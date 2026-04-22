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Comment profiter de l'offre en 5 étapes

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Pistes de paris pour Strasbourg - Nice (Demi-finale)

D'un côté, le Racing, porté par une épopée européenne en Conférence League et un public volcanique, rêve de retrouver le Stade de France. De l'autre, des Aiglons niçois qui jouent leur saison sur ce match pour effacer un parcours difficile en championnat. Entre la ferveur alsacienne et l'instinct de survie azuréen, la place en finale contre Lens se jouera au mental.

Pari Cote Pourquoi ? 🏰Victoire de Strasbourg 1,68 Le Racing a déjà battu Nice 3-1 récemment et surfe sur une dynamique exceptionnelle. ⚖️Match Nul (Temps réglementaire) 3,80 La tension d'une demi-finale pousse souvent les équipes aux prolongations. 🚀Buteur : Julio Enciso 2,55 L'ailier strasbourgeois est l'homme providentiel de cette fin de saison.

L’avis de la rédaction

Strasbourg part favori grâce à sa force collective et l'appui de la Meinau. Cependant, Nice a prouvé qu'il savait faire le dos rond en Coupe.

⭐Nous prévoyons une qualification de Strasbourg, mais possiblement après un match nul très fermé à l'issue des 90 minutes.

Le pari 'Match Nul' à 3.70 est extrêmement tentant avec le code WNMX*, car s'il ne passe pas, vous récupérez votre mise en cash !

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