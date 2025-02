Comment les parieurs peuvent-ils profiter des buts inscrits par le Barça ?

Le Barça a marqué lors de chacun de ses 12 derniers matches, toutes compétitions confondues, et a infligé cinq buts au Real Madrid.

Avec 41 buts en 11 matches depuis le début de l'année, le FC Barcelone réalise son meilleur début d'année en termes de buts depuis 1943 et ne montre aucun signe de ralentissement.

Paris Cotes Barcelona gagne contre le Rayo Vallecano et plus de 3.5 buts 1.79 Barcelona gagne la Coupe du Roi 3.00 Barcelona gagne la Liga 3.00 Robert Lewandowski meilleur buteur de la Liga 1.50

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Le Barça et les buts vont de pair

Barcelone bat Rayo Vallecano et plus de 3,5 buts à une cote de 1.79

Peu d'équipes dans le monde du football sont aussi meurtrières devant les buts que l'équipe de Hansi Flick en ce moment. Robert Lewandowski et Raphinha ne cessent de marquer, Lamine Yamal illumine le terrain et, surtout, ils gagnent des matches. Les Blaugrana sont vraiment une équipe en forme.

Le Rayo Vallecano n'est pas en reste. Avec trois victoires consécutives en championnat, dont deux sans faute, il s'est hissé à la sixième place et a récemment fait match nul 3-3 avec le Real Madrid. Ils ont montré qu'ils méritaient leur place au classement.

Aussi dominateur que soit le Barça, il n'est pas invincible. Tous ses neuf derniers adversaires, à l'exception de deux d'entre eux, ont trouvé le moyen de les battre, ne serait-ce qu'à titre de consolation. On s'attend à ce qu'ils battent le Rayo, mais les buts sont le marché à privilégier.

Attente des Blaugrana pour la Coupe du Roi

Barcelone remporte la Coupe du Roi à une cote de 3.00

Cela fait longtemps que le FC Barcelone n'a pas soulevé le trophée de la Coupe du Roi, mais au vu de sa forme actuelle, qui pourrait parier contre lui ? Le Real, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad les ont rejoints en demi-finale après que l'équipe de Flick a battu Valence à cinq reprises, et la cote de 2,62 pour remporter la compétition est intrigante.

La dernière victoire de l'équipe dans cette compétition remonte à 2021, lorsque Lionel Messi l'avait menée à la victoire, mais l'équipe est presque méconnaissable aujourd'hui. Remporter le titre de la Liga pourrait être un défi étant donné que l'équipe est actuellement troisième, mais la Copa del Rey offre une grande chance de remporter l'argent.

Le Barça en forme pour le titre

Barcelone remporte la Liga à une cote de 3.00

Les hommes de Flick sont actuellement troisièmes au classement, à seulement deux points du Real et de l'Atletico, et c'est l'équipe en forme. Si Lewandowski, Pedri, Yamal et leurs coéquipiers peuvent continuer ainsi, ils pourraient être inarrêtables. La question est de savoir s'ils peuvent continuer ainsi.

Les six prochaines semaines pourraient jouer un rôle important pour déterminer si le club a ce qu'il faut pour dépasser les deux équipes qui le précèdent. Ils affronteront trois clubs du top 10 de la division avant de se mesurer à l'équipe de Diego Simeone le 16 mars. S'ils parviennent à rester invaincus d'ici là, tout en continuant à disputer la Ligue des champions, ils ont toutes leurs chances. Il faudrait beaucoup de courage pour parier contre eux.

Robert Lewandowski peut-il être arrêté ?

Robert Lewandowski remportera le Soulier d'or à une cote de 1.50

Lewandowski a déjà inscrit huit buts en 2025, s'ajoutant aux 23 qu'il a obtenus avant Noël, il n'est donc pas surprenant qu'il soit le favori de Pichichi. Avec 19 buts en championnat, il compte trois longueurs d'avance sur Kylian Mbappé, et les prouesses de son équipe en matière de buts laissent penser qu'elle n'est pas près de s'arrêter. La légende polonaise a de la concurrence pour le titre, mais pas trop.

En revanche, son coéquipier Raphinha pourrait constituer une option intéressante, compte tenu de l'importance de la cote. Le Brésilien ne marque plus aussi régulièrement qu'auparavant, mais il n'est qu'à six longueurs de Lewandowski dans la course au Soulier d'or. Le fait qu'il soit proposé à 21,00 euros pour réaliser cette prouesse montre à quel point c'est improbable, mais son retour cette saison signifie que ce n'est pas impossible.

Mbappé aura son mot à dire, car il espère mener le Real au titre en mai, mais il a du retard à rattraper. Lewandowski, qui n'est qu'à 10 buts de son centenaire au Barça, aura à cœur de poursuivre sur sa lancée.