Bonus et codes promo Winamax pour le Mondial

L'offre de bienvenue

Le bonus proposé par Winamax pendant la Coupe du Monde pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux joueurs est exceptionnel.

Il vous permet d’obtenir une assurance sur votre premier pari jusqu’à 100 €, remboursé en cash. Et avec notre code promo Winamax exclusif, vous obtenez 10 € de freebets (paris gratuits) après la vérification de votre compte pour tenter votre chance sur les rencontres du mondial.

Promos récurrentes

Les offres récurrentes sont nombreuses sur Winamax et seront toujours disponibles pendant la Coupe du Monde.

Vous pourrez par exemple utiliser la fonction MyMatch pour créer le pari sportif de votre choix avec plusieurs cotes pour un même match.

pour créer le pari sportif de votre choix avec plusieurs cotes pour un même match. L'option Combo Booster vous permet d’obtenir un pourcentage supplémentaire sur votre cote à partir de trois sélections, et avec un peu de chance jusqu’à 1 000 % avec le nouveau tirage au sort.

vous permet d’obtenir un pourcentage supplémentaire sur votre cote à partir de trois sélections, et avec un peu de chance jusqu’à 1 000 % avec le nouveau tirage au sort. En invitant des amis, vous pouvez aussi obtenir 20 € de freebets chacun à utiliser sur le site. L'occasion parfaite pour tenter un pari sur la Coupe du Monde grâce à ce bonus de parrainage .

. Votre présence est aussi récompensée avec des points de fidélité qui sont échangeables dans la boutique du site contre des freebets et qui vous permettent de jouer encore un peu plus.

Offres spéciales

Lors des compétitions internationales, Winamax offre des promotions spéciales pour les amateurs de paris sportifs. Lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar en 2022, deux bonus spéciaux étaient proposés :

Mission Qatar : trois missions par jour à remplir avec des mises minimum de 5 € pour tenter d’obtenir des freebets de 5 € à 20 € selon la difficulté de la mission.

World Goals : lors d’un dépôt avec le code promo Winamax Coupe du Monde, WORLDGOALS, vous sélectionnez un pays et lorsqu’il marque, vous remportez un freebet. La valeur était comprise entre 2 € et 10 € selon la catégorie choisie avec une limite de 50 % du dépôt effectué.

Cette année, de nouvelles promotions verront le jour juste quelques semaines avant la compétition afin de vous faire profiter encore plus des émotions de chaque pari sportif réalisé.

Cotes Coupe du Monde : pourquoi choisir Winamax ?

Le choix de Winamax présente de nombreux avantages pour les parieurs, notamment pendant le Mondial.

En plus d’être réputé pour offrir les meilleures cotes 1N2 du marché français, le bookmaker propose des promotions spéciales pour l’événement. Cela permet de continuer de jouer de la même manière, mais avec encore plus de chances de remporter des gains.

Winamax affiche des cotes attractives sur les 104 matchs de la compétition, mais aussi sur le vainqueur Coupe du Monde ou encore sur le meilleur buteur de la compétition. Des cotes complètes pour les équipes qui se qualifieront pour chaque tour à élimination directe et donc des milliers d’options sur lesquelles parier.

Les cotes Winamax pour le vainqueur de la Coupe du Monde

Nous sommes allé voir le site du bookmaker et voici les pronostics et cotes de Winamax pour les pays favoris

Pays Cote Espagne 5,50 France 6,00 Angleterre 8,00 Brésil 9,00 Argentine 10,00

Chaque cote peut vous permettre d’obtenir un joli multiplicateur de votre mise de départ.

Les cotes pour le meilleur buteur du Mondial

C’est encore plus le cas avec celles présentes pour le choix du meilleur buteur de la compétition.

Voici les cotes proposées sur Winamax :

Buteur Cote Kylian Mbappé 6,00 Harry Kane 8,00 Lionel Messi 13,00 Erling Haaland 15,00 Cristiano Ronaldo 20,00

Cotes Winamax pour les vainqueurs des groupes de la CDM

En plus de définir le vainqueur de la Coupe du Monde ou le meilleur buteur de la compétition, vous pouvez aussi miser sur les vainqueurs de groupe. Avec cette année, 12 options possibles vu que le nombre de sélection a été augmenté à 48. Voici les cote disponibles pour chaque groupe :

