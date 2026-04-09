Pronostic Lyon vs Marseille: 3 paris pour un choc offensif en Ligue 1

Une rencontre serrée que les deux équipes peuvent dominer. Le choix pronostic Lyon vs Marseille de notre expert football avec 3 sélections.

+

Les meilleurs paris pour Lyon Marseille

Le pronostic Lyon vs Marseille est très intéressant avec deux grosses équipes, voici les 3 choix de notre expert football :

But pour les deux équipes ⭐ à la cote de 1,39 sur Unibet, soit une probabilité de 71,9 % de voir les deux équipes marquer.

Double chance buteur Georges Mikautadze ou Mason Greenwood ⭐ à la cote de 1,60 sur Unibet, soit une probabilité de 62,5 % de voir le Danois marquer.

Lyon gagne et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 3,70 sur Unibet, soit une probabilité de 27 % de voir Lyon l’emporter et les deux équipes marquer

Notre expert voit une victoire lyonnaise par 3 buts à 2.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L’Olympique Lyonnais a très bien entamé sa saison, tout en étant à contre-courant des prédicitions données au vu de la trêve agitée qu’ils ont vécu. Une situation difficile avec une relégation administrative en Ligue 2, un changement de président et le départ de cadres pour garder le club à flot. Et pourtant, Lyon est leader après 2 journées avec 4 buts inscrits et 0 encaissés. Une bonne dynamique qui permet de voir le club rhodanien favori lors de cette opposition.

Marseille a une belle carte à jouer sur ce déplacement, mais a connu des dernières semaines assez mouvementées avec l’altercation Rabiot-Rowe qui a redistribué les cartes l’anglais déjà parti et le français en instance de départ. Cette agitation n’a pas empêché Marseille de gagner son dernier match, mais c’était contre un promu à domicile. Cette fois un gros morceau les attend et ce ne sera pas une mince affaire.

Les effectifs probables pour Lyon Marseille

Composition attendue de Lyon: Descamps ; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico ; Morton, Tessmann ; Sulc, Tolisso, Fofana ; Mikautadze

Composition attendue de Marseille: Rulli - Murillo, Balerdi, Egan-Riley, Garcia - Gomes, Höjbjerg - Greenwood, Gouiri, Weah - Aubameyang

Deux attaques de feu qui s’affrontent

Lyon est une équipe extrêmement efficace offensivement. Leur dernière rencontre s’est soldée avec 3 buts marqués par 3 joueurs différents, ce qui montre la force de frappe rhodanienne. En tête du championnat et avec une rencontre à domicile, les Lyonnais vont tenter de reprendre 3 points face à une équipe de Marseille qui connaît des moments agités dans leur vestiaire.

Pour les Marseillais, malgré les agitations, le dernier match s’est conclu avec une victoire contre le Paris FC, fraîchement promu, et 5 buts inscrits. Cela démontre la capacité marseillaise à marquer. Avec les talents offensifs des deux équipes, c’est une rencontre qui nous promet de l’élan offensif et des buts. Les rencontres de la saison dernière se sont terminées deux fois par un résultat 3 buts à 2, ce qui permet de voir les deux équipes marquer lors de cette rencontre.

Pronostic 1 Lyon vs Marseille: les deux équipes marquent - cote de 1,39 sur Unibet

Les buteurs de chaque équipe à la fête

Avec deux équipes offensives qui marquent beaucoup de buts, cela permet aux attaquants de briller et d’augmenter leur total. Des deux côtés, il y a plusieurs joueurs susceptibles de marquer. À Lyon, je pense à Mikautadze, seul en pointe, il pourra bénéficier des ballons de Fofana et Tolisso, ou bien d’un penalty pour inscrire un but avec les occasions dont il disposera.

Du côté de Marseille, Mason Greenwood a été le meilleur buteur la saison dernière. Il a déjà marqué lors de la dernière journée et manqué un penalty. Il devrait avoir quelques ballons pour se mettre en avant et ajouter un but à son total. Avec une rencontre ouverte, le pari buteur est une bonne alternative avec une double chance sur un des deux attaquants qui marque durant la rencontre.

Pronostic 2 Lyon vs Marseille: Double chance buteur Georges Mikautadze ou Mason Greenwood - cote de 1,60 sur Unibet

Lyon part favori sur une rencontre offensive

La rencontre s’annonce assez ouverte entre les deux équipes qui disposent d’attaquants de très grande qualité. Avec les derniers événements pour les deux clubs, cela pourrait être une rencontre assez tendue, mais les Lyonnais ont répondu favorablement à tout l’agitement externe au groupe. Ils en sont sur deux victoires consécutives en championnat et devraient prendre l’ascendant à domicile.

Les Marseillais partaient pour vivre une bonne saison, mais la première défaite à Rennes face à une équipe réduite à 10 a laissé beaucoup de traces dans l’effectif. Ils ont su se reprendre face au Paris FC, mais Lyon est d’un autre niveau. L’absence de Rabiot au milieu sera un élément à prendre en compte dans ce match où les deux équipes auront des occasions, mais où Lyon part en tant que favori.