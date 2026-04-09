Pronostic Liverpool vs Man Utd 19/10/2025 : les Reds pour raviver la pression sur Amorim

Notre expert s'attend à ce que les Reds retrouvent la victoire, un résultat qui augmentera la pression sur Ruben Amorim à Old Trafford.

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Pronostic Liverpool vs Man Utd : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Man Utd

Liverpool pour gagner à une cote de 1,52 sur Winamax

Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 1,90 sur Winamax

Mo Salah pour marquer ou faire une passe décisive à une cote de 1,72 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire de Liverpool 2-1 contre Man Utd.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Liverpool traverse actuellement une période difficile après un début de saison fantastique. Les défaites contre Crystal Palace, Galatasaray et Chelsea ont accru la pression. Ils ont perdu la première place de la Premier League au profit d'Arsenal. Leur attaque coûteuse suscite des inquiétudes car ils ne marquent pas autant qu'attendu.

Manchester United, quant à eux, reste inconstant. Ils n'ont pas obtenu le même résultat final deux fois de suite cette saison. La victoire lors de leur dernier match contre Sunderland a été bien accueillie, mais elle a suivi une défaite décevante contre Brentford.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Man Utd

Composition attendue de Liverpool : Mamardashvili, Frimpong, Van Dijk, Konaté, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak

Composition attendue de Man Utd : Lammens, Yoro, de Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Mount, Sesko

Invaincus à Anfield

Il est à noter que toutes les récentes défaites de Liverpool ont eu lieu à l'extérieur. Leur forme à domicile cette saison est encore parfaite, puisqu'ils ont gagné leurs cinq matchs toutes compétitions confondues à Anfield. Ils n'ont pas perdu un match de Premier League à domicile depuis septembre 2024. Nottingham Forest a été la dernière équipe à les battre.

United, quant à eux, n'a pas gagné un match de championnat à l'extérieur depuis leur victoire contre Leicester City en mars. De plus, ils ont concédé trois buts lors de leurs deux derniers matchs à l'extérieur et semblent très faibles défensivement. Les Reds verront une réelle opportunité de renouer avec la victoire.

Ibrahima Konaté et Ryan Gravenberch devraient surmonter de légères blessures pour jouer pour les hôtes, mais Alisson devrait être absent. Amorim n'a pas de nouvelles préoccupations, mais son équipe est clairement l'outsider dans ce match.

Pronostic 1 Liverpool vs Man Utd : Liverpool pour gagner à une cote de 1,52 sur Winamax

Feu d'artifice en deuxième mi-temps

La deuxième mi-temps des matchs de championnat de Liverpool cette saison a été palpitante pour les amateurs occasionnels. Leurs matchs ont vu plus du double de buts après la pause, les 15 dernières minutes étant particulièrement animées. Ils ont concédé quatre et marqué six buts entre la 75e et la 90e minute, aucune autre équipe n'atteignant les doubles chiffres sur cette période.

Arne Slot fera confiance à son équipe pour percer la défense des Red Devils si nécessaire, et miser sur eux pour marquer une ou deux fois en fin de match. Avec sept buts encaissés en deuxième mi-temps, United a l'un des pires records après l'intervalle dans la division.

Les visiteurs ont tendance à marquer plus de buts en première mi-temps, mais à en concéder davantage en deuxième. Cette tendance pourrait facilement se poursuivre ici.

Pronostic 2 Liverpool vs Man Utd : Deuxième mi-temps avec le plus de buts à une cote de 1,90 sur Winamax

Salah en difficulté à continuer

Aucune équipe n'aime affronter Mo Salah plus que Manchester United. Il a marqué 16 fois lors des 17 matchs qu'il a joués contre eux, en plus de six passes décisives. Avec 22 contributions G/A contre eux, c'est l'équipe contre laquelle il a été le plus redoutable.

Sortant d'une légère disette de buts, ce match sera l'occasion parfaite pour Salah de recommencer à marquer. Jusqu'à présent, il a contribué à quatre buts lors de quatre matchs à domicile en 2025/26, et pourrait facilement porter ce chiffre à cinq sur cinq.

Impressionnant, il n'a pas marqué lors de seulement deux de ses 13 derniers matchs contre United, et il a obtenu un but et une passe décisive dans quatre d'entre eux. Étant donné les vulnérabilités défensives et la forme à l'extérieur des visiteurs, il attendra ce match avec impatience.