Pronostic Liverpool vs Bournemouth 15/08/2025 : Comment parier sur une victoire des Reds

Pronostic Liverpool vs Bournemouth : paris, contexte, et compositions

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Les meilleurs paris pour Liverpool vs Bournemouth

Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à une cote de 1,90 sur Winamax

Liverpool gagne les deux mi-temps à une cote de 1,77 sur Winamax

Hugo Ekitike marque à tout moment à une cote de 1,72 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire 3-1 pour Liverpool, avec Bournemouth marquant un but de consolation.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les attentes pour Liverpool sont très élevées cette saison. En tant que champions en titre et après avoir beaucoup investi dans de nouveaux recrutements, la pression sur la deuxième saison d'Arne Slot est compréhensible. Ils ont réalisé de solides acquisitions cet été. Cependant, leur défaite lors du Community Shield a révélé certaines imperfections de leur équipe.

Pendant ce temps, Bournemouth a connu un été difficile. Ils ont perdu Dean Huijsen au profit du Real Madrid, Milos Kerkez aux Reds, et Ilya Zabarnyi au Paris Saint-Germain, illustrant la qualité de leur travail tout en réalisant des profits considérables. Cependant, ces pertes sont significatives, et ils aligneront une défense au visage renouvelé.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Bournemouth

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Composition attendue de Bournemouth : Petrović, Araujo, Diakité, Senesi, Truffert, Adams, Traoré, Brooks, Tavernier, Semenyo, Evanilson

Préoccupations défensives

Il y a des préoccupations concernant la défense des deux équipes avant ce match, mais pour des raisons différentes. Liverpool a priorisé son attaque cet été, et des inquiétudes persistent quant à la solidité de leur défense, surtout en début de saison. Kerkez et Jeremie Frimpong sont d'excellents recrutements en tant qu'arrières latéraux, mais ils pourraient nécessiter un temps d'adaptation à leur nouveau club.

Andoni Iraola tentera de tirer parti de cette situation. Il misera sur son équipe pour causer des problèmes, ce qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire. Cependant, sa propre défense est en difficulté après la perte de trois joueurs clés, y compris ses deux meilleurs défenseurs centraux. Bafode Diakité pourrait jouer si son transfert de Lille est finalisé à temps, mais ce serait un premier match difficile pour lui.

Avec tout cela en tête, le match pourrait voir des buts des deux côtés. En fin de compte, Liverpool devrait être trop fort pour ses adversaires du sud, surtout à domicile.

Pronostic 1 Liverpool vs Bournemouth : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts à une cote de 1,90 sur Winamax

Les Reds démarrent fort

La défaite lors du Community Shield contre Crystal Palace ne ruinera pas leur saison, mais l'entraîneur Slot a pris des notes. Certains aspects de ce match l'ont frustré, donc il sera désireux de les corriger rapidement. Cependant, un point positif sera de voir Hugo Ekitike et Frimpong marquer.

Avec les joueurs offensifs recrutés cet été, on s'attend à ce que les Reds démarrent fort. Ils possèdent de nombreuses menaces en attaque, et avec Bournemouth en transition, les hôtes seront confiants de marquer de nombreux buts. Ils recevront également des conseils de Kerkez sur la meilleure façon d'attaquer son ancienne équipe.

Avec 41 buts marqués, seul Manchester City a marqué plus de buts en première mi-temps que Liverpool, qui en a marqué 40 la saison dernière. De plus, ils ont marqué plus que toute autre équipe en seconde mi-temps, avec 46 buts. Par conséquent, il ne serait pas surprenant de voir les Reds prendre le contrôle et le garder, même si les adversaires parviennent à marquer tout au long du match.

Pronostic 2 Liverpool vs Bournemouth : Liverpool gagne les deux mi-temps à une cote de 1,77 sur Winamax

L'avantage Ekitike

Le recrutement d'Ekitike pourrait être crucial pour Liverpool cette saison. Il a marqué 22 buts la saison dernière pour l'Eintracht Francfort et a également réalisé de nombreuses passes décisives. À 23 ans, il a encore beaucoup de potentiel pour s'améliorer.

Son but à Wembley a mis en évidence deux éléments de son jeu : son esprit d'équipe et sa capacité à marquer. C'est quelque chose que Slot voudra voir davantage. Il pourrait se réjouir contre une défense des Cherries au visage renouvelé, et il sera désespéré de bien commencer à Anfield.

Il peut être un joueur difficile à défendre, tout comme chaque membre de l'attaque de Liverpool. Cependant, il est actuellement considéré comme leur buteur le plus probable. La Premier League l'attend.