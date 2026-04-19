Pourquoi utiliser le code promo Winamax pour ce match ?

Jouer sur un PSG - Lyon est toujours un moment de tension pour les parieurs. La force de frappe parisienne est immense, mais l'OL a prouvé par le passé qu'il savait se sublimer au Parc. C'est ici que le code promo Winamax WNMX* devient votre atout maître : il propose un remboursement en ARGENT RÉEL (CASH).

Concrètement, si votre premier pari sur cette affiche ne se réalise pas, Winamax vous rembourse jusqu'à 100 € en cash. Pas de crédits virtuels, pas de conditions de mise : vous pouvez retirer cette somme directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez. De plus, pour toute première inscription, vous recevez 10 € de freebets offerts dès votre dépôt, l'idéal pour tester un pari combiné audacieux sans risque.

Profiter du bonus Winamax en 5 étapes

Inscription : créez votre profil sur Winamax via le site ou l'application mobile. Code promo : indiquez scrupuleusement le code WNMX* lors de l'ouverture de votre compte. Premier dépôt : alimentez votre solde de 100 € pour bénéficier de l'offre maximale de remboursement. Placement du pari : mise jusqu'à 100 € sur le marché de votre choix (1N2, Buteurs, Score exact). Remboursement en cash : si votre pari est perdant, recevez l'intégralité de votre mise en cash instantanément.

Nos pistes de pronos pour PSG - Lyon

Alors que les Parisiens de Luis Enrique visent un nouveau titre de champion de France, les Gones peuvent compter sur le retour en forme de Corentin Tolisso et des recrues hivernales pour rêver d'un exploit afin de valider leur retour sur la scène européenne. Un duel de haute volée où l'attaque de feu du PSG défiera la nouvelle solidité lyonnaise.

Pari Cote Pourquoi ? 🏟️Victoire du PSG 1,28 Le PSG survole le championnat et reste sur une série impressionnante à domicile. ⚡Buteur : Ousmane Dembélé 1,80 L'ailier parisien est le danger numéro 1 et se montre décisif lors de chaque grand rendez-vous. ✅Les deux équipes marquent 1,62 L'OL est dans une forme offensive étincelante en 2026 et marque quasi systématiquement.

L'avis de la rédaction

Même si l'Olympique Lyonnais cherche à se qualifier pour une compétition européenne, la marche semble encore un peu haute face à l'armada de Luis Enrique. Le PSG devrait imposer son rythme d'entrée pour étouffer les velléités lyonnaises. Cependant, avec un OL décomplexé, nous voyons des buts des deux côtés.

⭐Notre pronostic : victoire du PSG 3-1. Une opportunité royale à saisir avec le code promo Winamax WNMX*** !

+