelsea : Plus de 2,5 buts à une cote de 1,50 sur Winamax

Palmer de retour parmi les buts

Cole Palmer peut être inarrêtable lorsqu'il est en forme. Son but contre le Bayern Munich a montré exactement de quoi il est capable, et cela l'a mené à cinq depuis le début de la Coupe du Monde des Clubs. Il a sept buts et passes décisives lors de ses neuf derniers matchs, à la grande satisfaction de son manager.

Il a également été un véritable casse-tête pour United spécifiquement, marquant quatre buts en cinq matchs contre eux au cours de sa carrière. Étant donné sa connexion précédente avec Man City, il appréciera de prendre sa revanche sur le côté rouge de Manchester. Il est considéré par les bookmakers comme le favori pour marquer ou faire une passe décisive dans ce match, et pour de bonnes raisons.

Palmer semblait avoir un petit problème à l'aine vers la fin du match contre le Bayern, mais son manager a depuis confirmé qu'il va bien.