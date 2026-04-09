Pronostic Lens vs Marseille, deux équipes solides se rencontrent

Découvrez le pronostic Lens vs Marseille du match de ce samedi 25 octobre. Une rencontre indécise où chaque équipe pourrait avoir sa chance.

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Les meilleurs paris pour Lens Marseille

Le match entre Lens et Marseille s’annonce disputé avec une fin difficile à prédire. Voici les trois sélections de notre expert :

Victoire de Lens ou match nul ⭐ à la cote de 1,51 sur Unibet, soit une probabilité de 66,2 % que Lens remporte la rencontre ou arrache un match nul.

Moins de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,81 sur Unibet, soit une probabilité de 52 % de voir la rencontre finir avec moins de 3 buts.

Match nul à la mi-temps ⭐ à la cote de 2,17 sur Unibet, soit une probabilité de 46,1 % de voir les deux équipes à égalité à la mi-temps.

Notre pronostic Lens vs Marseille voit Lens remporter la partie 1 but à 0 ou un match nul 1 but partout.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Lens et Marseille sont deux équipes en forme du championnat avec les Phocéens en tête après une série de six victoires. Les Lensois sont eux à la quatrième place du classement et restent sur quatre matchs sans défaite. Leur dernier revers était contre le PSG, les favoris et tenant du titre.

Ces deux équipes ont montré toutes leurs ressources et leur solidité défensive avec seulement 7 buts encaissés en 8 journées.

Marseille fait preuve d’un meilleur allant offensif avec déjà 21 buts marqués, alors que les Nordistes n’en ont inscrit que 12 sur le même laps de temps. Les Olympiens ont joué cette semaine avec une défaite au Portugal contre le Sporting et devraient arriver fatigués pour cette rencontre dans un stade bouillant. Cette affiche de Ligue 1 promet d’être disputée et très tactique avec des blocs en place et une identité de jeu forte.

Les effectifs probables pour Lens Marseille

Composition attendue de Lens : Risser - Gradit, Baidoo, Sarr - Aguilar, Thomasson, Sangaré, Udol - Thauvin, Saïd - Edouard

Composition attendue de Marseille : Rulli - Weah, Pavard, Aguerd, Emerson - Höjbjerg, O'Riley - Greenwood, Gomes, Paixão - Aubameyang

Le défi de se rendre à Bollaert

Les déplacements à Lens sont toujours compliqués à gérer pour les adversaires. La réputation des supporters est exceptionnelle, tout comme l’ambiance. Du côté des Nordistes, ce sera la première rencontre pour Florian Thauvin face à son ancien club et il aura à coeur de bien faire. Cette motivation supplémentaire avec les supporters peut donner un avantage à Lens qui reste sur trois victoires à domicile.

Après un déplacement compliqué au Portugal pour les joueurs de Roberto De Zerbi, cette rencontre à l’extérieur s’annonce difficile. Cela peut être compliqué de rebondir après une défaite, encore plus en Ligue des Champions dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Malgré un parcours presque parfait en championnat, cette rencontre pourrait voir les Olympiens laisser quelques points en route.

Pronostic 1 Lens vs Marseille : Victoire de Lens ou match nul - cote de 1,51 sur Unibet

Les deux meilleures défenses du championnat s’affrontent

Lens mérite sa quatrième place au classement et a réussi à l’atteindre grâce à son efficacité défensive. Les joueurs de Pierre Sage s’appuient sur une charnière à trois avec Gradit, Baidoo et Sarr qui sont dirigés par le jeune Risser dans les buts. Ce sont seulement 7 buts encaissés en 8 rencontres et une solidité retrouvée pour les Lensois qui leur permet d’obtenir quelques victoires avec le plus petit des écarts.

De l’autre côté, les Marseillais ont réussi à se retrouver en tête de la Ligue 1 grâce à une attaque de feu, mais aussi avec une défense extrêmement solide. Le coach italien effectue une grande rotation pour étaler le temps de jeu et garder ses joueurs frais pour les échéances entre championnat et Ligue des Champions. Jusqu’à maintenant, cela fonctionne, malgré les changements, les Phocéens ont encaissé uniquement 7 buts aussi comme leurs adversaires.

Pronostic 2 Lens vs Marseille : Moins de 2,5 buts - cote de 1,81 sur Unibet

Deux équipes qui s’observent pendant 45 minutes

La première mi-temps de la rencontre s’annonce très tactique avec deux équipes qui resteront sur leur garde. Défensivement très fortes, la première équipe qui marque prendra un énorme avantage. Cela va nous permettre d’observer une mi-temps d’observation où la tactique primera pour créer une faille. Malgré le style de Marseille, ils auront du mal à passer la ligne défensive lensoise.

Avec cinq défenseurs et deux milieux défensifs, Pierre Sage évolue principalement sur la solidité. Il compte sur le talent de Florian Thauvin, Wesley Saïd et Odsonne Edouard pour créer un exploit devant. Cela devrait être suffisant pour voir 45 minutes où le jeu sera fermé jusqu’à ce qu’un premier but soit inscrit par une des deux équipes.