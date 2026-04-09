Pronostic Liverpool vs Everton 20/09/2025 : les Reds pour gagner avec un rare clean sheet

Everton n'a remporté qu'un seul derby du Merseyside à Anfield ce siècle. Bien que David Moyes ait revitalisé les Toffees, les Reds sont en pleine forme.

+

Pronostic Liverpool vs Everton : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Everton

Liverpool -1 (Handicap 3-Way) à une cote de 2,18 avec Winamax

Moins de 2,5 buts à une cote de 2,33 avec Winamax

Cody Gakpo pour marquer ou faire une passe décisive à une cote de 2,30 avec Winamax

Les Reds devraient décrocher une victoire 2-0 sur les Toffees ce samedi.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Liverpool accueille Everton samedi à l'heure du déjeuner pour le premier derby du Merseyside de la campagne 2025/26 de la Premier League, juste après une victoire tardive 3-2 en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid mercredi soir.

Les Reds d'Arne Slot ont maintenu un record de 100 % en Premier League jusqu'à présent cette saison et ont également commencé leur campagne européenne sur une note victorieuse. Avec une telle puissance de feu dans leur arsenal, il n'est pas surprenant que Liverpool soit devenu l'une des équipes les plus divertissantes à regarder en Europe.

Bien qu'ils aient montré des signes de fragilité en défense, les Reds ont réussi à submerger des équipes avec leur nouvelle ligne d'attaque. Alexander Isak a joué la première heure contre l'Atlético, mais il pourrait entrer en jeu depuis le banc contre Everton alors que le Suédois retrouve sa forme physique.

Les fans d'Everton se rendront dans la moitié rouge de Liverpool ce week-end avec confiance. Les Toffees ont récolté sept points lors de leurs quatre premiers matchs de la nouvelle campagne, se positionnant à la sixième place, en n'encaissant que trois buts.

Le prêt saisonnier de Jack Grealish semble déjà être une décision inspirée, l'ailier de Manchester City apportant une touche de flair qui manquait aux Toffees depuis plusieurs saisons. Malgré leur bon début, marquer des buts reste un problème, avec une moyenne de seulement 1,25 but par match.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Everton

Composition attendue de Liverpool : Alisson ; Frimpong, Robertson, Konaté, van Dijk, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Salah, Ekitike

Composition attendue de Everton : Pickford ; O'Brien, Garner, Tarkowski, Keane, Gueye, Iroegbunam, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish, Beto

Les Reds pour gagner avec une marge de deux buts

Bien que Liverpool n'ait réussi à battre Arsenal et Newcastle que par une marge d'un but, leur victoire 4-2 contre l'AFC Bournemouth est un bon baromètre pour le match de ce week-end. Les Cherries sont d'un niveau similaire à Everton, donc miser sur une victoire des Reds par deux buts ou plus à une probabilité de seulement 46,51 % est un pari solide.

Cinq des sept derniers derbies du Merseyside à Anfield se sont soldés par une victoire de Liverpool avec une marge de deux buts ou plus. Les hommes d'Arne Slot sont dans une forme incroyable en ce moment. Ils surfent sur la vague du succès du titre de la saison dernière et ont renforcé cela avec l'ajout de plusieurs attaquants de classe mondiale pour les emmener encore plus haut.

Pronostic 1 Liverpool vs Everton : Liverpool -1 (Handicap 3-Way) à une cote de 2,18 avec Winamax

Valeur sur le marché des Moins de 2,5 buts

Sept des huit derniers derbies du Merseyside à Anfield ont comporté deux buts ou moins. Cependant, les marchés des paris estiment qu'il n'y a que 43,48 % de chances que ce scénario se produise samedi à l'heure du déjeuner. Il est vrai que Liverpool n'est pas aussi concentré sur leur organisation défensive que la saison dernière, mais ils ont encore la capacité de garder leur cage inviolée contre les équipes plus faibles de la Premier League.

Everton n'a pas réussi à marquer lors de ses quatre dernières visites à Anfield. La stratégie d'Everton sera de rester compact, de frustrer le public local et de surprendre les Reds sur de rares contre-attaques en utilisant des joueurs comme Grealish et Ndiaye. Miser sur moins de 2,5 buts est le pari de valeur de notre trio de pronostics pour Liverpool vs Everton.

Pronostic 2 Liverpool vs Everton : Moins de 2,5 buts à une cote de 2,33 avec Winamax

Miser sur Gakpo pour maintenir son bon début de saison 25/26

L'attaquant néerlandais de Liverpool, Cody Gakpo, a contribué à trois buts lors de ses quatre apparitions en Premier League jusqu'à présent cette saison. Il a marqué une fois et a délivré deux passes décisives, ce qui en fait un atout précieux aux côtés de joueurs comme Hugo Ekitike et Alexander Isak. Malgré un taux de contribution aux buts de 75 % jusqu'à présent cette saison, les marchés des paris estiment qu'il n'y a que 44,44 % de chances qu'il marque ou fasse une passe décisive contre Everton.

C'est aussi un match crucial pour Gakpo afin de rester en lice pour le onze de départ des Reds. Avec Isak proche de sa pleine forme et Ekitike comme option potentielle sur le côté gauche, Gakpo sait qu'il doit performer lors des grands matchs. Peu sont plus grands qu'un derby du Merseyside contre Everton.