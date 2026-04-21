Pourquoi sécuriser votre demi-finale avec Winamax ?

Parier sur une demi-finale est souvent risqué : prolongations, tirs au but, tension extrême... C'est ici que l'offre Winamax devient votre meilleur allié. En utilisant le code promo Winamax WNMX***, vous bénéficiez de la sécurité la plus absolue du marché : le remboursement en CASH.

L'avantage majeur : si votre scénario ne se réalise pas, Winamax vous rend votre mise en argent réel (jusqu'à 100 €). Pas de crédits de jeu, pas de « freebets » à rejouer plusieurs fois : c'est de l'argent que vous pouvez retirer immédiatement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez. De plus, vous recevez 10 € de freebets dès votre premier dépôt pour pimenter vos paris en direct.

Comment valider votre bonus en 5 étapes

Ouverture de compte : inscrivez-vous sur Winamax via le bouton d'inscription. Code promo : entrez le code WNMX*** lors de votre premier dépôt. Premier dépôt : déposez le montant que vous souhaitez engager (ex: 100 €). Vos 10 € de freebets sont ajoutés instantanément. Misez sur la Coupe : placez votre premier pari sur Lens - Toulouse (victoire, qualification, buteur...). Zéro risque : si vous perdez, Winamax crédite votre compte de 100 € en CASH dès la fin du match.

Nos pistes de pronos pour Lens - Toulouse

Entre l'effervescence du peuple Sang et Or et la détermination des Violets à sauver leur saison par un trophée, l'enjeu est colossal. Dans ce match à élimination directe, chaque tacle et chaque accélération de joueurs comme Matthieu Udol ou Aron Donnum pourraient faire basculer le destin de tout un club.

Pari Cote Pourquoi ? 🏰Victoire de Lens 1,52 L'avantage du terrain en demi-finale est souvent le facteur X pour rejoindre le Stade de France. ⚖️Match nul à la mi-temps 2,25 L'enjeu d'une finale paralyse souvent les équipes lors des 45 premières minutes. 🎯Buteur : Odsonne Edouard 2,15 L’attaquant Lensois a été laissé au repos ce week-end pour arriver à 100 % contre son ancienne équipe.

L’avis de la rédaction

Une demi-finale de Coupe de France ne se joue pas, elle se gagne. Lens part favori grâce à la ferveur de Bollaert, mais Toulouse est une équipe de coupe capable de coups d'éclat. Nous anticipons un match très fermé où la décision pourrait se faire en fin de match ou lors de la prolongation.

⭐Notre pronostic : qualification et victoire de Lens (1-0). Avec le remboursement en CASH de Winamax, c'est le moment de tenter une cote audacieuse sur le score exact sans trembler !

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