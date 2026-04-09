Pronostic Espagne vs Bulgarie 14/10/2025 : Merino pour marquer lors d'une large victoire à domicile

Notre expert en paris anticipe une performance dominante de l'Espagne, qui devrait s'assurer une large victoire en seconde mi-temps, avec Mikel Merino susceptible de marquer.

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Pronostic Espagne vs Bulgarie : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Espagne vs Bulgarie

L'Espagne pour marquer plus de 4,5 buts à une cote de 2,15 sur Winamax

Mikel Merino pour marquer à tout moment à une cote de 1,87 sur Winamax

Mi-temps avec le plus de buts - Seconde mi-temps à une cote de 1,92 sur Winamax

L'Espagne est attendue pour gagner 5-0 contre la Bulgarie.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L'Espagne est proche de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Elle a remporté ses trois premiers matchs dans le Groupe E, marquant 11 buts sans en concéder aucun. Sa dernière victoire a été obtenue avec une marge de 2-0 contre la Géorgie à Elche samedi.

De plus, elle a gagné 3-0 à Sofia lorsqu'elle a rencontré la Bulgarie lors du match aller en septembre. Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella et Mikel Merino ont été les buteurs dans ce match à sens unique.

Cela a marqué le début d'une période difficile pour la Bulgarie. Elle a perdu sur le même score contre la Géorgie trois jours plus tard et a été dominée 6-1 par la Turquie le week-end suivant. Cela a marqué un début difficile pour leur nouveau sélectionneur, Aleksandar Dimitrov.

Les effectifs probables pour Espagne vs Bulgarie

Composition attendue de Espagne : Simon, Cucurella, Cubarsi, Le Normand, Porro, Pedri, Zubimendi, Merino, Pino, Oyarzabal, Ferran

Composition attendue de Bulgarie : Vutsov, Turitsov, Dimitrov, Hristov, Bozhinov, Petrov, Chochev, Gruev, Kraev, Despodov, Kirilov

L'Espagne pour dominer à Valladolid

Les ailiers clés de l'Espagne, Nico Williams et Lamine Yamal, seront toujours absents en raison de blessures. Malgré cela, ils ont dominé la Géorgie lors de leur dernier match, créant 3,93 xG et n'en concédant que 0,01. Ils auraient dû gagner ce match avec une plus grande marge.

Ils devraient offrir une performance similaire mardi, car ils affronteront des adversaires plus faibles. La Bulgarie traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire internationale et a concédé en moyenne quatre buts par match dans ce groupe.

Leur défense sera déjà en manque de confiance, ayant concédé six buts à domicile samedi. Les champions d'Europe sont à bonne cote pour marquer au moins cinq fois dans ce match, avec une probabilité implicite de 47,6 %.

Pronostic 1 Espagne vs Bulgarie : L'Espagne pour marquer plus de 4,5 buts à une cote de 2,15 sur Winamax

Merino pour marquer à nouveau pour son pays

S'il y a un défaut dans cette équipe espagnole, c'est peut-être l'absence d'un numéro neuf convaincant. Cependant, ils peuvent compter sur d'autres joueurs pour marquer, et Merino en fait partie.

Le joueur d'Arsenal a retrouvé sa forme de buteur la saison dernière, lorsqu'il était souvent utilisé comme attaquant d'urgence. Il est revenu au milieu de terrain cette saison, mais continue de représenter une menace pour son pays. Merino a déjà marqué quatre fois en trois matchs dans ce groupe, y compris un triplé en Turquie.

Le joueur de 29 ans a failli ajouter à son total lors de leur dernier match, puisqu'il a pris cinq tirs tout au long du match, ce qui était plus que tout autre joueur. Il semble capable de marquer à nouveau dans cette rencontre.

Pronostic 2 Espagne vs Bulgarie : Mikel Merino pour marquer à tout moment à une cote de 1,87 sur Winamax

Feu d'artifice attendu après la pause

La rencontre précédente a eu lieu juste trois jours avant le voyage potentiellement crucial de l'Espagne en Turquie. Ce calendrier était certainement l'une des raisons pour lesquelles La Roja a ralenti en seconde mi-temps, après avoir marqué trois buts en première mi-temps.

La Bulgarie ne devrait pas s'attendre à la même chose cette fois-ci. Il y a certainement des places ouvertes dans l'équipe espagnole pour la Coupe du Monde, et quiconque sortira du banc sera très désireux de se faire remarquer. C'est pourquoi les hôtes joueront fort pendant les 90 minutes complètes.

Les visiteurs ont encaissé 13 buts en seconde mi-temps lors de leurs six derniers matchs internationaux. Cela inclut cinq samedi, et ils pourraient trouver cela vraiment difficile avec des joueurs épuisés après l'intervalle contre ce qui est sûr d'être une Espagne dominante.

La seconde mi-temps est susceptible de produire le plus de buts avec une probabilité implicite de 52,4 %.