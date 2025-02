Comment les parieurs doivent-ils aborder le Rayo Vallecano ?

Cela fait un quart de siècle que le Rayo Vallecano n'a pas joué la Coupe d'Europe. Cette année pourrait-elle être l'année du changement ?

Les hommes d'Inigo Perez n'ont perdu qu'une seule de leurs 12 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, et occupent désormais la sixième place. Une place européenne est à leur portée.

Paris Rayo Vallecano Cotes Top 4 en Liga 51 Vainqueur de Villarreal 2.75

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

La course à l'Europe du Rayo

Finir dans les quatre premiers à 51,00

Rayo Vallecano a survécu à la relégation par une place la saison dernière, avec cinq points d'avance sur les trois derniers de la Liga. Leur position actuelle est donc d'autant plus impressionnante. Perez a fait un travail remarquable jusqu'à présent, mais les Franjirrojos peuvent-ils maintenir ce niveau de réussite ?

Lorsqu'ils n'ont perdu que deux de leurs neuf matches au début de la saison 2024/25, certains ont pu mettre cela sur le compte de la chance. Cependant, le succès de Perez, qui a mené l'équipe à la sécurité la saison dernière, a montré qu'il ne faisait que reprendre le travail là où il l'avait laissé. L'équipe avait remporté cinq victoires sur 24 lorsqu'il a été nommé et n'a perdu que six fois sur les 14 qu'il a dirigées.

Cette saison, le club n'a été battu que six fois en 23 matches et il est temps de commencer à prendre son jeune entraîneur très au sérieux. Âgé de 37 ans, il jouait en Liga il y a trois ans à peine, mais il s'est facilement adapté au management, ce qui profite au Rayo. Les victoires contre des équipes comme la Real Sociedad et le Real Valladolid ont conforté le Rayo dans ses intentions de figurer parmi les six premiers, tout comme les nuls impressionnants contre le Real et l'Atlético de Madrid.

Son bilan défensif (24 buts encaissés) est presque aussi bon que celui du Real, mais le manque de buts - et d'un véritable buteur - pourrait finalement causer sa perte. Jorge de Frutos est leur meilleur buteur avec quatre réalisations, et bien que la répartition des buts soit un point positif, ils n'en ont probablement pas assez.

Le top 4 est plus que probablement hors de leur portée puisqu'il n'y a qu'une seule place disponible derrière Madrid, Barcelone et l'Atletico. Cependant, au vu de leur forme actuelle, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas s'assurer une place européenne au Campo de Fútbol de Vallecas la saison prochaine. L'attente a été longue depuis 2001.

La preuve par l'exemple

Rayo bat Villarreal à 2,75

Le mois de février ne déterminera pas le reste de la saison du Rayo, mais un succès au cours des deux prochaines semaines pourrait donner un sérieux coup de pouce à son palmarès. Le FC Barcelone est le prochain adversaire, suivi de Villarreal, l'autre prétendant à l'Europe, deux matches importants pour eux. Une victoire au Nou Camp semble improbable, mais un match nul n'est pas à exclure, tandis qu'un match à domicile contre El Submarino Amarillo est une opportunité considérable.

Les cinq prochains matches ont le potentiel de consolider les espoirs de qualification européenne du Rayo ou de les entraver considérablement. Après le Barça et Villarreal, il y a un match à gagner contre Séville, puis les hommes de Carlo Ancelotti et la Sociedad, septième. Une bonne récolte de points dans ces rencontres serait inestimable.

Malgré l'avantage du terrain, Rayo est l'outsider à 2,87, avec cinq points d'écart avec Villarreal. Cependant, les hommes de Perez n'ont été battus que trois fois à domicile cette saison, dont une courte défaite face à Barcelone. Ils ont tendance à marquer un peu plus qu'ils ne concèdent, donc les deux équipes doivent marquer pour une victoire à domicile à 5,00 euros.

La réputation du FC Barcelone, associée à sa remarquable capacité à marquer des buts en 2025, lui permet de gagner en Catalogne à 10,00 euros. Ils sont même évalués à 1,61 pour marquer un but là-bas. Toutefois, si Perez parvient à bien gérer ses matches contre ses adversaires, le retour du Rayo Vallecano sur la scène européenne est tout à fait possible.

Le club est sur la plus longue série d'invincibilité de son histoire en première division, et l'absence d'un joueur vedette rend ses efforts plus durables. Il s'agit également d'un groupe expérimenté, dont la moyenne d'âge est l'une des plus élevées de la division.

En conclusion, Perez peut ramener le Rayo en Europe. Le club aura besoin d'un peu de chance en chemin, et cela ne se fera pas sans heurts, mais il n'en est pas là par hasard et mérite le respect.