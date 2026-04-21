Lens - Toulouse : Edouard et Thauvin pour enflammer Bollaert ! Unibet booste la cote à 2.60 !

Entre des Lensois portés par leur public et des Toulousains toujours redoutables dans cette compétition qu'ils affectionnent, le spectacle s'annonce total. Pour ce choc, Unibet propose une cote boostée sur l'efficacité des cadres nordistes : "O. Edouard ou F. Thauvin buteur et les deux équipes marquent", avec une cote qui grimpe de 2,30 à 2,60 !

Le filet de sécurité Unibet : votre pari est remboursé si le joueur sur lequel repose le gain (Edouard ou Thauvin) n'est pas titulaire.

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Analyse du match

Le duo de choc lensois en mission 🚀 : Odsonne Edouard et Florian Thauvin sont les deux fers de lance de l'attaque artésienne. Le premier pèse par son physique et son sens du but, tandis que le second apporte son expérience et sa précision chirurgicale. Dans une ambiance de Coupe, ils ont toutes les armes pour doucher les espoirs toulousains d'entrée en trouvant le chemin des filets.

🚀 : Odsonne Edouard et Florian Thauvin sont les deux fers de lance de l'attaque artésienne. Le premier pèse par son physique et son sens du but, tandis que le second apporte son expérience et sa précision chirurgicale. Dans une ambiance de Coupe, ils ont toutes les armes pour doucher les espoirs toulousains d'entrée en trouvant le chemin des filets. Le Téfécé ne vient pas pour défendre 📉 : fidèles à leurs principes offensifs, les Toulousains ne fermeront pas le jeu. Si Lens est favori à domicile, le "Téfécé" possède les transitions rapides nécessaires pour inquiéter l'arrière-garde sang et or. Historiquement, les confrontations entre ces deux clubs sont souvent prolifiques, et le scénario "Les deux équipes marquent" semble être une évidence pour cette demi-finale électrique 🎯.

📉 : fidèles à leurs principes offensifs, les Toulousains ne fermeront pas le jeu. Si Lens est favori à domicile, le "Téfécé" possède les transitions rapides nécessaires pour inquiéter l'arrière-garde sang et or. Historiquement, les confrontations entre ces deux clubs sont souvent prolifiques, et le scénario "Les deux équipes marquent" semble être une évidence pour cette demi-finale électrique 🎯. Une "value" maximale pour la Coupe 📈 : avec une mise maximale autorisée de 50 €, cette cote boostée à 2,60 offre une opportunité de gain très attractive. La Coupe de France sourit souvent aux attaquants en forme, et avec un Lens qui pousse dès le coup d'envoi, voir l'un des deux leaders offensifs marquer dans un match ouvert est le scénario idéal pour ce mardi soir.

Comment en profiter ?

Rendez-vous sur votre application Unibet, dans la section "Cotes Boostées". Sélectionnez l'affiche Lens - Toulouse et validez votre mise sur le pari "O. Edouard ou F. Thauvin buteur et les deux équipes marquent".

Coup d'envoi : Ce mardi 21 avril à 21h00.

: Ce mardi 21 avril à 21h00. Mise maximale : 50 €.

: 50 €. Temps réglementaire uniquement (90 min).

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