Pronostic Irlande du Nord vs Allemagne 13/10/2025 : match serré à Belfast

Notre expert en paris s'attend à un match serré à Belfast, avec les hôtes qui devraient tenir tête jusqu'à la pause face aux quadruples champions du monde.

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Pronostic Irlande du Nord vs Allemagne : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Irlande du Nord vs Allemagne

Double chance en 1ère mi-temps - Irlande du Nord ou Match nul à une cote de 2,20 sur Winamax

L'Allemagne marque moins de 2,5 buts à une cote de 1,75 sur Winamax

Mi-temps avec le plus de buts - Deuxième mi-temps à une cote de 2,05 sur Winamax

L'Allemagne est attendue pour l'emporter 1-0 contre l'Irlande du Nord.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L'entraîneur allemand Julian Nagelsmann est sous pression après une période décevante. Son équipe a atteint les finales de la Ligue des Nations en juin, mais a été battue par le Portugal et la France.

Le pire a suivi en septembre, alors que Die Mannschaft a sombré face à la Slovaquie avec une défaite 2-0 lors de leur premier match de qualification pour la Coupe du Monde. Ils ont été à égalité pendant de longues périodes à Cologne lors de leur match suivant contre l'Irlande du Nord. Cependant, ils ont finalement gagné 3-1 grâce à des buts de Nadiem Amiri et Florian Wirtz.

Cela a laissé les deux équipes à égalité avec trois points, étant donné que l'Irlande du Nord a remporté son premier match de qualification 3-1 au Luxembourg. L'équipe de Michael O'Neill a également tenu la Suisse en échec et battu l'Islande lors de matchs amicaux à domicile en 2025.

Les effectifs probables pour Irlande du Nord vs Allemagne

Composition attendue de Irlande du Nord : Peacock-Farrell, Toal, McNair, Hume, Devenny, McCann, Charles, Galbraith, Bradley, Reid, Price

Composition attendue de Allemagne : Baumann, Baku, Tah, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, Pavlovic, Amiri, Wirtz, Gnabry, Woltemade

Les hôtes à la hauteur avant la pause

Le match aller a montré que l'Irlande du Nord est capable de rivaliser avec l'Allemagne. Bien qu'ils n'aient pas offert une grande menace offensive, ils ont réussi à marquer un but en première mi-temps grâce à Isaac Price. Cela a égalisé le match qui est resté à égalité jusqu'à la 69e minute.

Avec un public passionné derrière eux à Belfast, il sera encore plus difficile pour l'Allemagne lundi. L'Irlande du Nord est invaincue lors de ses sept derniers matchs internationaux à domicile, et elle a accueilli des équipes comme le Danemark et la Suisse pendant cette période.

Ce record doit leur donner de réels espoirs en vue de ce match contre une équipe allemande en mauvaise forme. Les visiteurs n'ont pas été en tête à la mi-temps lors de leurs quatre derniers matchs internationaux. Il peut être intéressant de parier sur la poursuite de cette tendance, avec une probabilité implicite de 47,6 %.

Pronostic 1 Irlande du Nord vs Allemagne : Double chance en 1ère mi-temps - Irlande du Nord ou Match nul à une cote de 2,20 sur Winamax

L'attaque allemande en difficulté

Ce n'est clairement pas une grande équipe d'Allemagne. Pour aggraver les choses, ils sont privés de joueurs clés comme Jamal Musiala et Antonio Rüdiger en raison de blessures.

Leur milieu de terrain reste de qualité, mais l'absence de Musiala est aggravée par la mauvaise forme de Florian Wirtz. Le joueur de 22 ans n'a ni marqué ni assisté lors de ses neuf dernières apparitions avec Liverpool. Il ne réalise en moyenne que 1,6 passe clé et 1,3 tir par match en Premier League, ce qui est une grande baisse par rapport à ses chiffres à Leverkusen.

Même si les visiteurs créent des occasions, rien ne garantit qu'elles seront converties. Avant cette pause internationale, aucun des trois attaquants de leur équipe n'avait inscrit de but en sélection nationale.

Pronostic 2 Irlande du Nord vs Allemagne : L'Allemagne marque moins de 2,5 buts à une cote de 1,75 sur Winamax

Plus d'action après la pause

L'Irlande du Nord n'a créé que 0,28 xG lors de la première rencontre. Ils ont naturellement été prudents et, ayant réussi à frustrer les Allemands pendant de longues périodes, ils adopteront probablement une approche similaire au début.

Ils ont des joueurs capables de faire des dégâts si plus d'espace s'ouvre après la pause. Conor Bradley est leur joueur vedette, tandis que Price affiche un excellent record international de 10 buts en 24 sélections avant ces qualifications. Il tirera confiance de son but à Cologne en septembre.

Avec la Slovaquie en tête du groupe, l'Allemagne devra sortir et chercher les trois points. Il y a eu au moins un but en seconde mi-temps dans chacun de leurs 17 matchs depuis le début de l'Euro 2024. Vous pouvez parier que la seconde mi-temps produira le plus de buts dans ce match avec une probabilité implicite de 48,8 %.