Pronostic Liverpool vs Chelsea 04/10/2025 : des équipes diminuées prêtes à se contenter d'un nul

Avec de nouvelles blessures touchant les deux équipes après leurs campagnes en Ligue des champions, il est difficile d'imaginer l'une des deux prendre l'avantage samedi.

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Pronostic Liverpool vs Chelsea : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Chelsea

Match nul à une cote de 3,65 avec Winamax

Chelsea (Équipe avec le plus de cartons) à une cote de 2,20 avec Winamax

Liverpool (1er but) à une cote de 1,72 avec Winamax

Nous prévoyons que Liverpool et Chelsea feront match nul dans une rencontre divertissante.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Chelsea affrontera Liverpool samedi soir et cherchera à se ressaisir après deux défaites consécutives contre Brighton et Manchester United. L'entraîneur des Blues, Enzo Maresca, est sous pression croissante. L'équipe de l'ouest de Londres est tombée à la huitième place du classement de la Premier League après avoir récolté un seul point en trois matchs.

Les blessures représentent un problème majeur. Les absences de Cole Palmer, Liam Delap, Wesley Fofana, Levi Colwill, et d'autres ont créé des lacunes significatives dans l'effectif qui doivent être comblées. Heureusement pour Maresca, Chelsea est invaincu lors de ses quatre dernières rencontres à domicile en Premier League contre Liverpool, dont trois se sont soldées par des nuls.

Il y a également une surveillance accrue sur l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot. Les défaites contre Crystal Palace et Galatasaray ont soulevé des inquiétudes concernant la défense de Liverpool, qui présente plus de vulnérabilités que la saison dernière.

Slot a subi un revers, ayant perdu Alisson Becker, blessé aux ischio-jambiers lors de la défaite contre Galatasaray. L'attaquant français, Hugo Ekitike, a dû quitter le terrain à Istanbul en raison de crampes sévères. Alexander Isak devrait le remplacer.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Chelsea

Composition attendue de Liverpool : Sanchez, Gusto, Hato, Cucurella, Badiashile, Fernandez, Caicedo, Neto, Garnacho, Estevao, Pedro

Composition attendue de Chelsea : Mamardashvili, Frimpong, Konaté, Kerkez, van Dijk, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Jones, Isak

Les Reds contraints de se contenter d'un point

Les nouvelles blessures d'Alisson et du nouvel attaquant Hugo Ekitike signifient qu'Arne Slot devra faire tourner son équipe pour leur match à l'extérieur à Stamford Bridge. Giorgi Mamardashvili remplacera Alisson au poste de gardien, tandis que Curtis Jones devrait débuter en attaque.

Les Reds ont été critiqués la semaine dernière après leur défaite à Crystal Palace, suivie d'une défaite décevante en Ligue des champions à Galatasaray. C'est la première fois depuis longtemps que Liverpool fait face à une telle critique, et les vulnérabilités défensives commencent à se manifester.

Pendant ce temps, Chelsea souffre également de blessures. Cole Palmer est absent jusqu'à la mi-octobre en raison d'un problème persistant à l'aine. Des tests de condition physique sont prévus pour Moises Caicedo, Joao Pedro et Andrey Santos après leur victoire étroite en Ligue des champions contre Benfica.

Aucune des deux équipes n'est au complet, et cette rencontre s'est soldée par un nul dix fois lors des 20 dernières confrontations. Par conséquent, un match nul est l'option de valeur parmi notre trio de pronostics Chelsea vs Liverpool.

Pronostic 1 Liverpool vs Chelsea : Match nul à une cote de 3,65 avec Winamax

Parier sur les Blues pour accumuler plus de cartons

Jusqu'à présent cette saison, Chelsea a accumulé en moyenne 3,17 cartons jaunes par match de Premier League, ce qui est plus que n'importe quelle équipe de la ligue. Ils ont reçu un minimum de deux cartons par match. Liverpool a une moyenne de 2,17 cartons jaunes par match de Premier League.

Il y a donc de la valeur à parier sur les Blues pour obtenir le plus de cartons lors du match de samedi soir. Les marchés de paris indiquent qu'il n'y a que 45,45 % de chances que cela se produise. Cela semble faible compte tenu de l'approche agressive et parfois chaotique des Blues dans les duels.

Pronostic 2 Liverpool vs Chelsea : Chelsea (Équipe avec le plus de cartons)** à une cote de 2,20 avec Winamax

Les hommes de Slot pour marquer en premier

Liverpool a marqué en premier lors de 80 % de ses cinq dernières confrontations compétitives. Les marchés de paris suggèrent qu'il n'y a que 54,65 % de chances que cela se produise samedi soir. Ce pourcentage semble également bas. Les Blues seront moins créatifs en raison de l'absence de Palmer.

De plus, leur défense concède un grand nombre d'occasions de marquer. Par conséquent, Liverpool est susceptible de marquer en premier. Les Reds seront désireux de prouver que leurs récentes défaites dans le sud de Londres et à Istanbul n'étaient que des revers mineurs et non des signes de problèmes plus sérieux.