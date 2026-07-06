Bonus et codes promo DAZN Bet pour le Mondial

L’offre DAZN Bet Mondial est idéale pour les nouveaux joueurs afin de commencer leur aventure avec un bonus de bienvenue. Mais, il est aussi possible sur le long terme de bénéficier des fonctionnalités et promotions récurrentes.

Offre de bienvenue

Tous les nouveaux joueurs peuvent activer le bonus de bienvenue du bookmaker, et pas besoin d’un code promo DAZN Bet pour en profiter. L’offre s’active avec le premier dépôt et permet d’obtenir un remboursement du premier pari jusqu’à 50 €. Un pari minimum de 1 € doit être joué, mais il est conseillé de viser le maximum avec 50 € pour bénéficier de l’offre dans son entièreté. Il couvre les paris simples et combinés, sans l’utilisation de la fonction de cashout.

Mais ce n'est pas tout, les nouveaux joueurs peuvent aussi obtenir jusqu'à 50€ de cashback en fonction des mises placées dans les 30 jours suivant leur inscription.

Notez que ces bonus sont versés sous forme de BonusBets (crédits de jeu non retirables).

Pour profiter de l’offre DAZN Bet pendant la Coupe du Monde, il faut suivre les étapes suivantes lors de votre inscription :

Cliquez sur le bouton d’inscription en haut de cette page Entrez les informations personnelles demandées Lisez et acceptez les condition générales de DAZN Bet Validez votre inscription Réalisez votre premier dépôt. Vous pouvez ensuite placer votre première mise sur la Coupe du Monde, puis attendre le résultat pour encaisser des gains ou récupérer le montant de votre mise en crédits de jeu.

Promos récurrentes

En plus de cette offre de bienvenue, vous pouvez profiter des offres récurrentes et des différentes fonctionnalités offertes par DAZN Bet. Voici un aperçu de ce qui est déjà disponible sur ce nouveau site de paris sportifs :

Edit Bet : une fonctionnalité de modifier votre sélection à tout moment.

: une fonctionnalité de modifier votre sélection à tout moment. Multiboost : un boost sur votre ticket combiné dès que vous avez trois sélections.

: un boost sur votre ticket combiné dès que vous avez trois sélections. Garantie plus : résultat gagnant lorsque votre équipe prend un avantage large au football (2 buts), au basketball (20 points) et au hockey sur glace (3 buts).

: résultat gagnant lorsque votre équipe prend un avantage large au football (2 buts), au basketball (20 points) et au hockey sur glace (3 buts). Cotes Boostées : les événements choisis par l’équipe DAZN Bet avec une meilleure cote que celle du marché.

: les événements choisis par l’équipe DAZN Bet avec une meilleure cote que celle du marché. Missions DAZN Bet : des défis à relever pour remporter des paris gratuits.

Tous les bonus DAZN Bet sont accessibles depuis la page des promotions. Ils maximisent les chances de gain et peuvent booster votre bankroll en misant sur les bonnes cotes.

Cotes Coupe du Monde : Pourquoi choisir DAZN Bet ?

Arriver sur le marché des paris sportifs en France n’est pas une chose facile, mais DAZN Bet est un véritable challenger. Avec le support du géant du streaming sportif qu’est DAZN, il propose une interface moderne, des cotes compétitives et une facilité d’utilisation déconcertante. La première compétition majeure permet de voir les cotes DAZN Bet Coupe du Monde et de se faire une belle idée de l’offre exceptionnelle que les parieurs français ont accessible.

Cotes vainqueur : Analyse des favoris

Pour vos pronostics sur la Coupe du Monde 2026 sur DAZN Bet, vous avez la possibilité de choisir des cotes sur toutes les rencontres, mais aussi sur les favoris du tournoi. Les meilleures équipes offrent des cotes intéressantes, mais c’est une Coupe du Monde et il est possible de voir une surprise se pointer à tout moment.

Voici le top 5 des favoris :

Pays Cote sur DAZN Bet France 2,55 Argentine 4,90 Angleterre 5,80 Espagne 6,20 Portugal 11,00

Cotes affichées le 6 juillet 2026

Meilleur buteur

En plus d’offrir des choix sur le vainqueur des matchs et de la compétition, vous pouvez aussi choisir l’option meilleur buteur. Une large sélection de choix existe au vu des talents présents à la Coupe du Monde.

