Combien de temps l'incroyable série défensive de Lyon va-t-elle durer?

Pour la septième journée de Ligue 1, Lyon affronte Toulouse à domicile. La défensive lyonnaise sera testée une fois de plus dans cette rencontre.

Paris Cotes But pour les deux équipes contre Toulouse 1,57 Pas de buts pour les deux équipes contre Toulouse 1,91 Total de buts de Toulouse contre Lyon - Moins de 0,5 but 2,58 Victoire de Lyon contre Toulouse sans encaisser de buts 3,02

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Lyon, deuxième meilleure défense en Europe

L’Olympique Lyonnais réalise un début de saison exceptionnel. Après un mercato d’été agité avec certains de ses meilleurs joueurs partis (Cherki, Lacazette, Matic, Mikautadze…) et un changement de direction, le club a su se redresser pour entamer la saison 2025/26 de la meilleure des manières. Entraînée par Paulo Fonseca, la défense est devenue une base très solide du projet de jeu lyonnais.

En effet, le club a participé à 7 rencontres officielles pour 6 matchs sans encaisser de buts. En championnat, le seul match pendant lequel l’adversaire a trouvé la faille, les Rhodaniens étaient réduits à 10 suite à l’expulsion de Tyler Morton. La solution trouvée par le coach portugais fonctionne, malgré des changements et une rotation de quelques joueurs dans la ligne de quatre qu’il choisit pour chaque match.

Depuis le début d’année, c’est le roc Moussa Niakhaté qui assure le centre avec Clinton Mata. Cette paire réussit à diriger tout le bloc défensif lyonnais, peu importe le gardien, Descamps et Grief se sont succédés dernièrement. Sur les côtés, ce sont Maitland-Niles et Tagliafico qui sont les titulaires du poste.

Deux profils offensifs, qui apportent comme le montre la passe décisive de l’Argentin lors du dernier match de championnat. Ce dernier a été suppléé en début de saison par le Brésilien Abner Vinicius, le temps de se remettre en forme, et cela n’a pas empêché Lyon de ne pas encaisser de buts.

Un record défensif en péril?

La série défensive de Lyon permet au club de jouer les premiers rôles en championnat et d’être à la hauteur du Paris Saint-Germain avec 15 points marqués sur 18 possibles. Avec une place en Ligue Europa, les matchs vont s’enchaîner tous les 3 ou 4 jours et ajouter de la fatigue aux organismes lyonnais.

Malgré une certaine profondeur de banc, l’effectif lyonnais sera-t-il en mesure de répondre aux attentes des supporters et de garder leurs cages inviolées lors des prochaines rencontres ?

Pour les trois prochains matchs de championnat, Lyon reçoit Toulouse, se déplace à Nice et reçoit Strasbourg. Entre-temps, deux matchs en Ligue Europa ont lieu, ainsi qu’une trêve internationale. Les organismes vont être mis à rude épreuve, et les premières complications physiques pourraient arriver au sein de l’effectif de Paulo Fonseca. Un moment difficile à gérer et qui peut avoir un impact sur la solidité défensive de l’équipe.

Leur prochain match de championnat les voit recevoir Toulouse, une équipe du milieu de tableau de Ligue 1 qui réussit à embêter toutes les équipes avec son organisation. Ils ont réussi à marquer à 3 reprises contre le PSG lors d’une défaite 6 à 3, ce qui prouve qu’ils sont capables de bouger toutes les défenses de France.

Alors oui, Lyon reste favori de cette rencontre, mais, seront-ils capables de rester pendant 90 minutes sans encaisser de buts contre les Toulousains ? Surtout à la suite d’un match de Ligue Europa contre Salzbourg qui devrait laisser quelques plumes dans la condition physique des joueurs.

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