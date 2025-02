Comment les parieurs doivent-ils aborder les coupes nationales avant un calendrier chargé en milieu de semaine ?

Barcelone, le Real et l'Inter sont dans le coup et Leverkusen est en tête. La forme du championnat peut-elle se traduire par un succès en coupe ?

Nous sommes dans le dernier carré de la Coupe du Roi alors que la Coupe d'Italie et Coupe d'Allemagne ont atteint les quarts de finale. Les parieurs doivent-ils privilégier la forme du championnat ?

Paris Coupes Cotes Leipzig vainqueur de Wolfsburg 1.92 Juventus gagne et plus de 2.5 buts contre Empoli 1.57 Nul ou Real Madrid vainqueur et les deux équipes marquent contre la Real Sociedad 2.06

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Quel que soit le nombre de bouleversements ou de résultats inattendus, les favoris resteront toujours les favoris. Si l'on considère les matches de coupe qui se dérouleront en milieu de semaine en Espagne, en Italie et en Allemagne, les cotes des bookmakers prouvent que c'est bien le cas. Toutefois, il pourrait être intéressant d'examiner la manière dont les équipes abordent ces matches.

Prenons l'exemple de la Juventus, qui affronte Empoli en quart de finale de la Coupe d'Italie cette semaine. Empoli a gagné presque autant de matches de coupe que durant toute sa campagne en Serie A, mais cela rend-il probable une victoire de l'outsider ? Probablement pas. Toutefois, ses victoires surprises contre le Torino et la Fiorentina dans cette compétition montrent qu'il peut dépasser les attentes.

Il en va de même pour le Real Madrid et la Real Sociedad, dont l'un est beaucoup plus haut dans le classement de la Liga et regorge de superstars, de sorte que les probabilités sont en leur faveur. Cependant, le Celta Vigo et Leganes leur ont posé des problèmes en Coupe du Roi, ce qui les rend sans doute plus vulnérables qu'en championnat. Il faudrait être audacieux pour parier contre eux, mais une double chance avec des buts pourrait s'avérer fructueuse, compte tenu de leurs résultats précédents.

Les bouleversements en coupe sont possibles. Nous l'avons vu lors de la Coupe d'Allemagne, lorsque l'Arminia Bielefeld a étonnamment éliminé Fribourg, vainqueur de la Ligue des champions. Toutefois, ces surprises sont plutôt l'exception que la règle. Les trois premiers de la Liga sont tous en demi-finale de la Coupe du Roi, et une seule équipe parmi les dix premiers de la Serie A a atteint les quarts de la Coupe d'Italie. La tendance est claire.

Le marché des buts

Les résultats à domicile de la Juventus montrent à quel point elle est difficile à battre sur son terrain - elle n'a perdu que quatre fois depuis le début de l'année 2024. Cependant, il y a eu trop de matches nuls au goût de Thiago Motta et pas assez de matches sans faute. Cela rend le marché des buts intéressant.

De même, les matches du Real Madrid sont rarement pauvres en buts. Ils n'ont pas fait match nul 0-0 depuis mai 2024 et tous leurs 12 derniers matches se sont terminés par plus de 2,5 buts, à l'exception de trois d'entre eux. La formule de la demi-finale aller-retour contre la Sociedad leur donne une deuxième chance, mais les buts semblent plus sûrs que le résultat.

En Allemagne, le match RB Leipzig - VfL Wolfsburg est plus difficile à prévoir. Les hôtes ont pris 14 points lors de leurs 10 derniers matches de Bundesliga, tandis que les visiteurs en ont pris 13. L'avantage de Leipzig à domicile et son équipe sans doute plus forte devraient lui permettre de l'emporter, mais la forme actuelle suggère que le résultat peut aller dans un sens ou dans l'autre.

Aucune équipe de première division allemande n'a été impliquée dans un plus grand nombre de confrontations directes (18) que Wolfsburg, et vous pouvez miser sur ce résultat à 1,60. Il n'y a également que cinq équipes avec un ratio plus élevé de matchs avec plus de 2,5 buts (65%), donc les BTTS et plus de 2,5 à 2,00 pourraient être intéressants.

Les matchs de coupe en milieu de semaine apportent souvent des surprises, et le dernier tour de toutes ces compétitions a produit des buts - c'est donc peut-être un meilleur pari.