Les joueurs peuvent encore trouver un bon rapport gagnant-gagnant en pariant pour Nottingham Forest

Nottingham Forest est en passe de terminer dans les quatre premiers. Quelle est la valeur potentielle pour les parieurs en cette fin de saison ?

En battant Manchester City ce week-end, Nottingham Forest a renforcé sa position dans la course aux quatre premières places.

Pari Nottingham Forest Odds Top 6 1.35 Top 4 2.10

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Comment Nottingham Forest est-elle devenu l'équipe surprise ?

Malgré la lutte pour la relégation à la fin de la saison dernière, Nottingham Forest est aujourd'hui en route vers l'Europe. L'équipe occupe actuellement une place dans le top 4, qu'elle a consolidée en battant Manchester City samedi midi.

Sous la houlette de Nuno Espirito Santo, le club a défié les pronostics et réalisé un remarquable retournement de situation. Même si ce n'est pas tout à fait comme la saison 2015/16 de Leicester City, c'est certainement similaire.

Il est facile d'oublier que Nuno est un manager qui a déjà emmené un autre ancien club de Championship en Europe. Il a supervisé la promotion des Wolves en Premier League en 2018, puis les a emmenés de manière incroyable en Coupe d'Europe. Son approche tactique est quelque chose que les managers n'ont tout simplement pas réussi à combattre.

Une solide assise défensive est à l'origine de leur succès cette année. Forest a gardé 12 fois ses cages inviolées, un record en championnat, et seuls Arsenal et Liverpool ont encaissé moins de buts cette saison. Cela s'est avéré essentiel, car les 45 buts marqués par Forest ne les placent qu'en 10e attaque du championnat.

Leurs exploits hors du terrain ont été visibles de tous, Forest affichant la plus faible possession de balle (39,4 %) de tout le championnat. Cela montre qu'ils sont heureux de jouer en contre, ce qui a donné d'excellents résultats cette saison.

Cette saison, Forest se situe dans la moitié inférieure du tableau pour les xG, les passes précises, les corners, les touches dans la surface adverse et les occasions. Malgré tout, ils sont à quatre points des quatre premiers.

La forme exceptionnelle de Chris Wood y est pour beaucoup. L'attaquant néo-zélandais a inscrit 18 buts en championnat cette saison, derrière Mo Salah, Erling Haaland et Alexander Isak. Il s'agit déjà de sa deuxième saison la plus prolifique, tous niveaux confondus.

Quelle est la valeur restante pour les parieurs en soutenant Nottingham Forest ?

Bien que l'énorme valeur d'une place dans les quatre premiers pour Nottingham Forest ait disparu depuis longtemps, il y a encore de la valeur à trouver en soutenant les Tricky Trees. Unibet propose 2,10 pour une place dans les quatre premiers à ce stade de la saison, ce qui représente une bonne valeur compte tenu de leur position actuelle.

Cela s'explique en grande partie par le fait que les Tricky Trees ont un parcours favorable jusqu'à la fin de la saison. Trois victoires lors des huit derniers matches de championnat, ce n'est pas impressionnant. Toutefois, il convient de noter que cette série de huit matches les a opposés à sept équipes actuellement dans la première moitié du classement, ce qui en fait une série de matches difficiles.

Huit des dix matches restants cette saison se déroulent face à des équipes qui occupent actuellement des places dans la moitié inférieure du classement. En théorie, cela permet à Forest d'avoir un parcours plus favorable sur le papier par rapport à ses rivaux du top 4.

Cela pourrait s'avérer très important dans le contexte de la phase de préparation, puisque Forest a déjà remporté 11 de ses 12 matches contre de telles équipes. Maintenir ce ratio suffirait à les faire entrer dans le top 4, ce qui fait que la cote de 2,10 d'Unbet semble être une excellente valeur.

L'un de ces matches aura lieu ce week-end face à Ipswich, où Forest bénéficie d'une cote favorable pour remporter la victoire. Avec une cote de 1,98, Forest semble surévalué, compte tenu de son incroyable palmarès contre les équipes de la moitié inférieure du classement.

Le fait qu'il s'agisse d'un match à l'extérieur ne devrait pas non plus les inquiéter. Seuls Liverpool et Arsenal ont gagné plus de points à l'extérieur en Premier League que Forest cette saison. Trois défaites successives en championnat à l'extérieur pourraient expliquer pourquoi les bookmakers accordent des cotes aussi généreuses à Forest.

Outre la Premier League, Forest est également l'équipe la mieux classée en FA Cup. Ils sont généreusement évalués à 12,00 par Unibet pour remporter le trophée en mai. Manchester City est le favori, mais Forest a déjà montré qu'il pouvait l'affronter. Ils pourraient être une valeur sûre pour remporter la FA Cup pour la première fois depuis 1958/59.