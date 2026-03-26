Quels sont les avantages du code promo Winamax ?

Sur le marché des paris sportifs, Winamax se distingue avec une offre de bienvenue plutôt rare. En utilisant le code promo Winamax WNMX***, vous bénéficiez d'une sécurité totale sur votre premier pronostic. Si votre pari est perdant, Winamax vous rembourse jusqu'à 100 € en ARGENT RÉEL (CASH).

Contrairement aux bonus originaux versés en « crédits non retirables », ici, l'argent est immédiatement disponible sur votre compte. Vous pouvez choisir de le retirer vers votre banque ou de tenter un nouveau coup d'éclat. En bonus, dès votre premier dépôt, Winamax ajoute 10 € de Freebets offerts pour tester d'autres disciplines sans toucher à votre capital.

Comment activer votre bonus en 5 étapes

Accès au site : cliquez sur un lien partenaire pour rejoindre la plateforme d'inscription de Winamax. Création du profil : remplissez le formulaire avec vos coordonnées (identité, adresse, IBAN pour les futurs retraits). Saisie du code : entrez le code promo WNMX*** dans le champ dédié lors de votre premier dépôt. Dépôt initial : créditez votre compte (idéalement 100 € pour profiter du plafond maximal de l'offre). Placement du pari : misez sur l'affiche Italie - Irlande du Nord. Si le résultat ne vous est pas favorable, vos 100 € reviennent dans votre poche en cash !

Nos idées de paris pour Italie - Irlande du Nord

L'Italie, en pleine phase de reconstruction sous la houlette de ses jeunes talents, doit impérativement s'imposer pour affirmer son rang sur la scène européenne. Face à eux, la « Green and White Army » débarque avec leur bloc défensif légendaire et une abnégation qui a fait trébucher plus d'un cador par le passé. Entre la virtuosité technique de Nicolo Barella et le défi physique imposé par les Britanniques, ce duel promet une intensité tactique de chaque instant dans un stade acquis à la cause des italiens.

Pari Cote Pourquoi ? 🧱Italie gagne sans encaisser de but 1.70 La défense italienne reste impénétrable face aux nations jouant le contre. 🥅Moins de 2,5 buts 1.95 L'Irlande du Nord va verrouiller derrière, limitant les larges scores. ⚡Buteur : Federico Chiesa 2.50 Sa capacité à percuter sur les ailes sera la clé pour débloquer le verrou adverse.

Avis de la rédaction

Pour cette rencontre, nous voyons une Italie dominatrice mais patiente. L'Irlande du Nord ne fermera pas le jeu par plaisir, mais par nécessité. Nous tablons sur une victoire nette de la Squadra Azzurra sur le score de 2-0.

⭐C'est le moment idéal pour utiliser le code WNMX*** sur un combiné 'Italie & Moins de 3,5 buts' afin de gonfler la cote tout en restant couvert par le remboursement en cash.

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