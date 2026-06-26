Pronostic Pays-Bas vs Maroc 30/06/2026 : les prolongations se profilent à Guadalupe

Nous prévoyons un duel particulièrement serré, où ni les Oranje ni les Lions de l'Atlas ne devraient parvenir à faire la différence au bout des 90 minutes.

Les meilleurs paris pour Pays-Bas vs Maroc

Match nul entre les Pays-Bas et le Maroc à une cote de 3,30 sur Winamax

Les deux équipes marquent à une cote de 1,86 sur Winamax

Brian Brobbey buteur ou passeur décisif à une cote de 2,25 sur Winamax

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Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Pays-Bas 1-1 Maroc

Pronostic des buteurs : Pays-Bas – Brian Brobbey ; Maroc – Ismael Saibari

Les Pays-Bas semblent monter en puissance au fil des rencontres. Ils commencent à ressembler à de véritables prétendants dans cette Coupe du monde. Une victoire sereine 3-1 face à la Tunisie leur a permis d'atteindre la barre des dix buts inscrits dans le tournoi, ce qui doit grandement satisfaire Ronald Koeman. Cependant, leur prochain match sera sans aucun doute le test le plus exigeant qu'ils aient eu à passer jusqu'à présent.

Le Maroc, de son côté, abordera ce déplacement au Mexique avec plein de confiance. Les hommes de Mohamed Ouahbi ont fait preuve d'une belle résilience dans la compétition et sont sortis invaincus de la phase de groupes. Après avoir atteint les demi-finales lors de la précédente édition, ils auront à cœur de démontrer à nouveau toute leur qualité.

Les effectifs probables pour Pays-Bas vs Maroc

Composition attendue des Pays-Bas : Verbruggen, Dumfries, van Dijk, Van Hecke, van de Ven, de Jong, Gravenberch, Reijnders, Malen, Gakpo, Brobbey

Composition attendue du Maroc : Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari

Deux équipes impossibles à départager ?

La phase de groupes étant désormais terminée, les rencontres de cette Coupe du monde 2026 devraient commencer à se fermer. Les Pays-Bas et le Maroc se sont montrés performants jusqu’ici, tournant tous deux à une moyenne supérieure à 2 buts par match. Ils se présentent toutefois sur un pied d'égalité parfait avant leur confrontation à Guadalupe.

Les Néerlandais devraient enregistrer le retour de Micky van de Ven, qui a été préservé lors de la victoire contre la Tunisie en raison d’un risque de suspension. Ronald Koeman a peu fait tourner son effectif au cours des trois premiers matches, et on s'attend à un scénario similaire face aux Marocains. Les Lions de l'Atlas, quant à eux, disposent de toutes leurs forces vives et ont pu faire souffler quelques cadres lors de leur victoire contre Haïti.

Nous voyons mal comment ces deux formations pourraient prendre l'ascendant l'une sur l'autre alors qu'elles visent une place en huitièmes de finale. Leurs trois précédentes confrontations directes ont toutes été très disputées, mais se sont toujours soldées par un vainqueur dans le temps réglementaire. Cette fois-ci, faire la différence s’annonce bien plus complexe.

Pronostic 1 Pays-Bas vs Maroc : match nul entre les Pays-Bas et le Maroc à une cote de 3,30 sur Winamax

Des faiblesses défensives évidentes

Si les Oranje et les Marocains brillent sur le plan offensif, des lacunes défensives persistent de part et d'autre. Les Néerlandais ont encaissé au moins un but lors de leurs trois matches de poule et n'ont plus réalisé de clean sheet depuis novembre. De leur côté, les Lions de l'Atlas ont réussi à préserver leur cage inviolée face à l'Écosse, mais ont concédé deux buts contre Haïti lors de leur dernière sortie dans le groupe C.

Koeman et Ouahbi chercheront assurément les clés pour faire sauter le verrou adverse. On peut s'attendre à voir les deux gardiens mis à contribution. Cette affiche s'annonce passionnante, les Lions de l'Atlas voulant prouver que leur épopée de 2022 n'était pas un feu de paille. Pour les Néerlandais, il s’agira de leur plus grand défi depuis le début du tournoi.

Sans pour autant s'attendre à une avalanche de buts, la rencontre devrait s'animer. Les deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors de leurs trois derniers affrontements.

Pronostic 2 Pays-Bas vs Maroc : les deux équipes marquent à une cote de 1,86 sur Winamax

L'homme en forme des Oranje

La première saison de Brian Brobbey en Angleterre s'est plutôt bien déroulée, l'attaquant ayant grandement contribué à la septième place de Sunderland en Premier League. Son ambition était ensuite de marquer les esprits sur la scène internationale, un pari d'ores et déjà réussi. Avec trois réalisations en deux titularisations, le Néerlandais marche sur l'eau.

Koeman aura des choix forts à faire pour composer son onze de départ la semaine prochaine, mais Brobbey a assurément marqué des points. Aligné d'entrée contre la Suède et la Tunisie, il devrait logiquement conserver la confiance de son sélectionneur. Memphis Depay reste le favori des bookmakers pour trouver le chemin des filets (de justesse), bien que sa titularisation ne soit pas garantie.

Si Donyell Malen, Cody Gakpo et Crysencio Summerville représentent tous un danger constant, Brobbey reste notre joueur à suivre. Il ne serait pas surprenant de le voir faire trembler les filets à l'Estadio Monterrey.

Pronostic 3 Pays-Bas vs Maroc : Brian Brobbey buteur ou passeur décisif à une cote de 2,25 sur Winamax

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