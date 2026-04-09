Kvaratskhelia vient s'ajouter à la liste des blessés du PSG

Ils s’ajoutent à l’absence de Dembélé et rendent l’attaque du PSG moins effrayante. Le club de la capitale reste pourtant favori de ses rencontres.

Paris Cotes Paris vainqueur à Marseille à la J5 1,95 Goncalo Ramos buteur à Marseille 2,36

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Kvaratskhelia s’ajoute à l’infirmerie déjà remplie du PSG

La quatrième journée de Ligue 1 a laissé des traces côté Parisien. Après les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué avec l’équipe de France, qui vont être absents plusieurs semaines, c’est Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-In et Lucas Beraldo qui ont rempli l’infirmerie. Les trois joueurs ont dû être remplacés en cours de match et amputent Luis Enrique de trois choix importants dans sa rotation.

Avec le début de la Ligue des Champions et des matchs prévus tous les trois jours, l’absence de ces joueurs clés est un vrai casse-tête pour le coach espagnol. Cela va augmenter le temps de jeu de certains joueurs, et surtout réduire le temps de repos si important au vu du rythme effréné avec les compétitions européennes, nationales et les entraînements à assurer.

Doué et Dembélé étaient déjà absents contre Lens et cela n’a pas empêché le Paris Saint-Germain de remporter la rencontre 2 buts à 0. L’effectif complet du club francilien permet au club de continuer à dominer les débats, mais avec quelques absences de plus, cela pourrait s’avérer un peu plus compliqué.

Le prochain match de championnat à Marseille donnera l’occasion à certains joueurs de se montrer. C’est le cas de Gonçalo Ramos, l’attaquant portugais, très efficace devant le but aura plus de temps de jeu et pourra montrer tout son talent.

Ce sera aussi l’occasion de voir les « titis » parisiens Mayulu et Mbaye, qui pourront bénéficier de ces absences pour obtenir des minutes supplémentaires.

Le PSG continue de gagner malgré de nombreuses absences

Toujours favori de ses rencontres malgré ces absences, la profondeur de l’équipe parisienne effraie certains de leurs adversaires. Cette rencontre face à Marseille au Vélodrome ne tombe pas au meilleur des moments au vu de l’infirmerie du PSG, mais le club de la capitale reste favori de cette rencontre.

Un déplacement à Marseille n’est jamais une mince affaire, surtout avec le recrutement réussi du club olympien cet été. Cela n’empêche pas Paris et Luis Enrique d’aller jouer ce Clasico avec une équipe de qualité. Grand habitué de la rotation, le PSG va aborder cette rencontre comme toutes les autres avec l’envie de contrôler la possession et d’être offensif pendant les 90 minutes du match.

La défense parisienne n’est pas trop touchée avec l’absence de Beraldo uniquement. Avec la profondeur de l’effectif, le socle défensif sera bien présent. C’est plus l’animation offensive qui a pris un coup avec la blessure du Géorgien.

Plus une alerte qu’une blessure de longue durée, Khvicha Kvaratskhelia devrait rapidement retrouver le onze de départ parisien et pourrait quand même apparaître lors de la rencontre au Vélodrome.

Ce retour de la trêve internationale va devoir être bien géré par le staff du PSG afin d’éviter de nouvelles blessures. Malgré un très bel effectif, l’absence de plusieurs joueurs offensifs est un coup dur pour les Parisiens qui devront s’adapter au niveau de la charge de travail de chaque joueur pour continuer de gagner sans pépins physiques.

Avec la Ligue des Champions et la Ligue 1, cela va être très intéressant de suivre l’évolution du PSG ces prochaines semaines.

+