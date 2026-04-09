Pronostic Man City vs Tottenham 23/08/2025 : l'équipe de Pep Guardiola en marche

City et les Spurs ont tous deux impressionné lors de la journée d'ouverture de la saison, mais ce sont les hôtes qui devraient l'emporter dans ce match.

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Pronostic Man City vs Tottenham : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Man City vs Tottenham

Victoire de Manchester City et plus de 2,5 buts à une cote de 1,48 sur Winamax

Manchester City marque dans les deux mi-temps à une cote de 1,95 sur Winamax

Erling Haaland comme buteur à tout moment à une cote de 1,61 sur Winamax

Manchester City devrait s'assurer une victoire à domicile 2-1 contre Tottenham Hotspur.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Manchester City sera désireux de tourner la page d'une saison 2024/25 difficile après une campagne décevante sous Pep Guardiola. De telles difficultés sont rares pour le club, et ils ont recruté de nombreux joueurs cet été pour éviter une répétition. Les signes étaient encourageants lors de la journée d'ouverture puisqu'ils ont marqué quatre buts contre Wolverhampton Wanderers.

Les Spurs, quant à eux, ont connu une campagne mitigée la saison dernière. Ils ont été médiocres en Premier League, mais ont finalement remporté un trophée en soulevant le titre de la Ligue Europa. L'équipe de Thomas Frank a impressionné contre Burnley lors de la première journée, et ils espèrent bâtir sur cela à l'Etihad ce week-end.

Les effectifs probables pour Man City vs Tottenham

Composition attendue de Man City : Trafford, Nunes, Stones, Dias, Aït-Nouri, Reijnders, Gonzalez, Silva, Cherki, Doku, Haaland

Composition attendue de Tottenham : Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Spence, Bergvall, Palhinha, Sarr, Kudus, Johnson, Richarlison

Un match pour les neutres

Ce match attirera l'attention des fans et des observateurs neutres. Les deux équipes ont fait des recrues intéressantes cet été, et leurs performances lors de la première journée ont été assez divertissantes. Les quatre buts de City contre les Wolves et les trois des Spurs contre Burnley suggèrent que les deux équipes sont capables de marquer.

Les hommes de Guardiola sont sans aucun doute l'équipe la plus forte sur le papier, et ils sont attendus pour l'emporter - mais Tottenham peut poser des problèmes. Mohammed Kudus, en particulier, est arrivé et peut être un vrai casse-tête, donc parier sur des buts des deux côtés pourrait valoir la peine d'être envisagé. Les hôtes n'auront certainement pas la tâche aussi facile qu'à Molineux.

C'est la variété des options offensives de City qui suggère que des buts et une victoire sont à l'horizon. Erling Haaland mène évidemment la ligne, mais une multitude d'autres menaces derrière lui sont capables de causer de sérieux problèmes aux Spurs.

Pronostic 1 Man City vs Tottenham : Victoire de Manchester City et plus de 2,5 buts à une cote de 1,48 sur Winamax

City fort du début à la fin

Les buts de City étaient répartis équitablement entre les mi-temps alors qu'ils ont battu les Wolves, avec deux en première mi-temps et deux en seconde. Guardiola s'est clairement concentré sur le fait de mener les matchs à terme cet été, et le premier match était un bon signe.

La saison dernière, City a surpassé toutes les équipes de la division avec 41 buts en première mi-temps, mais ce chiffre est tombé à 31 en seconde mi-temps. Leur différence de buts en première mi-temps en 2024/25 était de +19 - avec la seconde à seulement +9. Cela explique en grande partie pourquoi ils n'ont pas pu mener une sérieuse campagne pour le titre.

Maintenant, avec de nombreux joueurs clés de retour, y compris potentiellement Phil Foden pour ce match après une blessure, ils seront désireux de maintenir leur intensité du début à la fin. La saison dernière a également révélé que les Spurs sont vulnérables dans les deux mi-temps, concédant 33 en première et 32 en seconde. Ils devront être sur leurs gardes à Manchester.

Pronostic 2 Man City vs Tottenham : Manchester City marque dans les deux mi-temps à une cote de 1,95 sur Winamax

Retour aux affaires pour Haaland

Erling Haaland a marqué 34 buts la saison dernière malgré une campagne décevante pour City. Imaginez ce qu'il peut faire s'ils retrouvent leur rythme ?

Le buteur norvégien a déjà ouvert son compteur avec un doublé contre les Wolves. Si cette forme continue, la Premier League aura de quoi s'inquiéter. Il a marqué quatre buts et délivré une passe décisive lors de ses six matchs contre les Spurs, donc ils ne se réjouissent pas de l'affronter.

Comme mentionné précédemment, City a une multitude de joueurs qui peuvent causer des problèmes à l'équipe de Frank. Cependant, il ne fait aucun doute que Haaland est en tête de cette liste.