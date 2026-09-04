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Sur un PSG - Monaco dont les dernières éditions ont été aussi imprévisibles, cette couverture tombe bien, surtout si vous visez une cote ambitieuse. Winamax ajoute par ailleurs 10 € de freebets dès votre premier dépôt.

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Nos pistes de pronos pour PSG - Monaco

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Le PSG toujours en rodage, comme chaque année. Ce ne sont pas les occasions qui manquent (18 tirs lors du nul 2-2 arraché à Lille, par exemple), mais clairement les jambes pour les concrétiser. Pour la première réception de la saison (le nul 2-2 ), le groupe est quasiment au complet. Retours attendus d’Ousmane Dembélé et de Joao Neves. Un seul absent, Nuno Mendes. C’est ce qui fonde le pari « Victoire du PSG ».

Ce duel dépasse systématiquement les 3,5 buts : treize sur les trois dernières éditions. 2-3 en barrage aller de Ligue des champions, 2-2 au retour, puis 1-3 en championnat, le tout entre février et mars derniers. Et le rythme se maintient cette saison, avec six buts marqués et six encaissés côté parisien. Le pari « Plus de 3,5 buts » est statistiquement probable, en prolongement de la série.

Monaco a tendance à marquer très tôt, le PSG après l’heure de jeu. Eric Dier a par exemple ouvert le score à la 15e au Havre, Paris Brunner à la 13e contre l’OM. Et Paris a encaissé cinq de ses six buts avant la pause. Mais l’inverse est aussi noté : cinq des six buts parisiens après la 60e, et Monaco n’a concédé qu’après la pause en match officiel. D’où notre intérêt pour un pari combiné « Les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts ».

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🔴🔵 🇫🇷 Victoire du PSG 1.39 Paris quasiment au complet pour sa première au Parc, avec un gros volume offensif (18 tirs à Lille). Monaco n’a eu que 36 % du ballon contre l’OM. ⚽🔥 Plus de 3,5 buts dans le match 1.88 Treize buts sur les trois derniers duels (2-3, 2-2, 1-3). Le PSG a marqué et encaissé six fois en quatre matchs. 🤝⚡ Les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts 1.72 Monaco a marqué avant le quart d’heure de jeu lors de ses deux matchs de championnat. Le PSG encaisse tôt mais a toujours répondu après l’heure de jeu.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : victoire du PSG 3-1. Difficile de voir le PSG déjouer à domicile. D’autant qu’il s’agit de sa toute première réception, le match de la J1 contre Rennes ayant été inversé au tout dernier moment (canicule et apparition d’un champignon sur la pelouse). Monaco, qui n'a jamais été mené à la pause cette saison, peut toutefois frapper en premier.

On note la prédilection de l’ASM pour les buts sur centre : Nazinho sur corner au premier poteau pour Dier au Havre (15e), Idumbo sur centre pour la tête croisée de Brunner à Zabrze (58e), Golovin sur centre pour la tête décroisée de Brunner contre l’OM (13e). S’y ajoutent deux buts de la tête refusés, celui de Biereth sur corner au Havre (63e) et la barre trouvée par Dier sur corner à Zabrze (86e).

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