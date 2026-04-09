Pronostic Fulham vs Arsenal 18/10/2025 : consolidation des Gunners au Cottage

Notre expert en paris s'attend à ce que le leader du championnat, Arsenal, décroche la victoire dans ce match difficile sur les rives de la Tamise.

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Pronostic Fulham vs Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Fulham vs Arsenal

1x2 - Arsenal à une cote de 1,65 sur Winamax

BTTS - Non à une cote de 1,82 sur Winamax

Buteur à tout moment - Bukayo Saka à une cote de 3,50 sur Winamax

Nous prévoyons qu'Arsenal l'emporte 1-0 contre Fulham.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Fulham n'a réussi que deux victoires en championnat lors des sept matchs de cette saison. Cela pourrait inquiéter l'entraîneur Marco Silva, car son équipe se trouve à la 14e place du classement. À un moment de la saison dernière, le club londonien visait le football européen, mais n'a finalement pas réussi.

Bien qu'il soit encore tôt dans la saison, les Cottagers doivent retrouver leur élan. Cependant, cela s'avère plus difficile lorsque les leaders du championnat viennent de l'autre côté de la ville.

Deux défaites lors de leurs deux dernières sorties ne sont pas encourageantes pour les hôtes. Cependant, la bonne nouvelle pour les supporters locaux est qu'ils n'ont pas encore perdu à Craven Cottage en championnat cette saison.

Arsenal enchaîne les derbies londoniens après avoir battu West Ham avant la pause internationale. Cette victoire était cruciale, étant donné que les Hammers faisaient partie des équipes qui ont gagné à l'Emirates la saison dernière.

Les Gunners sont en tête du classement après que Liverpool a perdu des points récemment, et ils seront désireux d'y rester. Les déplacements à Fulham ont été compliqués ces dernières années, donc ils devront mieux jouer cette fois-ci.

Mikel Arteta a reçu une mauvaise nouvelle lorsque le capitaine Martin Odegaard a été écarté jusqu'à fin novembre, au plus tôt. Le Norvégien était en grande forme récemment, mais le club du nord de Londres a suffisamment de qualité pour compenser son absence.

Les effectifs probables pour Fulham vs Arsenal

Composition attendue de Fulham : Leno, Diop, Andersen, Bassey, Castagne, Smith-Rowe, Berge, Sessegnon, Wilson, Iwobi, King

Composition attendue de Arsenal : Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Trossard, Gyokeres

Fulham face à un Arsenal renouvelé

Fulham a déjà perdu trois matchs en championnat, avec deux défaites consécutives avant la pause. La seule défaite d'Arsenal à l'extérieur en Premier League est venue d'un but spectaculaire de Dominik Szoboszlai de Liverpool.

Les hôtes savent à quoi s'attendre de cette équipe d'Arsenal. Ils sont différents de l'équipe qui est venue deux fois de suite et est repartie avec un seul point. Globalement, les visiteurs ont un meilleur bilan en face à face, avec six victoires lors de leurs 10 dernières confrontations.

Avec les visiteurs sur une série de quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, il est difficile d'imaginer les hôtes marquer dans ce match. Les Gunners ont montré une incroyable résilience lors de leurs précédents matchs à l'extérieur, avec une victoire 2-1 en remontée contre Newcastle. Ils semblent prêts pour tout défi à Fulham.

Pronostic 1 Fulham vs Arsenal : 1x2 - Arsenal à une cote de 1,65 sur Winamax

Les Gunners pour maintenir une défense solide

Arsenal a été efficace en attaque cette saison, ayant marqué 14 buts en Premier League. C'est un de moins que les meilleurs buteurs, Man City. Malgré toute leur puissance offensive et leur qualité devant, ce sont les défenseurs qui méritent les vrais éloges.

Les hommes d'Arteta possèdent la défense la plus avare de la division, ayant concédé seulement trois buts en sept rencontres. Ils ont gardé leur cage inviolée dans 57 % de leurs matchs, concédant en moyenne 0,67 but par match à l'extérieur.

Trois de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues se sont terminés par un clean sheet pour les visiteurs. Avec Fulham privé de Rodrigo Muniz et Raul Jimenez en raison de blessures, les hôtes ne seront pas aussi dangereux en attaque. En conséquence, ils ne devraient pas inquiéter David Raya dans le but d'Arsenal samedi.

Pronostic 2 Fulham vs Arsenal : BTTS - Non à une cote de 1,82 sur Winamax

Saka prêt à frapper à nouveau

Arsenal dispose de nombreux joueurs de qualité, surtout en attaque. Viktor Gyokeres mène déjà leur classement des buteurs avec trois buts en championnat cette saison. Cependant, Bukayo Saka est tout aussi dangereux, sinon plus, pour l'équipe du nord de Londres.

Saka a actuellement quatre contributions de buts en autant de matchs pour le club et le pays (trois buts, une passe décisive). Il a marqué contre Fulham après être entré en jeu en mai de cette année.

Saka a inscrit un total de trois buts lors de ses quatre dernières apparitions contre les Cottagers. Il est également chargé des penalties, ce qui signifie que l'international anglais est susceptible de trouver le filet ce week-end.