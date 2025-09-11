Pronostic Juventus vs Inter 13/09/2025 : un premier match à l'extérieur difficile

Bien que notre expert en paris s'attende à un autre derby serré, les hôtes ont bien commencé et pourraient réussir à gagner.

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Pronostic Juventus vs Inter : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Juventus vs Inter

Plus/moins - Moins de 2,5 buts à 1,56 sur Winamax

1x2 - Juventus à 2,65 sur Winamax

Buteur à tout moment - Dusan Vlahović à 3,25 sur Winamax

Nous prévoyons une victoire 2-0 pour la Juventus.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La Juventus a parfaitement démarré sa campagne en Serie A. Elle a réussi à remporter ses deux premiers matchs, ce qui la place en tête du classement en entrant dans la troisième journée.

Igor Tudor semble bien s'installer après avoir remplacé Thiago Motta en mars de cette année. En tenant compte des matchs amicaux du club, la Vieille Dame est sur une série de cinq victoires consécutives. Elle pourrait prolonger cette série contre les vice-champions de la saison dernière dans ce match.

L'Inter a également un nouveau manager. Simone Inzaghi est parti pour la Saudi Pro League immédiatement après leur humiliation 5-0 par le PSG en finale de la Ligue des champions. Christian Chivu a été recruté pour le remplacer et tenter de reprendre le Scudetto à Naples cette saison.

Cependant, son équipe n'a pas encore bien joué sous sa direction, produisant encore des résultats incohérents. Avant la pause internationale, ils ont été éliminés de la Coupe du Monde des Clubs par Fluminense et ont subi une défaite 1-0 à domicile contre Udinese.

Ce type de forme est préoccupant pour les Nerazzurri, car il est bien en dessous de ce qui est nécessaire pour sécuriser à nouveau le titre. De plus, Chivu doit équilibrer les besoins de ses joueurs vedettes, qui ont voyagé pendant de longues périodes et n'ont participé qu'à une seule séance d'entraînement avant ce match.

Les effectifs probables pour Juventus vs Inter

Composition attendue de Juventus : Di Gregorio ; Gatti, Bremer, Kelly ; Kalulu, Locatelli, Thuram, Mario ; Conceicao, Yildiz ; Vlahović

Composition attendue de Inter : Sommer ; Bisseck, Acerbi, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sukic, Dimarco ; Thuram, Martinez

Solide défense à domicile

L'Inter a déjà marqué six buts en Serie A. Ils ont montré de l'efficacité dans le dernier tiers du terrain, surtout depuis que Martinez et Thuram mènent l'attaque. Bien qu'ils aient une moyenne de trois buts par match, le Derby d'Italie a généralement tendance à comporter moins de buts.

Ce match crucial est souvent une affaire âprement disputée dans laquelle les deux équipes adoptent toujours une approche tactique. Leurs récentes confrontations directes n'ont pas vu beaucoup de buts, à l'exception de la rencontre de la saison dernière qui s'est terminée par un 4-4.

À part cela, leurs quatre matchs précédents ont totalisé cinq buts, sauf pour ce match inhabituel. Huit des dix dernières confrontations directes toutes compétitions confondues ont produit moins de trois buts dans le derby. Les hôtes ont gardé leur cage inviolée lors de leurs deux premiers matchs et des trois derniers matchs de Serie A au stade Allianz. Ils devraient donc probablement empêcher l'Inter de marquer samedi.

Pronostic 1 Juventus vs Inter : Plus/moins - Moins de 2,5 buts à 1,56 sur Winamax

Juve pour gagner à domicile à nouveau

Ayant remporté leurs deux matchs, les troupes de Tudor sont favorites pour s'imposer samedi. En revanche, la défaite choc de l'Inter contre Udinese à domicile a soulevé des préoccupations quant à leur forme et leur capacité à se battre pour le titre cette saison.

De plus, les Nerazzurri n'ont pas encore voyagé en Serie A, donc leur forme à l'extérieur reste à tester. Cependant, ils n'ont pas gagné à Turin depuis 2022. Dans l'ensemble, les hôtes dominent le bilan récent, ayant remporté quatre des dix dernières rencontres.

Il est à noter que la Juventus a remporté les deux derniers derbies qu'elle a accueillis. C'est un facteur significatif pour décider qui pourrait repartir avec une chance de se vanter et les trois points.

Pronostic 2 Juventus vs Inter : 1x2 - Juventus à 2,65 sur Winamax

Vlahović désireux de briller

Dusan Vlahović a connu une saison difficile avec la Juventus l'année dernière. Il n'a réussi à marquer que 10 buts en 29 apparitions en championnat et un total de 17 réalisations en 44 apparitions pour la Vieille Dame.

Cependant, il semble avoir laissé cela derrière lui, car il a bien commencé cette saison. Vlahović a déjà marqué une fois dans les deux matchs de championnat qu'ils ont joués. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est sorti du banc et a marqué dans les deux matchs.

Peut-être que sa forme est suffisante pour attirer l'attention de Tudor, qui pourrait envisager de remplacer sa nouvelle recrue, Jonathan David, par Vlahović. Le joueur de 25 ans peut causer des dégâts à la défense de l'Inter s'il joue pendant 90 minutes.

Vlahović a marqué lors de ce match nul 4-4 à l'extérieur contre l'Inter la saison dernière, mais il a été laissé sur le banc lors du match à domicile. Il sera donc désireux d'avoir une chance de jouer samedi.