Vainqueur de groupe Cote Groupe A - Mexique 1,90 Groupe B - Suisse 1,90 Groupe C - Brésil 1,22 Groupe D - États-Unis 2,40 Groupe E - Allemagne 1,30 Groupe F - Pays-Bas 1,75 Groupe G - Belgique 1,35 Groupe H - Espagne 1,20 Groupe I - France 1,40 Groupe J - Argentine 1,30 Groupe K - Portugal 1,40 Groupe L - Angleterre 1,30

Conseils pour parier sur la Coupe du Monde avec Winamax

Avec Winamax, vous pourrez placer vos paris sur la Coupe du Monde avec de très belles cotes, surtout avec leur fonctionnalité Combo Booster qui peut multiplier vos cotes jusqu’à 1 000 fois. Mais, il est aussi important de savoir comment booster ses chances en utilisant Voici quelques astuces :

📊 Analyser les rencontres : la partie la plus fastidieuse est de regarder l’état de forme, les statistiques, les joueurs présents, mais aussi les conditions météorologiques pour la rencontre.

: la partie la plus fastidieuse est de regarder l’état de forme, les statistiques, les joueurs présents, mais aussi les conditions météorologiques pour la rencontre. 🎁 Utiliser les bonus : jouer avec les freebets, réaliser les missions, profiter du contenu de Winamax pour avoir plus de chances de remporter des gains.

: jouer avec les freebets, réaliser les missions, profiter du contenu de Winamax pour avoir plus de chances de remporter des gains. 🚀 Combo Booster : réaliser un pari combiné avec des petites cotes pour bénéficier du combe booster peut s’avérer une bonne solution pour obtenir des gains.

: réaliser un pari combiné avec des petites cotes pour bénéficier du combe booster peut s’avérer une bonne solution pour obtenir des gains. ⚒️ MyMatch : si plusieurs cotes sont intéressantes sur une rencontre, il est possible de les jouer ensemble pour faire monter la cote sur un match de la Coupe du Monde.

: si plusieurs cotes sont intéressantes sur une rencontre, il est possible de les jouer ensemble pour faire monter la cote sur un match de la Coupe du Monde. 🛡️Jeu responsable : miser avec vos fonds doit se faire en ayant une bonne gestion de votre cagnotte. Vous pouvez calculer en pourcentage pour limiter vos grosses mises sur le bookmaker.

Tous ces conseils ne vous feront pas gagner à coup sûr mais permettront sur le long terme de maximiser vos chances en utilisant Winamax.

Comment parier en direct sur Winamax ?

En rejoignant Winamax, vous avez la possibilité de miser sur les rencontres de la Coupe du Monde en direct. C’est déjà le cas pour les matchs de foot sur la saison et ce sera toujours le cas pour ce tournoi tant attendu. Avec le pari en direct, vous avez accès à des statistiques sur la rencontre sur la possession, le nombre de tirs, mais aussi à des cotes en direct qui s’adaptent au déroulé du match.

L’expérience Live est encore plus poussée avec l’option Winamax TV qui permet la retransmission en direct de certaines rencontres afin de proposer le maximum d’informations sur la rencontre en cours. Et si vous pensez que votre ticket est mal embarqué, la fonction de Cashout peut vous permettre de retirer avant de perdre, ou bien pour sécuriser une partie de vos gains avant que la rencontre ne soit terminée.

FAQ

+ Les paris sportifs Winamax pour la Coupe du Monde sont-ils disponibles sur mobile ? Oui, vous pourrez profiter de toutes les cotes de la Coupe du Monde depuis votre mobile. Vous pouvez aussi télécharger l’application Winamax qui vous permet de miser, mais aussi de suivre les rencontres en direct. + Quel est le dépôt minimum autorisé pour miser sur la Coupe du Monde ? Sur Winamax, vous pouvez déposer au minimum 15 € avec toutes les méthodes de paiement disponibles sur le site. Pensez à regarder les promotions actives pour profiter de chaque bonus du bookmaker. + Puis-je combiner les cotes de la Coupe du Monde avec celles des autres sports ? Oui, vous pouvez utiliser les cotes de la Coupe du Monde avec les autres cotes présentes sur les plus de 20 sports du catalogue. Cela vous permettra d’activer le Combo Booster de Winamax. + Quelles sont les cotes les plus intéressantes pour la Coupe du Monde ? Plusieurs options sont présentes et outre les matchs, les cotes sur les vainqueurs de groupe et le vainqueur final sont très intéressantes. Une cote sur le continent vainqueur est aussi proposée sur Winamax et peut s’ajouter à votre combiné.

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