Pourquoi choisir l'offre Betclic pour ce choc ?

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Notre sélection de paris pour Pays-Bas - Maroc

D'un côté, les Oranje et leur traditionnel football total, portés par une génération créative et un collectif ultra-huilé. De l'autre, les Lions de l'Atlas, réputés pour leur ferveur incroyable, leur rigueur défensive de fer et des contre-attaques éclair capables de faire trembler les plus grands. Ce duel en seizième de finale de Coupe du Monde promet une intensité rare sur la pelouse, où chaque duel technique sera disputé comme si le titre en dépendait.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🤝 Match nul 3,05 Les deux sélections affichent un niveau collectif très proche. Le Maroc sait fermer les espaces, ce qui pourrait neutraliser l'armada offensive néerlandaise et se terminer aux tirs aux buts. 🇲🇦 ⚽ Les deux équipes marquent 1,80 Les Pays-Bas marquent presque à coup sûr, mais la vitesse de transition des Marocains sur les ailes saura faire mouche. 🔢 Score exact : 1-1 5,25 Un résultat logique pour une rencontre de haut standing où aucun des deux sélectionneurs ne voudra prendre la porte.

L’avis de la rédaction

Le prono de l'expert : « Face au bloc compact et ultra-solidaire du Maroc, les Pays-Bas risquent de buter un long moment avant de trouver la faille. Nous voyons une rencontre tactique, rythmée, mais qui devrait se solder par un score de parité. »

Notre conseil ? Utilisez les 100 € du code promo BCG* sur le Match Nul coté à 3,05. Si le score en reste là, vous repartez avec un joli pactole de 305 €. Si une équipe l'emporte à la dernière minute, pas de panique : vos 100 € vous sont intégralement recrédités en feebets !

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