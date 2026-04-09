Pronostic Lorient vs PSG 29/10/2025 : la puissance de feu du PSG pour submerger les hôtes

Notre expert en paris s'attend à une nouvelle victoire du PSG, et à ce que la défense de Lorient ait des difficultés au Stade du Moustoir.

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Pronostic Lorient vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Lorient vs PSG

Les deux équipes marquent - non - à une cote de 1,74 sur Winamax

PSG marque plus de 2,5 buts à une cote de 1,72 sur Winamax

Désiré Doué comme buteur à tout moment à une cote de 2,20 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Lorient 0-3 PSG

Pronostic des buteurs : Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

Lorient traverse une période difficile en Ligue 1 après sa promotion, surtout en défense, car ils continuent à encaisser des buts. Les hommes d'Olivier Pantaloni n'ont remporté que deux de leurs neuf matchs jusqu'à présent et ont encaissé 21 fois. De plus, une défaite face à un autre mal classé, Angers, lors de leur dernier match, les a mis dans une situation plus compliquée.

Pendant ce temps, le week-end a été bon pour le Paris Saint-Germain qui a repris sa place en tête du classement. Ils ont battu Brest 3-0 confortablement alors que Marseille trébuchait et comptent maintenant six victoires en neuf matchs. Avec seulement une défaite, aucune équipe de la division n'a perdu moins de matchs que celle de Luis Enrique.

Les effectifs probables pour Lorient vs PSG

Composition attendue de Lorient : Mvogo, Yongwa, Meïté, Talbi, Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi, Makengo, Pagis, Tosin

Composition attendue de PSG : Chevalier, Zaire-Emery, Zabarnyi, Marquinhos, Hernandez, Vitinha, Doué, Lee, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola

PSG garde ses cages inviolées

Luis Enrique dispose d'une profondeur d'effectif suffisante pour faire tourner ses joueurs sans affecter les performances de l'équipe, et il devrait le faire à nouveau ici. Il est à noter qu'Achraf Hakimi sera au repos, donc il ne jouera pas, mais ils ne manquent pas d'autres options. Warren Zaire-Emery semble être le choix populaire pour le remplacer.

Hakimi est sans doute le meilleur arrière droit du monde actuellement, et son absence se fera sentir. Cependant, les visiteurs sont toujours susceptibles de garder leurs cages inviolées pour la septième fois en 2025/26. Lorient a en fait marqué pas mal cette saison, principalement grâce à Aiyegun Tosin, mais n'ont pas réussi à dépasser Angers.

Aucune équipe de Ligue 1 cette saison n'a été impliquée dans moins de matchs BTTS que Les Rouge-et-Bleu (33% de 9), tandis que Lorient n'est pas loin derrière (44%). Par conséquent, ce match pourrait s'avérer être à sens unique.

Pronostic 1 Lorient vs PSG : Les deux équipes marquent - non - à une cote de 1,74 sur Winamax

Puissance de feu parisienne

Le PSG est un marqueur prolifique, quelle que soit la compétition ou l'équipe qu'Enrique aligne. Ils sont simplement excellents pour trouver des moyens de blesser leurs adversaires.

Lorient, qui a la deuxième défense la plus perméable de la division, sera très préoccupé. Les visiteurs ont marqué plus de trois buts à cinq reprises cette saison, et l'Atalanta et le Bayer Leverkusen étaient deux des équipes contre lesquelles ils l'ont fait.

Avec Ousmane Dembélé plus proche de débuter à nouveau après sa blessure, la menace du PSG ne fera qu'augmenter. Il pourrait même être aligné pour ce match après quelques apparitions en tant que remplaçant, ce qui serait un énorme atout.

Pronostic 2 Lorient vs PSG : PSG marque plus de 2,5 buts à une cote de 1,72 sur Winamax

La forme étincelante de Désiré Doué

De manière impressionnante, 16 joueurs ont marqué pour les géants français cette saison, sans qu'aucun ne dépasse quatre buts. Leur absence de dépendance à un seul joueur est un atout considérable pour l'avenir.

Cependant, le jeune attaquant talentueux Désiré Doué sera impatient de débuter à Lorient cette semaine. Il a inscrit six buts et passes décisives en sept matchs en 2025/26, dont trois lors de ses deux derniers matchs. Sa confiance sera très élevée alors que le PSG se rend en Bretagne.

Avec Enrique qui devrait à nouveau faire tourner, Doué est un candidat sérieux pour débuter le match. Son entrée en jeu de 20 minutes avec un but les a aidés à battre Brest, et il est capable de causer des problèmes significatifs au Stade du Moustoir. Il est probable qu'il trouve à nouveau le chemin des filets.