Les 5 favoris pour ce trophée :

Cotes affichées le 6 juillet 2026

Conseils pour parier sur la Coupe du Monde avec DAZN Bet

Placer un pari sur la Coupe du Monde doit se faire en suivant les principes du jeu responsable. C’est le plus important et cela implique une analyse poussée des différentes rencontres. Voici quelques conseils à suivre pour réussir votre pronostic :

Analyser l’état de forme : c’est le point qui prend le plus de temps avec une étude approfondie sur les équipes, les joueurs, les différences de style et toutes les données techniques liées au football.

c’est le point qui prend le plus de temps avec une étude approfondie sur les équipes, les joueurs, les différences de style et toutes les données techniques liées au football. Étude du lieu : pour cette Coupe du Monde, les températures montent, l’altitude joue un rôle, comme les temps de trajet de chaque nation.

: pour cette Coupe du Monde, les températures montent, l’altitude joue un rôle, comme les temps de trajet de chaque nation. Les marchés alternatifs : il se peut que miser sur le nombre de buts, les buteurs et autres cotes proposées soit plus avantageux que de chercher le vainqueur du match à chaque occasion.

: il se peut que miser sur le nombre de buts, les buteurs et autres cotes proposées soit plus avantageux que de chercher le vainqueur du match à chaque occasion. Calculer les mises : la prise de risque se calcule et il ne faut pas jouer votre bankroll en entier pour être efficace sur le long terme.

Comment parier en direct sur DAZN Bet ?

DAZN Bet s’est aussi adapté à l’offre du marché français en proposant une partie complète sur les paris sportifs en direct. Le contenu proposé est très intéressant et facilement accessible avec des statistiques en temps réel. La promesse de l’associer avec le service de streaming DAZN s’annonce légendaire.

L'expérience Live et l'univers DAZN

Sur ordinateur ou sur mobile, vous pouvez profiter de l’expérience de paris en direct. En utilisant cette section, vous trouverez des statistiques enrichies en temps réel et des cotes variables selon le déroulé de la rencontre. La prise de paris est très rapide grâce à l’interface proposée et le développement de DAZN Bet. Et même en live, vous pouvez créer un combiné avec le boost ou utiliser la fonctionnalité de cashout.

Le Cashout pour sécuriser ses gains

La fonctionnalité proposée par DAZN Bet permet de garder le contrôle sur les mises, mais aussi d’avoir la main sur un gain potentiel. Avec le cashout, vous pouvez anticiper avant la fin d’un match et vous assurer d’avoir un gain si votre ticket s’annonce gagnant, ou bien de récupérer une partie de votre mise dans l’autre.

FAQ

+ Comment utiliser un code promo DAZN Bet ? Lorsque vous réalisez un dépôt sur votre compte DAZN Bet, vous pouvez entrer un code promo DAZN Bet dans la case à cet effet. Le bonus sera activé immédiatement et des fonds supplémentaires ajoutés à votre compte ou des paris gratuits selon la promotion. + Combien de temps pour le retrait de vos gains depuis DAZN Bet ? Le délai de retrait de vos gains depuis DAZN Bet dépend de la méthode de paiement, mais aussi de la procédure de vérification. Si vous avez bien vérifié votre compte, le retrait peut être rapide, sous 2 ou 3 jours et prendre jusqu’à 7 jours avec le virement bancaire. + Comment fonctionne le multiboost de DAZN Bet ? Lorsque vous réalisez un pari combiné sur DAZN Bet, vous pouvez obtenir un boost de votre cote. Dès 3 sélections, vous avez un boost automatique de 3,5 % et il peut aller jusqu’à 100 % à partir de 20 cotes sélectionnées. + DAZN Bet est-il légal en France ? Avec la licence de jeu 0066-PS-2025-07-24-AGR-00 délivré par l’Autorité Nationale des Jeux, DAZN Bet est légal en France. Vous pouvez donc en profiter en toute sécurité avec la protection de vos données personnelles et bancaires.

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Par exemple, si vous misez sur un match de la Coupe du Monde et la victoire d’une équipe, comme la France, et que le score est de 1 à 0 à la 80ème minute, vous pouvez utiliser le cashout dans ce cas de figure. Sous une grosse pression adverse, cela peut s’avérer une bonne solution pour obtenir une partie de votre gain. Bien entendu, vous pouvez aussi laisser passer les 10 minutes restantes et espérer que le score reste ainsi et obtenir le gain potentiel complet de votre pari sportif.