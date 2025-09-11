Cotes pour le vainqueur de la Ligue Europa : une équipe de Serie A offre une bonne valeur après le tirage de la phase de groupes

Villa et Nottingham Forest sont dirigés par des entraîneurs qui ont déjà remporté la Ligue Europa. Cependant, la Roma, le Real Betis et Bologne devraient être compétitifs.

Vainqueur de la Ligue Europa Cotes Aston Villa 6.50 Roma 9.00 Real Betis 10.00 Porto 10.00 Nottingham Forest 11.00 Bologne 10.00

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Cotes pour le vainqueur de la Ligue Europa : quelles équipes devraient bien commencer ?

Bien que la finale de la Ligue Europa 2024/25 ait été entièrement anglaise, la Lazio a devancé de justesse l'Athletic Club pour terminer en tête de leur phase de groupes. Les Italiens ont en réalité eu un calendrier légèrement plus difficile selon Opta, mais ont remporté six de leurs huit matchs. Cela suggère que les évaluations de la difficulté des matchs pourraient ne pas être aussi significatives dans cette compétition que dans la Ligue des Champions.

Aston Villa, favori incontesté, est considéré comme ayant le troisième calendrier le plus facile de la phase de groupes de cette saison. Cependant, leur mauvais début en Premier League suggère qu'ils pourraient être vulnérables lors de leurs premiers matchs. Cela encouragera Bologne, qui se rendra à Birmingham lors de la première journée.

L'équipe de Vincenzo Italiano a 7,7 % de chances de terminer en tête de la phase de groupes. Avec un calendrier par ailleurs favorable, ils seront de sérieux prétendants s'ils parviennent à obtenir un résultat à Villa Park.

Parmi les six autres favoris du marché des vainqueurs, le Betis a les matchs de phase de groupes les plus difficiles. Ils doivent également se passer de leur homme clé Isco, blessé jusqu'à au moins novembre.

En revanche, les Forest d'Ange Postecoglou ont un calendrier beaucoup plus clément. Cependant, il reste à voir comment le club des East Midlands s'adaptera à la perte de Nuno Espirito Santo. La transition vers deux matchs par semaine pourrait également peser lourdement sur leur effectif.

Aston Villa

La première journée offre un aperçu précoce de la forme de certains des principaux candidats de la Ligue Europa. Forest se rend à Séville pour affronter le Betis, tandis que le choc entre Villa et Bologne est une répétition d'un match de la Ligue des Champions 2024/25.

L'équipe de Premier League avait remporté ce match 2-0 et a ensuite atteint les quarts de finale. Ils ont également atteint les demi-finales de la Ligue de Conférence l'année précédente, donc c'est maintenant une équipe expérimentée qui sait gérer les grandes soirées européennes. Cela augure bien pour les chances de Villa dans la Ligue Europa 2025/26.

Avec quatre titres, Unai Emery a également remporté cette compétition plus de fois que tout autre entraîneur. Cela donne sûrement un avantage aux Villans sur le terrain et explique pourquoi ils sont les favoris, avec 14,3 % de chances de soulever le trophée.

Bien que les parieurs puissent être préoccupés par le mauvais départ de Villa, cela pourrait ne pas nuire à leurs espoirs en Ligue Europa. Comme nous l'avons vu la saison dernière, les déboires de Tottenham et de Manchester United en Premier League leur ont permis de se concentrer davantage sur leurs engagements européens. Une répétition est certainement possible avec les hommes d'Emery s'ils échouent à monter un défi sérieux dans le top six en Angleterre.

Bologne

Avec 9,1 % de chances de remporter le trophée, Bologne est classé parmi les favoris, mais reste quelque peu imprévisible. Cela pourrait les aider à passer sous le radar dans une certaine mesure, mais ils offrent une bonne valeur à ces cotes compte tenu des forces qu'ils apportent.

Ils ont goûté au football européen la saison dernière après une longue absence. Malgré un très mauvais début, ils commençaient à trouver leur rythme en Ligue des Champions lors des dernières journées de la phase de groupes. I Rossoblu ont évité la défaite contre Benfica, le Borussia Dortmund et le Sporting lors des journées six à huit.

Cela n'a pas suffi pour éviter une sortie prématurée, mais cela signifie qu'ils abordent la Ligue Europa de cette saison en tant qu'équipe plus expérimentée. Un calendrier raisonnablement clément devrait leur offrir un passage sûr vers les huitièmes de finale.

Leur pedigree en phase à élimination directe est encore renforcé par leur belle course vers la gloire en Coppa Italia la saison dernière. Ils ont gardé leur sang-froid lors des grands matchs et ont battu Milan 1-0 en finale à Rome.

Après cette nuit de gloire, il semble que la transition initialement difficile de Thiago Motta à Italiano soit désormais achevée. Ils pourraient être des adversaires dangereux pour quiconque les rencontrera en Europe cette saison.

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