Pronostic Levante vs Barcelone 23/08/2025 : Raphinha va marquer à nouveau

Notre expert en Paris s'attend à ce que le Barça reparte avec une victoire dominante ce week-end, poursuivant la tendance de leurs récentes visites à Levante.

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Pronostic Levante vs Barcelone : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Levante vs Barcelone

Plus/Moins - plus de 3,5 buts à 1,95 sur Winamax

Buteur à tout moment - Raphinha à 2,05 sur Winamax

1x2 & BTTS - Barcelone et Oui à 2,45 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire 3-1 pour Barcelone.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Levante a passé trois saisons en Segunda Division, mais a commencé à jouer un style de football impressionnant sous la direction de Julián Calero la saison dernière. Ils ont remporté la deuxième division espagnole et sont revenus en première division.

Avec quelques nouvelles recrues, l'équipe nouvellement promue fera tout son possible pour éviter une nouvelle relégation. Ils ont eu une pré-saison décente, n'ayant perdu qu'une seule fois sur six matchs, avec trois victoires et deux nuls. Cependant, la Liga est une compétition bien plus difficile.

Le premier match des Granotas de retour en première division a été dramatique. Ils ont bien joué pendant la majeure partie du match, mais ont perdu 1-0 contre Alavés après avoir concédé dans le temps additionnel. Ils retournent à l'Estadi Ciutat de València, ce qui devrait leur apporter un certain réconfort.

Barcelone, en tant que champion en titre, voudra éviter la course effrénée au titre de la Liga qu'ils ont eue avec le Real Madrid depuis 2022. Cela signifierait que les Blancos sont destinés à le remporter cette saison. Cependant, le Barça semble en bonne forme sous Hansi Flick et a fait quelques ajouts cruciaux à l'effectif.

Depuis la fin de la saison dernière, les Blaugrana ont remporté six matchs consécutifs, y compris des matchs amicaux. Ils ont commencé leur défense du titre par une solide victoire 3-0 à l'extérieur contre Majorque.

Les effectifs probables pour Levante vs Barcelone

Composition attendue de Levante : Cunat ; Dela, Elgezabal, Cabello ; Toljan, Pablo Martinez, Oriol Rey, Sanchez ; Garcia, Romero, Brugui

Composition attendue de Barcelone : Garcia ; Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde ; De Jong, Pedri ; Yamal, Lopez, Raphinha ; Ferran Torres

La tendance récente des buts se poursuit

Les buts ont été un élément majeur de la campagne triomphante du Barça la saison dernière. Ils ont marqué un total impressionnant de 102 buts en Liga, avec une moyenne de 2,68 buts par match. À l'extérieur, ils ont inscrit 50 buts en 19 matchs, une tendance qu'ils ont poursuivie cette saison avec trois buts marqués le week-end dernier.

Levante a marqué 69 buts en 48 matchs la saison dernière, soit une moyenne de 1,43 par match, ce qui était la deuxième meilleure de la Segunda Division. Ils ont également concédé exactement un but par match, ce qui n'était pas loin du record des visiteurs de 39 buts encaissés en 38 matchs la saison dernière.

L'historique de cette rencontre montre que le Barça a dominé les hôtes. Les Catalans ont marqué trois buts lors de leurs trois dernières confrontations. Trois des cinq derniers face-à-face ont vu plus de trois buts marqués, ce qui est une forte possibilité ce week-end.

Pronostic 1 Levante vs Barcelone : Plus/Moins - plus de 3,5 buts à 1,95 sur Winamax

Le buteur le plus probable

Robert Lewandowski était le meilleur buteur du Barça la saison dernière, mais l'attaquant polonais n'a pas encore retrouvé sa forme et devrait manquer le match. Le deuxième meilleur buteur de Hansi Flick était Raphinha, qui a inscrit 18 buts en Liga pour finir sixième au classement des buteurs.

Dans l'ensemble, il a réalisé une saison brillante, ayant marqué 37 buts en 57 apparitions toutes compétitions confondues. Cela représente une moyenne d'un but tous les 1,54 matchs. Cependant, il a déjà bien commencé cette saison, puisqu'il a marqué lors de leur match d'ouverture contre Majorque la semaine dernière.

Il lui a fallu seulement sept minutes pour trouver le fond des filets. Les trois attaquants titulaires du Barça ont marqué le week-end dernier, mais Raphinha est le joueur qui offre le plus de valeur.

Pronostic 2 Levante vs Barcelone : Buteur à tout moment - Raphinha à 2,05 sur Winamax

Levante pour marquer un but de consolation

La dernière défaite du Barça à l'extérieur en temps réglementaire remonte à la Ligue des champions, lorsqu'ils ont perdu 3-1 contre Dortmund. Pendant ce temps, leur dernière défaite à l'extérieur en Liga remonte à novembre 2024 contre la Real Sociedad. Par conséquent, les chances de victoire de l'équipe nouvellement promue sont minces.

De plus, les Blaugrana dominent le bilan des confrontations directes, avec sept victoires sur les dix derniers matchs, deux défaites et un nul. Leur dernière visite à Levante remonte à 2022, qui s'est soldée par une victoire pour le Barça. Bien que la situation soit sombre pour les hôtes, ils peuvent au moins célébrer un but samedi.

En ne prenant en compte que leur forme en championnat, les hôtes ont marqué au moins une fois lors de chacun de leurs six derniers matchs. Avec l'historique des visiteurs de concéder un but par match à l'extérieur, il y a de l'espoir pour l'équipe de Calero de marquer un but devant leurs supporters.