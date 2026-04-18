Pourquoi choisir le code promo Winamax pour ce choc ?

Parier sur un match à fort enjeu comme Lille - Nice peut s'avérer stressant. C'est là que le code promo Winamax WNMX*** change la donne. Contrairement à la majorité des offres du marché qui remboursent en « crédits de jeu », Winamax vous propose un remboursement en ARGENT RÉEL (CASH).

Si votre premier pronostic est perdant, vous récupérez jusqu'à 100 € directement retirables sur votre compte bancaire, sans aucune condition de rejouer la somme. C'est la garantie « satisfait ou remboursé » appliquée aux paris sportifs. En prime, dès votre premier dépôt, Winamax vous offre 10 € de freebets supplémentaires pour tester d'autres combinés sans toucher à votre capital.

Profiter du bonus Winamax en 5 étapes

Inscription : créez votre compte sur Winamax en remplissant le formulaire officiel. Activation : saisissez le code promo WNMX* dans la case « Code promotionnel » pour valider l'offre CASH. Dépôt : effectuez un premier dépôt (par exemple 100 € pour maximiser le bonus). Mise : placez votre tout premier pari sur la rencontre Lille - Nice. Résultat : si vous gagnez, vous empochez les gains. Si vous perdez, Winamax vous reverse votre mise (jusqu'à 100 €) en cash instantanément.

Pistes de paris pour Lille - Nice

Alors que les Dogues, portés par le jeune prodige Matias Fernandez-Pardo, visent une qualification directe en Ligue des Champions, les Aiglons doivent impérativement ramasser des points pour s'éloigner d'une zone rouge de plus en plus menaçante. Privé de son capitaine emblématique Dante et de cadres comme Sanson, le Gym devra réaliser un exploit tactique pour freiner la machine lilloise.

Pari Cote Pourquoi ? 🏟️Victoire de Lille 1,47 Le LOSC est impérial à domicile et Nice est décimé par les suspensions (Dante, Sanson). 🎯Buteur : Fernandez-Pardo 2,65 La pépite lilloise est en feu avec 2 buts inscrits lors des deux dernières journées. ⚽⚽Lille gagne par 2 buts ou + 2,15 Nice a la pire défense du championnat sur les 8 derniers matchs (18 buts encaissés).

L'avis de la rédaction

Difficile d'imaginer un autre scénario qu'une domination nordiste. Lille possède le meilleur ratio de duels gagnés de l'élite (51,6%) face à une équipe niçoise qui sombre physiquement en fin de match. Avec l'absence de Dante pour stabiliser l'arrière-garde azuréenne, les espaces seront nombreux pour les attaquants lillois.

⭐Notre pronostic : victoire de Lille 3-0. Profitez-en avec le code WNMX*, c'est sans aucun risque !

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