Cotes des vainqueurs de la Ligue des Champions : La meilleure chance du PSG

Le PSG affronte l'Inter Milan pour le titre de meilleur club d'Europe, et reste favori. Un sacre mérité pour le club français.

Luis Enrique peut entrer dans l'histoire avec le PSG, alors qu'ils cherchent à remporter leur première couronne en Ligue des Champions. L'Inter a cependant d'autres plans.

Vainqueur de la Ligue des Champions Cotes Paris Saint-Germain 1.65 Inter Milan 2.20

Cotes fournies par Uniber. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Le PSG pour rompre leur malédiction en Ligue des Champions

Lorsque les trophées nationaux deviennent une routine, la prochaine étape est de conquérir le continent. Les Parisiens essaient de décrocher le trophée de la Ligue des Champions depuis un certain temps et n'auront pas de meilleure chance qu'aujourd'hui. Ils ont été fantastiques depuis qu'ils ont dépassé l'approche Galactico de Messi, Neymar et Mbappé.

Ils ont remporté leur 13e titre de Ligue 1 cette saison et ont décroché leur 16e Coupe de France ce week-end. La différence maintenant est qu'ils sont devenus une véritable force contre l'élite européenne, pas seulement face aux équipes nationales. Bradley Barcola, quant à lui, est devenu leur deuxième joueur à dépasser les 20 buts avec son doublé en finale.

Contrairement à l'Inter, le PSG a eu le luxe de lever le pied en fin de saison. Les Nerazzurri ont lutté dur pour le titre de Serie A jusqu'à la dernière journée mais ont échoué, tandis que Luis Enrique a sécurisé le titre il y a près de deux mois. L'Espagnol a géré la rotation de l'effectif de manière efficace, gardant son équipe fraîche alors qu'ils se dirigent vers Munich sur une série de quatre victoires consécutives.

Ousmane Dembélé, qui a eu une saison impressionnante, est leur plus grande menace, mais certainement pas la seule. Barcola a été en excellente forme, et Gonçalo Ramos ainsi que Désiré Doué ont marqué 13 buts ou plus. Puis il y a Khvicha Kvaratskhelia - qui a techniquement remporté deux championnats cette saison - et qui s'est avéré être une signature phénoménale.

Compte tenu de leur talent, de leur jeunesse et de leur énergie, il est clair pourquoi le PSG est favori pour accomplir la tâche.

L'Inter misant sur l'expérience

Alors que leurs rivaux apportent une énergie juvénile, l'Inter s'appuie sur l'expérience et la ruse. Onze membres de l'équipe de Simone Inzaghi ont 30 ans ou plus, et beaucoup ont déjà goûté à la gloire sur la scène européenne. Ils entreront cependant dans ce match après avoir perdu le titre de Serie A d'un seul point face à Naples lors de la dernière journée.

Une série de trois défaites consécutives - entre l'élimination du Bayern Munich et l'affrontement avec Barcelone - a mis fin à leurs espoirs en Coupe d'Italie et a finalement anéanti leurs aspirations en championnat. Les Azzurri d'Antonio Conte en ont profité, et maintenant tout ce qui reste aux hommes d'Inzaghi est de jouer pour le plus grand trophée du continent. Cependant, s'ils réussissent, tous les revers passés seront oubliés.

Lautaro Martinez et Marcus Thuram sont de véritables menaces offensives, mais la vraie force de l'Inter réside dans leur effort collectif. Jusqu'à présent cette saison, 21 joueurs différents ont marqué et fait des passes décisives, avec l'arrière latéral Denzel Dumfries contribuant à 17 de ces actions combinées. Leur esprit d'équipe les rend plus grands que la somme de leurs parties.

Cela dit, il est difficile de voir au-delà des Parisiens. Leur style de jeu direct, le nombre de buts qu'ils marquent et le plaisir qu'ils procurent ont conquis les neutres. Les hommes d'Enrique sont divertissants à regarder, mais - plus important encore - efficaces dans ce qu'ils font. Ils ont marqué presque 100 buts en 2025 jusqu'à présent, et nous sommes encore en mai.

Cela semble vraiment être le moment du PSG. Ce n'est pas seulement une question de sentiment ou de temps écoulé, mais parce que le PSG semble avoir tout bien fait pour la première fois.