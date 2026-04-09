Pronostic Lille vs PSG 05/10/2025 : les deux équipes marquent dans une victoire à l'extérieur

Notre expert en paris s'attend à ce que les deux équipes trouvent le chemin des filets dans ce match, avec le PSG menant à la pause et marquant au moins deux fois.

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Pronostic Lille vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Lille vs PSG

Les deux équipes marquent à une cote de 1,70 sur Winamax

PSG marque plus de 1,5 buts à une cote de 1,70 sur Winamax

1ère mi-temps - PSG à une cote de 2,23 sur Winamax

Le PSG est attendu pour gagner 2-1 contre Lille.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Le PSG était privé d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia à Barcelone mercredi soir. Malgré l'absence de leur trio offensif habituel, ils ont tout de même décroché une victoire impressionnante de 2-1. Cette performance a montré qu'ils restent l'équipe à battre en Europe cette saison.

Cela est certainement vrai pour la Ligue 1. Jusqu'à présent, l'équipe de Luis Enrique a remporté cinq de ses six matchs dans le championnat français. Cependant, ils ont perdu 1-0 contre Marseille lors de leur dernier match à l'extérieur.

De plus, Lille a remporté son match à l'extérieur en Europe en milieu de semaine. Les prouesses de Berke Özer lors des tirs au but ont permis de conserver une victoire 1-0 à Rome. Cependant, deux défaites consécutives en Ligue 1 contre Lens et Lyon ont freiné leur excellent début de saison domestique.

Les effectifs probables pour Lille vs PSG

Composition attendue de Lille : Özer, Perraud, Mandi, Ngoy, Santos, Bouaddi, André, Fernandez-Pardo, Haraldsson, Correia, Giroud

Composition attendue de PSG : Chevalier, Mendes, Zabarnyi, Pacho, Hakimi, Vitinha, Zaire-Emery, Ruiz, Barcola, Ramos, Kang-in

Les deux équipes marquent au Pierre-Mauroy

Jusqu'à présent, Lille a créé 13,4 xG dans cette saison de Ligue 1. C'est plus que n'importe quelle autre équipe, et ils ont eu plusieurs bonnes occasions à chaque match. Même lors de leurs deux derniers matchs de championnat, qu'ils ont perdus sans marquer, ils ont réussi un total combiné de 3,3 xG.

C'est encore une période légèrement transitoire pour la défense du PSG, donc les hôtes devraient pouvoir tester leur ancien gardien Lucas Chevalier.

Cependant, Lille présente des faiblesses défensives dues aux départs estivaux. Ils ont encaissé en moyenne 1,5 buts par match jusqu'à présent en Ligue 1. Cela reflète fidèlement le nombre d'occasions qu'ils concèdent.

Dans l'ensemble, il est intéressant de parier sur le fait que les deux équipes marquent avec une probabilité implicite de 58,8 %. Ce pari a été gagnant lors des huit dernières rencontres entre les clubs.

Pronostic 1 Lille vs PSG : Les deux équipes marquent à une cote de 1,70 sur Winamax

La qualité du PSG à l'honneu

Les vulnérabilités défensives de Lille suggèrent que le PSG émergera victorieux. Les visiteurs ont également un léger avantage, ayant eu 24 heures de plus pour se préparer. Ils ont joué un match de moins au cours des deux dernières semaines, tandis que les Dogues ont joué en Ligue Europa les deux derniers jeudis.

Vitinha et Fabian Ruiz ont donné le contrôle au PSG au milieu de terrain en milieu de semaine. Les buts de Senny Mayulu et Gonçalo Ramos ont également mis en valeur leur profondeur offensive, dont ils auront à nouveau besoin dimanche.

L'histoire récente de cette confrontation suggère également que les visiteurs devraient avoir du succès dans le dernier tiers. Les Parisiens ont marqué 22 buts lors de leurs six derniers matchs contre Lille, ayant inscrit au moins trois buts dans cinq de ces rencontres.

Pronostic 2 Lille vs PSG : PSG marque plus de 1,5 buts à une cote de 1,70 sur Winamax

Les visiteurs prennent le contrôle dès le début

Il y a eu une tendance claire cette saison de Lille à marquer tard dans le match. Ils ont inscrit 62 % de leurs buts en championnat après la 75e minute, et seulement deux de leurs 13 réalisations sont venues avant la pause. Ils n'ont pas encore marqué de but en première mi-temps à domicile en Ligue 1.

Cela suggère que le PSG a de bonnes chances de bien commencer ce match. Les visiteurs ont marqué au moins un but en première mi-temps lors de cinq de leurs six derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils ont même inscrit trois buts dans les 14 premières minutes lors de leur récent déplacement en championnat à Toulouse.

Il est intéressant de parier sur le PSG pour gagner la première mi-temps ce week-end avec une probabilité implicite de 44,4 %.